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रक्षाबंधन से एक दिन पहले पसरा मातम: कार की टक्कर से बाइक सवार भाई की मौत, दूसरा गंभीर

मकराना में कार की टक्कर से बाइक सवार दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए. एक की मौके पर ही मौत हो गई.

कार की टक्कर से बाइक सवार भाई की मौत
अस्पताल पहुंची पुलिस (ETV Bharat Didwana)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2026 at 4:58 PM IST

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डीडवाना-कुचामन: जिले के मकराना शहर से गुरुवार को बिदियाद जा रहे मोटरसाइकिल सवार दो सगे भाइयों को घाटी में तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल सवार दोनों भाई सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है. रक्षाबंधन से मात्र एक दिन पहले हुई भाई की मौत से बहन और पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

मोटरसाइकिल को कार ने टक्कर मारी: मकराना पुलिस थाने के एएसआई सुरेश मीणा के अनुसार, मकराना की ओम कॉलोनी निवासी रामस्वरूप उपाध्याय (40 वर्ष) अपने भाई नंदकिशोर (38 वर्ष) के साथ मोटरसाइकिल पर मकराना से बिदियाद की ओर जा रहे थे. इसी दौरान घाटी में सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों भाई बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरे.

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एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल: हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई. राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत उपचार के लिए उप-जिला चिकित्सालय मकराना पहुंचाया गया. यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद रामस्वरूप उपाध्याय को मृत घोषित कर दिया, वहीं नंदकिशोर के दोनों पैरों में फ्रैक्चर सहित कई गंभीर चोटें आई हैं. उनकी नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया.

रामस्वरूप के शव को पोस्टमार्टम के लिए उप-जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है. सूचना मिलने पर सहायक उप-निरीक्षक सुरेश मीणा ने अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचकर मौका-मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने और दुर्घटना में शामिल कार की पहचान करने के लिए जानकारी जुटा रही है.

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