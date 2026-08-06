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1971 युद्ध का गौरवशाली टी-55 टैंक अब चावंडिया शहीद स्मारक की बढ़ाएगा शान, पुणे से हुआ रवाना

महाराष्ट्र से राजस्थान आ रहा है 1971 युद्ध में शामिल सेना का टी-55 टैंक. शहीद के भाई ने उठाया परिवहन का खर्च.

चावंडिया शहीद स्मारक पर स्थापित होगा टैंक
चावंडिया शहीद स्मारक पर स्थापित होगा टैंक (ETV Bharat Makrana)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 4:06 PM IST

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मकराना: डीडवाना कुचामन जिले के मकराना उपखंड के चावंडिया गांव के शहीद जगदीश सिंह का स्मारक जल्द ही भारतीय सेना के गौरव और शौर्य का नया प्रतीक बनने जा रहा है. साल 1971 के भारत-पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाला भारतीय सेना का टी-55 युद्धक टैंक अब इस स्मारक पर स्थापित किया जाएगा. रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय, नई दिल्ली ने पंचायत समिति मकराना के नाम टैंक आवंटित करने की स्वीकृति जारी कर दी है. यह टैंक महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीएएफवीडी (CAFVD) किरकी डिपो से बुधवार को चावंडिया के लिए रवाना कर दिया गया है और इसके शनिवार सुबह तक पहुंचने की संभावना है.

प्रेरणादायी प्रदर्शन के लिए किया गया आवंटित: टी-55 टैंक की स्थापना के बाद नागौर जिले में यह तीसरा युद्ध टैंक होगा. इससे पहले नागौर और डीडवाना जिला सैनिक मुख्यालय में भी भारतीय सेना के युद्धक टैंक स्थापित किए जा चुके हैं. चावंडिया में इसके स्थापित होने से यह शहीद स्मारक जिले के प्रमुख प्रेरणादायी और राष्ट्रभक्ति से जुड़े स्थलों में शामिल हो जाएगा. रक्षा मंत्रालय के आदेश के अनुसार टी-55 (ऑब्सोलीट) युद्धक टैंक पंचायत समिति मकराना को "मोटिवेशनल डिस्प्ले" यानी प्रेरणादायी प्रदर्शन के मकसद से आवंटित किया गया है.

चावंडिया शहीद स्मारक पर स्थापित होगा टैंक
पुणे से मकराना के लिए रवाना हुआ टैंक (ETV Bharat Makrana)

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शहीद का परिवार वहन कर रहा खर्च: भारतीय सेना की ओर से यह टैंक निशुल्क उपलब्ध कराया गया है. हालांकि, इसे पुणे से चावंडिया तक लाने का पूरा परिवहन खर्च शहीद परिवार स्वयं वहन कर रहा है. शहीद जगदीश सिंह स्मारक पर टैंक स्थापित होने के बाद यहां आने वाले लोगों, विद्यार्थियों और युवाओं को भारतीय सेना के इतिहास, सैन्य पराक्रम और 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी. ग्रामीणों का मानना है कि यह स्मारक आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति, राष्ट्रसेवा और सैनिकों के बलिदान के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करेगा.

प्लेटफॉर्म निर्माण के लिए 4 लाख रुपए स्वीकृत: युद्धक टैंक की स्थापना के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने विधायक कोष से चार लाख रुपए स्वीकृत किए हैं. इसके अलावा शहीद जगदीश सिंह के छोटे भाई पृथ्वी सिंह ने पुणे से चावंडिया तक टैंक लाने के लिए करीब दो लाख रुपए का परिवहन खर्च अपनी निजी बचत से वहन करने का निर्णय लिया है. उनके इस योगदान की क्षेत्र में व्यापक सराहना हो रही है.

1971 के युद्ध में निभाई थी अहम भूमिका: भारतीय सेना में कार्यरत संदीप सिंह ने बताया कि टी-55 भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण युद्धक टैंक रहा है, जिसने वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक विजय में अहम भूमिका निभाई थी. युद्ध के बाद भी यह लंबे समय तक सेना की सेवा में रहा. अब सेना से सेवानिवृत्त ऐसे युद्धक टैंकों को देशभर के शहीद स्मारकों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रेरणादायी प्रदर्शन के लिए स्थापित किया जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी भारतीय सैनिकों के शौर्य, पराक्रम और बलिदान से प्रेरणा ले सके.

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भारतीय सेना की ताकत का प्रतीक रहा है टी-55 टैंक: टी-55 भारतीय सेना के सबसे भरोसेमंद युद्धक टैंकों में शामिल रहा है. करीब 37 टन वजनी इस टैंक में चार सैनिक तैनात रहते हैं, जिनकी युद्ध के दौरान अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं. यह टैंक 2.7 मीटर चौड़ी खाई पार करने में सक्षम है और इसकी अधिकतम गति लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसमें लगी 105 मिमी की मुख्य तोप करीब 2.5 किलोमीटर तक सटीक निशाना साध सकती है. इसके अलावा यह टैंक परमाणु, रासायनिक और जैविक (NBC) हमलों से सुरक्षा की क्षमता भी रखता है.

राष्ट्रभक्ति का नया केंद्र बनेगा चावंडिया शहीद स्मारक: चावंडिया स्थित शहीद जगदीश सिंह स्मारक पर टी-55 टैंक की स्थापना केवल एक सैन्य उपकरण का प्रदर्शन नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान का स्थायी प्रतीक बनेगा. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह स्मारक क्षेत्र में राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा तथा यहां आने वाले हर व्यक्ति को देश की रक्षा में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देगा.

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