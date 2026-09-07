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अब बिहार में 'स्कूल ठीक करो' अभियान, दीपांकर भट्टाचार्य बोले - 'बदहाल स्कूलों की...'

‘स्कूल ठीक करो’ आंदोलन को बिहार में एक व्यापक जनआंदोलन बनाने की जरूरत है. लेफ्ट नेता का बड़ा ऐलान. रिपोर्ट कृषनंदन

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2026 at 8:53 AM IST

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Updated : September 7, 2026 at 10:36 AM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना में 'जेनजी राइजिंग’ कार्यक्रम में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा शामिल हुई. उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की पहचान शिक्षा, रोजगार और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले छात्रों से होनी चाहिए. माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन को राज्य में स्कूल एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर फोकस करने वाला एक बड़ा मूवमेंट बनाने की अपील की.

अब बिहार में 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन

भाकपा-माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, बिहार सरकार स्कूलों को अपग्रेड कर रही है, लेकिन अपग्रेड किए गए स्कूलों में ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस सुधार नहीं किया गया है. एजुकेशन सिर्फ़ स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए.

विद्यालयों की आधारभूत संरचना, शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता गंभीर विषय हैं. कई स्कूलों को उत्क्रमित तो किया गया, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. उनके मुताबिक शिक्षा को केवल शिक्षक और छात्रों का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे बिहार के भविष्य का सवाल मानकर आंदोलन खड़ा करना होगा.'' - दीपांकर भट्टाचार्य, महासचिव, भाकपा-माले

'एक देश, एक एजुकेशन' की वकालत

दीपांकर भट्टाचार्य ने ‘GENZ’ को केवल उम्र या पीढ़ी की पहचान तक सीमित नहीं बताया. उन्होंने इसे अन्याय के खिलाफ आवाज और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष से जोड़ते हुए कहा कि युवाओं के सामने शिक्षा, रोजगार, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और सम्मान के सवाल महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने 'एक देश, एक एजुकेशन' की भी वकालत की और स्टूडेंट्स और युवाओं से एक कॉमन स्कूल सिस्टम की मांग करने की अपील की.

Bihar School Theek Karo campaign
भाकपा-माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य (ETV Bharat)

नेहा बोरा ने BPSC और दरोगा भर्ती पर सवाल पूछा

कार्यक्रम में आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने बीपीएससी 70वीं परीक्षा और दरोगा भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि बिहार के छात्र इन परीक्षाओं को लेकर सरकार से जवाब चाहते हैं. उनके मुताबिक प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों का सीधा असर उन युवाओं पर पड़ता है, जो वर्षों तक नौकरी की तैयारी करते हैं.

Bihar School Theek Karo campaign
नेहा बोरा (ETV Bharat)

''छात्रों के भविष्य से जुड़े किसी भी मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और सरकार को जवाब देना होगा. आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों पर कार्रवाई की गई. आंदोलनकारियों को डराने का प्रयास किया गया. छात्रों के नाम और तस्वीरें सार्वजनिक कर उनके बीच भय पैदा करने की कोशिश हुई.'' - नेहा बोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आइसा

बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर सवाल

पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में शिक्षा का बजट कम किया गया है और कई विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है. उन्होंने बच्चों की सीखने की क्षमता और स्कूलों की मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार से जवाब मांगने की बात कही.

Bihar School Theek Karo campaign
पटना में 'जेनजी राइजिंग’ कार्यक्रम (ETV Bharat)

सिवान में पुलिस फायरिंग का मुद्दा उठा

कार्यक्रम को चार अलग-अलग सत्रों में आयोजित किए गए. पहले सत्र में पुलिस कार्रवाई और आंदोलनों के दौरान सामने आए अनुभवों पर चर्चा हुई. इसमें पुलिस कार्रवाई से प्रभावित युवाओं और आंदोलनकारियों ने अपनी बातें रखीं. सिवान में पुलिस फायरिंग से प्रभावित आरिफ, आंदोलन के दौरान जेल गईं पटना विश्वविद्यालय की छात्र नेता सबा और नीट परीक्षा से जुड़ी समस्या का सामना करने वाले परिवार के सदस्य नवीन ने अपने अनुभव साझा किए.

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Last Updated : September 7, 2026 at 10:36 AM IST

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