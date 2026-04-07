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वर्दी में रील बनाना आरक्षक को पड़ा भारी एसएसपी ने किया लाइन अटैच

बिलासपुर: सरकारी नौकरी करने वालों को सरकार के बनाए नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है. किसी वजह से अगर नियमों की अनदेखी या लापरवाही बरती जाती है तो सख्त कार्रवाई होती है. मस्तूरी थाने में पदस्थ एक आरक्षक पर इन्ही नियमों के तहत कार्रवाई की गई है. दरअसल आरक्षक देवानंद कैवर्त ने पुलिस की वर्दी में रील बनाया और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया. धीरे-धीरे ये वीडियो वायरल होने लगा. आरक्षक द्वारा रील बनाए जाने की जानकारी जब पुलिस विभाग को लगी तो उन्होने मामले को अपने संज्ञान में लिया. जांच में पता चला कि वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है और ठुमके लगा रहा है वो आरक्षक देवानंद कैवर्त है. आरक्षक देवानंद कैवर्त मस्तूरी थाने में पदस्थ है.

वर्दी में आरक्षक को रील बनाना पड़ा भारी, हुए लाइन अटैच

मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए एसएसपी बिलासपुर ने संबंधित आरक्षक को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया. एसएसपी कार्यालय से जारी आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वर्दी में इस प्रकार का वीडियो बनाना विभागीय अनुशासन के विपरीत है. यह कृत्य पुलिस वर्दी के दुरुपयोग और अशोभनीय आचरण की श्रेणी में आता है, जिससे विभाग की छवि और गरिमा प्रभावित होती है.इसी आधार पर बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक को तत्काल प्रभाव से रक्षित केंद्र बिलासपुर अटैच कर दिया है.