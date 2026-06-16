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फतहसागर पर प्रैंक वीडियो बनाना पड़ा महंगा, सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर सहित चार युवक गिरफ्तार

उदयपुर: सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने की होड़ में बनाए गए एक प्रैंक वीडियो ने चार युवकों को कानूनी परेशानी में डाल दिया. उदयपुर की प्रसिद्ध फतहसागर झील के किनारे पर्यटकों के साथ मजाक के नाम पर डर पैदा करने वाले वीडियो के मामले में पुलिस ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर सहित चार युवकों को गिरफ्तार किया है. हालांकि बाद में उन्हें न्यायालय से जमानत मिल गई.

13 जून को कुछ युवकों ने फतहसागर पाल पर घूमने आए लोगों के बीच नकली सांप फेंककर उनकी प्रतिक्रिया रिकॉर्ड की थी. इस दौरान वहां मौजूद कई बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे अचानक सांप देखकर घबरा गए. कुछ लोग डर के कारण तेजी से इधर-उधर भागने लगे. पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर अगले दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया गया. वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर नाराजगी जताई. नागरिकों ने इसे गैर-जिम्मेदाराना हरकत बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और संबंधित युवकों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया.