फतहसागर पर प्रैंक वीडियो बनाना पड़ा महंगा, सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर सहित चार युवक गिरफ्तार
पुलिस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें चारों युवक अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगते दिखाई दिए.
Published : June 16, 2026 at 6:42 PM IST
उदयपुर: सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने की होड़ में बनाए गए एक प्रैंक वीडियो ने चार युवकों को कानूनी परेशानी में डाल दिया. उदयपुर की प्रसिद्ध फतहसागर झील के किनारे पर्यटकों के साथ मजाक के नाम पर डर पैदा करने वाले वीडियो के मामले में पुलिस ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर सहित चार युवकों को गिरफ्तार किया है. हालांकि बाद में उन्हें न्यायालय से जमानत मिल गई.
13 जून को कुछ युवकों ने फतहसागर पाल पर घूमने आए लोगों के बीच नकली सांप फेंककर उनकी प्रतिक्रिया रिकॉर्ड की थी. इस दौरान वहां मौजूद कई बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे अचानक सांप देखकर घबरा गए. कुछ लोग डर के कारण तेजी से इधर-उधर भागने लगे. पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर अगले दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया गया. वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर नाराजगी जताई. नागरिकों ने इसे गैर-जिम्मेदाराना हरकत बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और संबंधित युवकों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया.
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पुलिस कार्रवाई के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. इस दौरान पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें चारों युवक हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगते दिखाई दिए. उन्होंने भविष्य में इस प्रकार के वीडियो नहीं बनाने का आश्वासन दिया. उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉ अमृता दुहन ने कहा कि ऐसे मजाक कभी-कभी बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं, विशेष रूप से तब जब बुजुर्ग, बच्चे या महिलाएं घबराकर असंतुलित हो जाएं. वहीं, मुख्य आरोपी कविश ने अपनी सफाई में कहा कि वीडियो में शामिल कुछ लोगों को पहले से जानकारी दी गई थी और उनकी सहमति से शूटिंग की गई थी.