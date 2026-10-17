बस्तर दशहरा का विजय रथ : मां दंतेश्वरी देवी के रथ की कहानी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा
बस्तर दशहरा का विशाल विजय रथ का निर्माण तेजी से किया जा रहा है.आखिर कैसे बनता है रथ, सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 11:44 AM IST
जगदलपुर : 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में रावण का पुतला दहन नहीं होता है. बल्कि बस्तर की आराध्य दंतेश्वरी देवी के छत्र को विशालकाय रथ में रथारूढ़ कर शहर में भ्रमण करवाया जाता है. इसके अलावा बस्तर दशहरा में 14 से अधिक अनोखी एवं रोचक रस्में निभाई जाती हैं.
स्थानीय कारीगर बनाते हैं विशाल रथ
बस्तर दशहरे में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाले विशालकाय रथ का निर्माण स्थानीय कारीगरों करते हैं. जो झारउमरगांव और बेड़ाउमरगांव के होते हैं. करीब 20 से 25 दिन का समय नए रथ के निर्माण में कारीगरों को लगता है.
मगरमुही रस्म की अदायगी
इसी कड़ी में बस्तर दशहरा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण रस्म मगरमुही विधि विधान के साथ निभाई गई. इस रस्म में कारीगरों ने आठ पहिये के ऊपर तीन विशालकाय साल की लकड़ी को रखा. इस लकड़ी को चेचिस कहा जा सकता है. रस्म के दौरान चूड़ी, फुंदरी, सिंदूर, फूल, नारियल, पान, सुपारी चढ़ाया गया. साथ ही मोंगरी मछली और बकरे की बलि भी दी जाती है. रथ कारीगरों से ईटीवी भारत की टीम ने विशेष बातचीत की है. जिसमें कारीगरों ने रथ निर्माण की हर एक प्रक्रिया के बारे में बताया.
कैसे बनता है माता का विशाल रथ
रथ कारीगर मोतीराम नाग ने बताया कि वे झारउमर गांव के निवासी हैं. हर साल 24-25 दिनों ने रथ का निर्माण किया जाता है. लेकिन इस साल 12-13 दिनों में रथ खड़ा करना है. क्योंकि बीते दिनों आई बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ाई हैं. जिस दिन से आये उस दिन बारसी उतारनी का रस्म निभाया गया. इसके बाद दिन रात मेहनत करके रथ बनाया जा रहा है. यह दंतेश्वरी देवी का सेवा कार्य है. जो परम्परा से चली आ रही है.
'रथ में किन चीजों का होता है निर्माण'
मोतीराम नाग ने बताया कि रथ के पहिये में पाटा, धार और पाटा लगा हुआ है. तीनों को मिलाकर जोड़ने के लिए पहिये के भीतर 4 लड़की लगाया गया है. जिसे पाचर कहा जाता है. जिसके बाद लोहे का गुर्दा लगाया गया है. फिर लोहे का जोकी लगाया गया है. ताकि बाहर से भी लकड़ी जुड़ा रहे. जिसके बाद एक्सेल लगाया गया है. इन सब के होने के बाद मगरमुही जो चेचिस जैसा काम करता है, उसे लगाया जाता है. ये शीशम लकड़ी का होता है. बाकी पहिये में लगा लकड़ी साल के पेड़ का होता है. इसके ऊपर मश्का फारा लगाया जाता है. जिसके बाद खम्बा लगाया जाएगा. ये सारा काम होने के बाद खड़े होने के लिए माचा बनाया जाएगा.इसके बाद और फारा लगाकर उसे सपोर्ट देकर ढाबा बनाया जाता है. फिर आगे गुड़ी बनाया जाता है. चक्के में लोहे का सामग्री लोहार बनाता है. जो गांव का ही होता है.
शीशम और साल की लकड़ी का होता है इस्तेमाल
मोतीराम नाग ने बताया कि विशालकाय रथ के निर्माण में साल लकड़ी, शीशम लकड़ी और समेत अन्य लकड़ी का इस्तेमाल होता है. रथ में नुकसान केवल एक्सेल का होगा. जो करीब 5 साल चलता है. इसके अलावा पहिया या अन्य सामग्री का नुकसान या खराब नहीं होता है. पहिये के अंदर नार गड़बड़ होने से रथ झूलेगा. इस रथ में करीब 20 से अधिक लोग चढ़ते हैं जिसके बाद रथ चलता है. इस रथ में एक गांव के लोग भी चढ़ने से फर्क नहीं पड़ेगा. इस साल विजय रथ बनाया जा रहा है. जो भीतर रैनी के दिन और बाहर रैनी के दिन चलेगा.
भीतर रैनी रस्म परंपरा
विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में हर साल विजयदशमी के दिन विशालकाय विजय रथ में बस्तर की आराध्यदेवी दंतेश्वरी के छत्र को रथारूढ़ कर शहर भ्रमण करवाया जाता है. इस रस्म को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है. भीतर रैनी रस्म के तहत राजपरिवार सदस्य गद्दी में बैठकर जनता को सुबह से शाम तक दर्शन देते हैं.
भीतर रैनी रस्म से आशय है कि राजा महल के भीतर ही रहेंगे और क्षेत्र की जनता, जो उनसे मिलने आती है. राजा जनता को दर्शन देते हैं.इसके अलावा भीतर रैनी के दिन जनता के लिए राजमहल में प्रवेश करने की अनुमति रहती है. सुबह से ही राजा गद्दी में बैठे रहते हैं, जब तक जनता का आना समाप्त नहीं होता है. जनता आती है, दर्शन करके नजर उतारती है और कुछ पैसे नजराने के तौर पर थाली में छोड़ती है,जिसे अंत में गरीबों में बांट दिया जाता है.इस साल भीतर रैनी रस्म 21 अक्टूबर और बाहर रैनी 22 अक्टूबर के दिन मनाए जाएगी.
क्या है विजय रथ का इतिहास ?
आपको बता दें कि अनोखी रथ परंपरा की शुरुआत करीब 620 साल पहले हुई थी. 14वीं-15वीं शताब्दी में राजा पुरुषोत्तम देव के समय से रथारुढ़ देवी को घुमाने की परंपरा की शुरुआत हुई. पहले के समय में 12 पहियों का रथ होता था, जिसे बाद में 8 पहियों के विजय रथ और 4 पहियों के फूल रथ में बदला गया.आज तक ये दोनों रथ यूं ही चले आ रहे हैं.
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