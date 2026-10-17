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बस्तर दशहरा का विजय रथ : मां दंतेश्वरी देवी के रथ की कहानी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा

बस्तर दशहरे के विजय रथ का निर्माण तेज ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर : 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में रावण का पुतला दहन नहीं होता है. बल्कि बस्तर की आराध्य दंतेश्वरी देवी के छत्र को विशालकाय रथ में रथारूढ़ कर शहर में भ्रमण करवाया जाता है. इसके अलावा बस्तर दशहरा में 14 से अधिक अनोखी एवं रोचक रस्में निभाई जाती हैं.

स्थानीय कारीगर बनाते हैं विशाल रथ