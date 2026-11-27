छत्तीसगढ़ में मखाना कार्यशाला, मखाना उत्पादक राज्य के रूप में पहचान बनाएगा प्रदेश- डाॅ. गिरीश चंदेल IGKV
कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को मखाने की खेती का प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिया जा रहा है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 7:47 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में मखाना उत्पादन एवं प्रसंस्करण की संभावनाओं पर विचार मंथन के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, संचालनालय उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को कृषि महाविद्यालय रायपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना कार्यशाला का शुभारंभ हुआ. स्वामी विवेकानन्द सभागार में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. गिरीश चंदेल ने कार्यशाला का शुभारंभ किया. शुभांरभ समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर ने की. विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी और जिला पंचायत धमतरी के अध्यक्ष अरूण सार्वा उपस्थित रहे.
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. गिरीश चंदेल ने कहा "अपने अनोखे पौष्टिक गुणों की वजह से आज मखाना दुनिया भर में सुपर फूड के नाम से विख्यात हो रहा है. मखाना सेहत से भरपूर होने के कारण काफी लोकप्रिय भी हो चुका है. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को मखाने की खेती हेतु प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है. राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में शामिल होने के बाद से छत्तीसगढ़ में भी मखाना की खेती में तेजी से विस्तार हुआ है. उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ एक मखाना राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाएगा."
कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के लगभग 300 किसान और महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों सहित मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और ओडिशा के किसान, कृषि, उद्यानिकी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस मौके पर मखाना के विभिन्न उत्पादों एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर आयोजित एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई. प्रदर्शनी में मखाना के बीजों की पाॅपिंग कर मखाना पाॅप्स बनाने की विधि का प्रदर्शन किसानों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा. प्रदर्शनी में किसानों को मखाने की खेती के संबंध में तकनीकी जानकारी भी दी गई. कार्यशाला में मखाना की उन्नत खेती, प्रसंस्करण, मशीनीकरण, मूल्य संवर्धन, कीट एवं रोग प्रबंधन के साथ ही विपणन से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी.
विख्यात मखाना वैज्ञानिक डाॅ विद्यानाथ झा सेवानिवृत्त प्राध्यापक, दरभंगा बिहार ने मखाना फसल के संबंध में किसानों को इसके इतिहास एवं सांस्कृृतिक महत्व से परिचित कराया. उन्होंने बताया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अमिनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स और एंटी आक्सीडेट्स से भरपूर होने के साथ ही लगभग नगण्य वसा होने के वजह से मखाना सुपर फूड कहलाता है.
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के सहयोग से वर्तमान में प्रदेश में 133.862 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती की जा रही है, जिसमें 96.438 हेक्टेयर तालाबों और 37.424 हेक्टेयर कम गहरे पानी वाले खेतों में है. प्रदेश में 15 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना बीज उत्पादन कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है. जिसमें धमतरी, रायपुर (आरंग), बालोद, महासमुंद, गरियाबंद और जांजगीर-चांपा प्रमुख मखाना उत्पादक जिले हैं.
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