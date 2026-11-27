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छत्तीसगढ़ में मखाना कार्यशाला, मखाना उत्पादक राज्य के रूप में पहचान बनाएगा प्रदेश- डाॅ. गिरीश चंदेल IGKV

छत्तीसगढ़ में मखाना उत्पादन ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मखाना उत्पादन एवं प्रसंस्करण की संभावनाओं पर विचार मंथन के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, संचालनालय उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को कृषि महाविद्यालय रायपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना कार्यशाला का शुभारंभ हुआ. स्वामी विवेकानन्द सभागार में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. गिरीश चंदेल ने कार्यशाला का शुभारंभ किया. शुभांरभ समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर ने की. विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी और जिला पंचायत धमतरी के अध्यक्ष अरूण सार्वा उपस्थित रहे.

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. गिरीश चंदेल ने कहा "अपने अनोखे पौष्टिक गुणों की वजह से आज मखाना दुनिया भर में सुपर फूड के नाम से विख्यात हो रहा है. मखाना सेहत से भरपूर होने के कारण काफी लोकप्रिय भी हो चुका है. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को मखाने की खेती हेतु प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है. राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में शामिल होने के बाद से छत्तीसगढ़ में भी मखाना की खेती में तेजी से विस्तार हुआ है. उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ एक मखाना राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाएगा."