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जिस कश्मीर में होती है सेब और केसर की खेती, अब वहां उगेगा मिथिला का मखाना

कश्मीर में होगी मखाना की खेती ( ETV Bharat )

दरभंगा: मिथिला की प्रसिद्धि बन चुके मखाना की खेती का विस्तार अब कश्मीर तक होने की तैयारी है. इसके लिए नवंबर के अंत में दिसंबर के पहले सप्ताह में दरभंगा से तीन सदस्यीय विशेषज्ञों की एक टीम कश्मीर रवाना होगी. यह टीम वहां के किसानों को मखाना की खेती, उत्पादन की तकनीक और इससे जुड़ी जरूरी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण देगी. इस पहल से मखाना उत्पादन के नए क्षेत्र विकसित होने और किसानों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर खुलने की उम्मीद है.

कश्मीर में होगी मखाना की खेती

सेब और केसर की धरती जम्मू-कश्मीर में अब मिथिला का मखाना का विस्तार होने वाला है. इसकी खेती के लिए एक साल से काम हो रहा है. पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हुए मखाना महोत्सव के दौरान दरभंगा स्थित राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. नचिकेत कोतवालीवाले और शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर (स्कास्ट-के)कुलपति प्रो. नजीर अहमद के बीच मखाना उत्पादन तकनीक के प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे.