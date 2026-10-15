जिस कश्मीर में होती है सेब और केसर की खेती, अब वहां उगेगा मिथिला का मखाना
सेब और केसर की धरती जम्मू-कश्मीर में अब मिथिला का मखाना उगेगा. दरभंगा के वैज्ञानिक वहां जाकर खेती में मदद करेंगे. रिपोर्ट- वरुण ठाकुर
Published : October 15, 2026 at 2:08 PM IST
दरभंगा: मिथिला की प्रसिद्धि बन चुके मखाना की खेती का विस्तार अब कश्मीर तक होने की तैयारी है. इसके लिए नवंबर के अंत में दिसंबर के पहले सप्ताह में दरभंगा से तीन सदस्यीय विशेषज्ञों की एक टीम कश्मीर रवाना होगी. यह टीम वहां के किसानों को मखाना की खेती, उत्पादन की तकनीक और इससे जुड़ी जरूरी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण देगी. इस पहल से मखाना उत्पादन के नए क्षेत्र विकसित होने और किसानों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर खुलने की उम्मीद है.
कश्मीर में होगी मखाना की खेती
सेब और केसर की धरती जम्मू-कश्मीर में अब मिथिला का मखाना का विस्तार होने वाला है. इसकी खेती के लिए एक साल से काम हो रहा है. पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हुए मखाना महोत्सव के दौरान दरभंगा स्थित राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. नचिकेत कोतवालीवाले और शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर (स्कास्ट-के)कुलपति प्रो. नजीर अहमद के बीच मखाना उत्पादन तकनीक के प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे.
कृषि वैज्ञानिक ने दी जानकारी
इस बात की जानकारी देते हुए दरभंगा स्थित राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि देश के अनेक क्षेत्रों में मखाना उत्पादन के विस्तार की पर्याप्त संभावनाए हैं. अब जम्मू कश्मीर में मखाना की खेती के विस्तार के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है. पिछले महीने यहां के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. आइएस सिंह ने कश्मीर के कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपोरा-वन का दौरा किया है.
दरभंगा के वैज्ञानिक कश्मीर जाएंगे
आने वाले नवंबर के अंतिम में और दिसंबर के पहले सप्ताह में मेरे साथ एक तकनीकी सहायक और एक किसान का दौरा होना है. वहां जाकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय कृषि अधिकारी के साथ वहां के किसान को भी प्रशिक्षित करना है और विस्तार की क्या संभावना है, उसको भी देखना है.
मखाना के लिए अनुकूल वातावरण
डॉक्टर मनोज ने बताया कि मखाना के उत्पादन के लिए जो जलवायु की उपलब्धता होनी चाहिए, वो वहां है क्योंकि मखाना की खेती 15 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में होती है. जहां कहीं भी सतही जल की उपलब्धता है, वहां आसानी से मखाना की खेती की जा सकती है. कहा जाता है कि एक जमाने में जम्मू कश्मीर में मखाने की खेती होती थी.
मखाना की खेती के लिए पानी, तापमान, मिट्टी और स्थानीय जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ऐसे में कश्मीर में इसकी खेती की संभावनाओं का आकलन करना भी जरूरी होगा. विशेषज्ञ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसानों को उपयुक्त तकनीक और उत्पादन संबंधी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं. आने वाले 10 वर्षों में यदि भारत के विभिन्न प्रांतों में उपलब्ध जल संसाधन और उपयुक्त जल क्षेत्रों का वैज्ञानिक एवं टिकाऊ उपयोग किया जाए तो मखाने की खेती का क्षेत्र बढ़कर चार लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकता है. अभी फिलहाल 40 हेक्टेयर है.
किन राज्यों में प्रयास?
रभंगा स्थित राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार बताते हैं कि हाल के समय में ही हम लोगों ने असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों के किसानों एवं उद्यमियों को मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया है.
क्या फायदा होगा?
डॉक्टर मनोज कुमार बताते हैं इससे किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को भी प्रोत्साहन मिलेगा. घरेलू और वैश्विक बाजार में भारतीय मखाने की उपलब्धता और प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी. इस पहल से एक ओर कश्मीर के किसानों को नई फसल के विकल्प की जानकारी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर मिथिला के कृषि ज्ञान और विशेषज्ञता का दूसरे क्षेत्रों तक विस्तार होगा. हालांकि, व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन की सफलता स्थानीय परिस्थितियों और परीक्षण के नतीजों पर निर्भर करेगी.
"मखाना के क्षेत्र में खासकर जितने भी सकारात्मक बदलाव हुए हैं. मखाना में जितनी पौष्टिकता है, जितनी औषधि गुण है, उन गुणों के प्रति जिस तरह से जागरूकता बढ़ रही है, इससे पूरी दुनिया में इसकी खेती तेजी से बढ़ रही है. पारंपरिक तरह से इसकी खेती तो मिथिला क्षेत्र में ही होती है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बिहार के साथ देश के कई प्रांत में विस्तार हो रहा है. जम्मू-कश्मीर में भी मखाना की खेती के लिए प्रयास किया जा रहा है."- डॉ. मनोज कुमार, वैज्ञानिक, मखाना अनुसंधान केन्द्र, दरभंगा
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