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50 की उम्र के बाद हड्डियों की जांच जरूर कराएं, ये जरूर खाएं

फिरोजाबाद: हड्डियों की मजबूती को अक्सर लोग तब तक गंभीरता से नहीं लेते, जब तक शरीर में दर्द, चलने-फिरने में परेशानी या फ्रैक्चर जैसी समस्या सामने नहीं आ जाती जबकि ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है, जिसमें हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर और भुरभुरी होने लगती हैं. इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शुरुआती दौर में अक्सर इसके स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते. ऐसे में मामूली चोट या गिरने से भी हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है. संतुलित खानपान, कैल्शियम और विटामिन-डी की पर्याप्त मात्रा, नियमित व्यायाम तथा समय पर जांच से हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है.



विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस पर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के अस्थि रोग (ऑर्थोपेडिक्स) विभाग की ओर से जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया. महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. योगेश कुमार गोयल के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में अस्थि रोग विभागाध्यक्ष डॉ. विपुल अग्रवाल ने चिकित्सकों, संकाय सदस्यों, रेजिडेंट डॉक्टरों और मेडिकल छात्र-छात्राओं को ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण, जोखिम, बचाव और उपचार के संबंध में विस्तार से जानकारी दी.





हड्डियों को खोखला कर देती है

गोष्ठी में डॉ. विपुल अग्रवाल ने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस को एक तरह की साइलेंट बीमारी कहा जाता है. इसमें हड्डियों का घनत्व और उनकी मजबूती धीरे-धीरे कम होने लगती है. हड्डियां कमजोर होकर भुरभुरी हो जाती हैं, जिससे उनके टूटने की आशंका बढ़ जाती है. कई बार व्यक्ति को लंबे समय तक इस कमजोरी का पता नहीं चलता और गिरने, फिसलने या मामूली चोट लगने पर फ्रैक्चर होने के बाद बीमारी का पता चलता है.

उन्होंने बताया कि बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों की मजबूती बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. विशेषकर महिलाओं में मेनोपॉज यानी मासिक धर्म स्थायी रूप से बंद होने के बाद हार्मोनल बदलावों के कारण हड्डियों का घनत्व तेजी से कम हो सकता है इसलिए समय रहते जागरूक होना और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार आवश्यक जांच कराना जरूरी है.







दूध, दही और हरी सब्जियों को बनाएं खानपान का हिस्सा

हड्डियों को मजबूत रखने के लिए खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. डॉ. अग्रवाल के अनुसार, शरीर को पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन-डी मिलना चाहिए. कैल्शियम हड्डियों की संरचना को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है, जबकि विटामिन-डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है.

इसके लिए दैनिक आहार में दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे और कैल्शियम से भरपूर अन्य खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं. भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व होने से हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है. यदि किसी व्यक्ति में कैल्शियम या विटामिन-डी की कमी है, तो चिकित्सक की सलाह के अनुसार इसकी पूर्ति करनी चाहिए. बिना जरूरत या चिकित्सकीय सलाह के सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए.





सुबह की धूप और नियमित व्यायाम भी जरूरी

विशेषज्ञ ने हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधियों को भी महत्वपूर्ण बताया. पैदल चलना, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्यायाम करना और योग को दिनचर्या में शामिल करना लाभकारी हो सकता है. वजन सहन करने वाले व्यायाम और मांसपेशियों को मजबूत करने वाली गतिविधियां हड्डियों के स्वास्थ्य के साथ-साथ शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती हैं.





उन्होंने बताया कि विटामिन-डी प्राप्त करने के लिए धूप भी एक प्राकृतिक स्रोत है. हालांकि, धूप में रहने की अवधि व्यक्ति की त्वचा, मौसम और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है इसलिए संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त विटामिन-डी का ध्यान रखना चाहिए.



50 वर्ष की उम्र के बाद जांच को लेकर रहें सतर्क

डॉ. विपुल अग्रवाल ने विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और मेनोपॉज के बाद महिलाओं को हड्डियों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को अपनी उम्र, पारिवारिक इतिहास और अन्य जोखिम कारकों के आधार पर चिकित्सक से हड्डियों के घनत्व की जांच कराने के संबंध में सलाह लेनी चाहिए.





हड्डियों के घनत्व की जांच के लिए बोन मिनरल डेंसिटी (बीएमडी) टेस्ट, विशेषकर डीएक्सए (DXA) स्कैन, का इस्तेमाल किया जाता है. यह जांच हड्डियों की मजबूती का आकलन करने और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम का पता लगाने में मदद करती है.हालांकि, जांच की आवश्यकता और समय का निर्धारण व्यक्ति की स्थिति के अनुसार चिकित्सक करते हैं.



धूम्रपान और शराब से बचें, गिरने से बचाव पर दें ध्यान

हड्डियों की सेहत बनाए रखने के लिए धूम्रपान से दूर रहना और शराब के सेवन से बचना भी महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही घर में फिसलन वाले स्थानों को सुरक्षित रखना, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करना और चलने में परेशानी होने पर सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना गिरने और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है. विशेषज्ञ के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति को मामूली चोट लगने पर बार-बार फ्रैक्चर हो रहा है, उसकी लंबाई कम होती महसूस हो रही है या पीठ में लगातार दर्द की समस्या है, तो उसे चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए. हालांकि, इन लक्षणों के अन्य कारण भी हो सकते हैं, इसलिए सही कारण जानने के लिए डॉक्टर की सलाह आवश्यक है.



मेडिकल छात्र-छात्राओं ने लिया जागरूकता का संकल्प

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित इस जागरूकता गोष्ठी में विभिन्न विभागों के संकाय सदस्यों, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ तथा मेडिकल छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव और हड्डियों की सेहत बनाए रखने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं. गोष्ठी के अंत में प्रतिभागियों के सवालों के जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया साथ ही हड्डियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया गया.

