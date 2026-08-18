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हम बनाएंगे बेहतर रामानुजगंज कार्यक्रम की शुरुआत, अफसरों तक पहुंचाएंगे जनता की समस्याएं

रामानुजगंज नगरपालिका में जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए कांग्रेस ने अभियान शुरु किया है.

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हम बनाएंगे बेहतर रामानुजगंज कार्यक्रम की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 7:26 PM IST

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रामानुजगंज : रामानुजगंज नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष प्रतीक सिंह ने शहर के वार्डों सहित पूरे शहर के मूलभूत समस्याओं को लेकर मीडिया से बात की.जनता की मांग और व्यवस्थित बेहतर विकास के लिए शहर जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर आगे की कार्य योजना के बारे में जानकारी दी.

जनता की सुनी जाएंगी समस्याएं

रामानुजगंज नगरपालिका क्षेत्र में आम जनता की समस्या, मांगों और शहर के बेहतर विकास की योजनाओं को लेकर अभियान की शुरुआत हुई.इसके तहत शहर के गली मोहल्ले वार्डों में पहुंचकर शहर के आमजनों की समस्या और मांगों को सुनकर जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा.

हम बनाएंगे बेहतर रामानुजगंज कार्यक्रम की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अभियान की हुई शुरुआत

रामनुजगंज नगरपालिका में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष प्रतीक सिंह ने बताया कि युवा कांग्रेस के द्वारा बेटर सिटिज अभियान के तहत हम बनाएंगे बेहतर रामानुजगंज कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है. युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी शहर के गली मोहल्ले में जाकर सफाई कर्मियों से ठेला व्यवसायी, व्यापारियों, चौपाटी और सब्जी वालों से मुलाकात करेंगे.

युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर के लोगों से मिलकर मांगों को बताएंगे. उनसे उनकी समस्याएं सुनेंगे और जो भी कार्य नही हुए हैं. उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की मांग का ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपेंगे.इसके बाद हम उनसे जवाब मांगेंगे.ये कार्यक्रम की शुरुआत है जो आगे निरंतर जारी रहेगी- प्रतीक सिंह, नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष प्रतीक सिंह ने कहा कि हमारा मुख्य मकसद है कि शहर के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए.नाली, सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, लो वोल्टेज की समस्या, यहां रहने वाले लोगों को पट्टा इन संबंधित मांगों को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे.आवाज बुलंद करेंगे और संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हम आंदोलन जारी रखेंगे.

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