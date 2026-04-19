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केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 90 कैमरों से प्रशासन की कड़ी निगरानी, ग्लेशियरों और डेंजर प्वाइंट पर पैनी नजर

केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए रुद्रप्रयाग प्रशासन ने हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया.

Kedarnath High Tech Surveillance
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 90 कैमरों से प्रशासन की कड़ी निगरानी (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 19, 2026 at 10:31 AM IST

4 Min Read
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रुद्रप्रयाग: 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल की सुबह 8 बजे आम श्रद्धालुओं के दर्शन को लेकर खोल दिए जाएंगे. ऐसे में जिला प्रशासन स्तर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. प्रशासन का दावा है कि इस बार यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य, पेयजल के साथ ही रहने और खाने की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, जबकि गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर हाईटेक तकनीकी की मदद से नजर रखी जाएगी, जिससे कोई घटना होने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके.

केदारनाथ यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस वर्ष यात्रा प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया है. प्रशासन द्वारा गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पूरे यात्रा मार्ग की निगरानी के लिए एक हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है. इसके तहत एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से यात्रा रूट पर हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी. निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यात्रा मार्ग पर 90 कैमरे लगाए गए हैं, जिससे हर एंगल से निगरानी संभव हो सकेगी.

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 90 कैमरों से प्रशासन की कड़ी निगरानी (VIDEO-ETV Bharat)

आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि,

इस अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली से यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी. साथ ही, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है.
-नंदन सिंह रजवार, आपदा प्रबंधन अधिकारी-

जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि, 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल की सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ हेतु विधिवत खोल दिए जाएंगे. इस पावन अवसर को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, शुद्ध पेयजल, भोजन और आवास की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है. इसके साथ ही गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक के पैदल मार्ग पर आधुनिक हाईटेक निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है. इस तकनीक के माध्यम से पूरे मार्ग पर सतत नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
-विशाल मिश्रा, जिलाधिकारी-

प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित, व्यवस्थित और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया जाए, जिससे उनकी यात्रा यादगार और निर्बाध बन सके. उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि यात्रा सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके.

केदारनाथ में ATS की हाईटेक मॉक ड्रिल: वहीं आगामी चारधाम यात्रा को पूर्णतः सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई. यह मॉक ड्रिल पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग नीहारिका तोमर के निर्देशन और पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की अपेक्षाओं के अनुरूप संपन्न हुई, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का सजीव प्रदर्शन देखने को मिला.

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केदारनाथ धाम में सुरक्षा के लिहाज के मॉक ड्रिल की गई (PHOTO-ETV Bharat)

मंदिर परिसर में आयोजित इस हाई-लेवल अभ्यास में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस), जनपद पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) के जवानों ने संयुक्त रूप से भाग लिया. मॉक ड्रिल के दौरान एक काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति खुद को पुनर्निर्माण कार्यों में लगे मजदूर के रूप में प्रस्तुत कर मंदिर और आसपास के क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने की साजिश रचता है.

अभ्यास के तहत सुरक्षा में तैनात आतंकवाद निरोधक दस्तों ने अपनी सतर्कता, सूझबूझ और त्वरित प्रतिक्रिया का परिचय देते हुए संदिग्ध को मौके पर ही पकड़ लिया. इसके बाद उसे स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर पूछताछ और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया को भी प्रदर्शित किया गया.

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मॉक ड्रिल में एटीएस ने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने का काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया. (PHOTO-ETV Bharat)

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह पूरी कार्रवाई केवल एक अभ्यास (मॉक ड्रिल) थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यात्रा के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को परखना है.

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