अब हथियारों में भी 'मेक-इन-इंडिया' की दहाड़: IITF में AWEIL ने दिखाया आधुनिक भारत का शस्त्र सामर्थ्य

IITF में AWEIL ने दिखाए आधुनिक शस्त्र ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: भारत लंबे समय तक अत्याधुनिक राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स व प्रीमियम असॉल्ट हथियार रूस, इसराइल, स्वीडन, जापान और कई यूरोपीय देशों से खरीदता रहा है, लेकिन अब समय के साथ तस्वीर बदल रही है. भारत ने मेक-इन-इंडिया व आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विदेशी हथियारों पर निर्भरता को तेजी से कम किया है.

दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (AWEIL) ने ये साबित कर दिया कि भारत न केवल विदेशी हथियारों का विकल्प तैयार कर चुका है, बल्कि अब कई सेगमेंट में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी हासिल कर चुका है.

IITF में आधुनिक शस्त्र (ETV BHARAT)

एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग मैनेजर सुमित राहा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पहले यह हथियार हम रूस, इसराइल, स्वीडन जैसे देशों से भारी कीमत पर लाए जाते थे. अब वही तकनीक व उससे बेहतर फायरपावर वाले हथियार भारत में बन रहे हैं. भारतीय सेना को 100 प्रतिशत स्वदेशी विकल्प देने का समय आ गया है. एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट्स, इंडिया लिमिटेड की तरफ से बनाए जा रहे अत्याधुनिक हथियार फोर्स से लेकर स्टेट पुलिस तक कर रही है. 1200 मीटर तक दुश्मन को मार गिराने वाली स्नाइपर राइफल्स भी तैयार की गई है. इसकी टेस्टिंग चल रही है. बहुत जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा. इसके बाद हमारी पुलिस और फोर्स की ताकत और बढ़ जाएगी.

सबसे उन्नत भारतीय हथियार (8.6×70 mm Sniper Rifle): सुमित राहा ने बताया कि पहले इस कैटेगरी की स्नाइपर राइफल्स भारत को रूस और इसराइल जैसे देशों से खरीदनी पड़ती थीं. लंबी दूरी पर सटीक निशाना लगाने के लिए विदेशी राइफल पर निर्भरता सबसे अधिक थी, लेकिन IITF में पेश की गई एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की 8.6×70 mm Sniper Rifle ने इस कमी को पूरा कर दिया है. यह स्नाइपर राइफल्स भारतीय सेना को लंबी दूरी के सटीक निशाने में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगी. साथ ही विदेशी विकल्पों की जरूरत लगभग खत्म हो जाएगी.

अत्याधुनिक राइफल्स (ETV Bharat)

मुख्य विशेषताएं:

कैलिबर 0.338 ऑपरेशन डायरेक्ट लग लॉकिंग फायर मोड सिंगल वजन 9 किलोग्राम से कम (स्कोप + बाइपॉड सहित) रेंज 1200 मीटर लंबाई 1250 mm (मजल ब्रेक सहित) मैगजीन क्षमता 5 राउंड सेफ्टी क्विक-रिलीज पुश बटन

AK सीरीज पर घटेगी निर्भरता: कम दूरी के लक्ष्य और काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भारत लंबे समय तक रूस की AK सीरीज जैसे हथियारों पर निर्भर रहा, लेकिन त्रिची असॉल्ट राइफल उसी श्रेणी का स्वदेशी हथियार विकल्प बनकर उभरी है. सुमित राहा ने कहा कि त्रिची राइफल भारतीय जवानों को विदेशी AK राइफल का मजबूत व सस्ता विकल्प दे रही है.

मुख्य विशेषताएं:

कैलिबर: 7.62×39 mm

ऑपरेशन: गैस ऑपरेटेड

वजन: 3.63 kg

रेंज: 300 मीटर

फायर मोड: सिंगल और ऑटो

रेट ऑफ फायर: 600 राउंड/मिनट

मैगजीन क्षमता: 30 राउंड