अब हथियारों में भी 'मेक-इन-इंडिया' की दहाड़: IITF में AWEIL ने दिखाया आधुनिक भारत का शस्त्र सामर्थ्य

AWEIL की तरफ से इन हथियारों के बारे में विस्तार से बताया. साथ ही कहा कि इससे विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम होगी.

IITF में AWEIL ने दिखाए आधुनिक शस्त्र
IITF में AWEIL ने दिखाए आधुनिक शस्त्र (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 18, 2025 at 4:47 PM IST

नई दिल्ली: भारत लंबे समय तक अत्याधुनिक राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स व प्रीमियम असॉल्ट हथियार रूस, इसराइल, स्वीडन, जापान और कई यूरोपीय देशों से खरीदता रहा है, लेकिन अब समय के साथ तस्वीर बदल रही है. भारत ने मेक-इन-इंडिया व आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विदेशी हथियारों पर निर्भरता को तेजी से कम किया है.

दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (AWEIL) ने ये साबित कर दिया कि भारत न केवल विदेशी हथियारों का विकल्प तैयार कर चुका है, बल्कि अब कई सेगमेंट में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी हासिल कर चुका है.

IITF में आधुनिक शस्त्र (ETV BHARAT)

एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग मैनेजर सुमित राहा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पहले यह हथियार हम रूस, इसराइल, स्वीडन जैसे देशों से भारी कीमत पर लाए जाते थे. अब वही तकनीक व उससे बेहतर फायरपावर वाले हथियार भारत में बन रहे हैं. भारतीय सेना को 100 प्रतिशत स्वदेशी विकल्प देने का समय आ गया है. एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट्स, इंडिया लिमिटेड की तरफ से बनाए जा रहे अत्याधुनिक हथियार फोर्स से लेकर स्टेट पुलिस तक कर रही है. 1200 मीटर तक दुश्मन को मार गिराने वाली स्नाइपर राइफल्स भी तैयार की गई है. इसकी टेस्टिंग चल रही है. बहुत जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा. इसके बाद हमारी पुलिस और फोर्स की ताकत और बढ़ जाएगी.

सबसे उन्नत भारतीय हथियार (8.6×70 mm Sniper Rifle): सुमित राहा ने बताया कि पहले इस कैटेगरी की स्नाइपर राइफल्स भारत को रूस और इसराइल जैसे देशों से खरीदनी पड़ती थीं. लंबी दूरी पर सटीक निशाना लगाने के लिए विदेशी राइफल पर निर्भरता सबसे अधिक थी, लेकिन IITF में पेश की गई एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की 8.6×70 mm Sniper Rifle ने इस कमी को पूरा कर दिया है. यह स्नाइपर राइफल्स भारतीय सेना को लंबी दूरी के सटीक निशाने में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगी. साथ ही विदेशी विकल्पों की जरूरत लगभग खत्म हो जाएगी.

अत्याधुनिक राइफल्स
अत्याधुनिक राइफल्स (ETV Bharat)

मुख्य विशेषताएं:

कैलिबर 0.338
ऑपरेशन डायरेक्ट लग लॉकिंग
फायर मोड सिंगल
वजन9 किलोग्राम से कम (स्कोप + बाइपॉड सहित)
रेंज1200 मीटर
लंबाई1250 mm (मजल ब्रेक सहित)
मैगजीन क्षमता5 राउंड
सेफ्टीक्विक-रिलीज पुश बटन

AK सीरीज पर घटेगी निर्भरता: कम दूरी के लक्ष्य और काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भारत लंबे समय तक रूस की AK सीरीज जैसे हथियारों पर निर्भर रहा, लेकिन त्रिची असॉल्ट राइफल उसी श्रेणी का स्वदेशी हथियार विकल्प बनकर उभरी है. सुमित राहा ने कहा कि त्रिची राइफल भारतीय जवानों को विदेशी AK राइफल का मजबूत व सस्ता विकल्प दे रही है.

मुख्य विशेषताएं:

कैलिबर: 7.62×39 mm

ऑपरेशन: गैस ऑपरेटेड

वजन: 3.63 kg

रेंज: 300 मीटर

फायर मोड: सिंगल और ऑटो

रेट ऑफ फायर: 600 राउंड/मिनट

मैगजीन क्षमता: 30 राउंड

लंबाई:

890 mm (TAR-FB)

930 mm (बट एक्सटेंडेड)

720 mm (फोल्डेड बट)

अत्याधुनिक राइफल्स
अत्याधुनिक राइफल्स (ETV Bharat)

इशापुर असॉल्ट राइफल (भारत की प्रीमियम राइफल): 7.62×51 mm की केटेगरी में भारत अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियों पर निर्भर था. लेकिन इशापुर असॉल्ट राइफल (IAR) ने इस रेंज में भारत को आत्मनिर्भर बनाया है. सुमित राहा का कहना है कि IAR पूरी तरह भारतीय सेना की जरूरतों के अनुसार बनाई गई है. यह प्रीमियम क्लास में भारत को विदेशी हथियारों से मुक्त करने वाली राइफल है.

मुख्य विशेषताएं:

कैलिबर: 7.62×51 mm

वजन: 3.74 kg (बिना मैगज़ीन)

फायर मोड: सिंगल और ऑटो

रेंज: 500 मीटर

फायर रेट: 600–650 राउंड/मिनट

लंबाई:

885 mm (बट रिट्रैक्टेड)

966 mm (बट एक्सटेंडेड)

मैगजीन क्षमता: 20 राउंड

विदेशी हथियारों घटती भारत की निर्भरता: पहले लंबी दूरी की स्नाइपर रूस/इसराइल से खरीदी जाती थी. कम दूरी पर मार वाली राइफल्स रूस से आयात होती थी. प्रीमियम 7.62×51 mm राइफल यूरोपीय देशों से ली जाती थी. वहीं, स्पेशल असॉल्ट हथियार स्वीडन/जापान जैसे देश से खरीदी जाती थी, लेकिन इन सभी श्रेणियों में अब भारतीय विकल्प तैयार हैं. इससे हथियारों के लिए भारत की दूसरे देशों पर आत्मनिर्भरता खत्म हो रही है. सुमित राहा का कहना है कि यह सिर्फ हथियार बनाना नहीं है, यह भारत को रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का मिशन है. IITF में प्रदर्शित हथियारों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब दुनिया में किसी भी देश के बराबर आधुनिक हथियार बनाने की क्षमता रखता है. अब देश की सुरक्षा विदेशी हथियारों पर नहीं, बल्कि भारतीय इंजीनियरों न भारतीय तकनीक पर निर्भर करेगी. यही सच्ची आत्मनिर्भरता है.

