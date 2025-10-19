ETV Bharat / state

मेक इन इंडिया: मोजाम्बिक के पटरी पर दौड़ेगा "बरेका" का 3300 एचपी का स्वदेशी इंजन

वाराणसी : बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय पटल पर मेक इन इंडिया का परचम लहराया है. बरेका द्वारा निर्मित 3300 हॉर्स पावर का स्वदेशी इंजन अब मोजांबिक के रेलवे ट्रैक पर दौड़ेगा. इसके लिए Banaras Locomotive Works (BLW) ने एसी-एसी डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का चौथा इंजन मोजाम्बिक के लिए रवाना किया है. मोजांबिक से इंजन के निर्यात के अनुबंध के तहत कुल 10 इंजनों का निर्माण किया जा रहा है. इसके पहले बीते जून में दो इंजन, सितंबर में तीसरा और अक्टूबर में चौथा इंजन निर्यात किया गया. दिसंबर तक बाकी 6 इंजनों को भी भेज दिया जाएगा.

बनारस रेल इंजन कारखाना की उपलब्धियां. (Photo Credit : ETV Bharat)





Banaras Locomotive Works के जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि बरेका के जरिए विश्व के अलग-अलग देश में इंजनों का निर्यात किया जाता है. इसी क्रम में मोजांबिक में भी इंजन का निर्यात किया जा रहा है. जिसके तहत बरेका ने अब तक चार स्वदेशी इंजनों का निर्यात कर दिया है. ये अत्याधुनिक 3300 एचपी केप गेज (1067 मिमी) इंजन 100 किमी/घंटा की गति से दौड़ने में सक्षम हैं. इनमें चालक के लिए रेफ्रिजरेटर, हॉट प्लेट, मोबाइल होल्डर, आधुनिक कैब डिज़ाइन और शौचालय सुविधा जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं.