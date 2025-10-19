ETV Bharat / state

मेक इन इंडिया: मोजाम्बिक के पटरी पर दौड़ेगा "बरेका" का 3300 एचपी का स्वदेशी इंजन

बनारस रेल इंजन कारखाना "बरेका" ने करार के तहत मोजाम्बिक के लिए एसी-एसी डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चौथा इंजन रवाना किया .

एसी-एसी डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन.
एसी-एसी डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन.
Published : October 19, 2025 at 9:35 AM IST

वाराणसी : बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय पटल पर मेक इन इंडिया का परचम लहराया है. बरेका द्वारा निर्मित 3300 हॉर्स पावर का स्वदेशी इंजन अब मोजांबिक के रेलवे ट्रैक पर दौड़ेगा. इसके लिए Banaras Locomotive Works (BLW) ने एसी-एसी डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का चौथा इंजन मोजाम्बिक के लिए रवाना किया है. मोजांबिक से इंजन के निर्यात के अनुबंध के तहत कुल 10 इंजनों का निर्माण किया जा रहा है. इसके पहले बीते जून में दो इंजन, सितंबर में तीसरा और अक्टूबर में चौथा इंजन निर्यात किया गया. दिसंबर तक बाकी 6 इंजनों को भी भेज दिया जाएगा.

बनारस रेल इंजन कारखाना की उपलब्धि.
बनारस रेल इंजन कारखाना की उपलब्धियां.



Banaras Locomotive Works के जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि बरेका के जरिए विश्व के अलग-अलग देश में इंजनों का निर्यात किया जाता है. इसी क्रम में मोजांबिक में भी इंजन का निर्यात किया जा रहा है. जिसके तहत बरेका ने अब तक चार स्वदेशी इंजनों का निर्यात कर दिया है. ये अत्याधुनिक 3300 एचपी केप गेज (1067 मिमी) इंजन 100 किमी/घंटा की गति से दौड़ने में सक्षम हैं. इनमें चालक के लिए रेफ्रिजरेटर, हॉट प्लेट, मोबाइल होल्डर, आधुनिक कैब डिज़ाइन और शौचालय सुविधा जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं.

बनारस रेल इंजन कारखाना में इंजन.
बनारस रेल इंजन कारखाना में इंजन.

जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार के मुताबिक इसके पूर्व में भेजे गए 6 डीजल इंजनों (3000 HP) के उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रभावित होकर मोजाम्बिक रेलवे (CFM) ने बरेका को पुनः यह नया अनुबंध किया है. बरेका की यह सफलता ‘मेक इन इंडिया’ के उस विजन को साकार करती है जिसमें भारत वैश्विक स्तर पर तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर है.



यह भी पढ़ें : बरेका की बड़ी उपलब्धि; 1 साल में 477 रेल इंजन का किया निर्माण, एक महीने में रिकॉर्ड 61 लोको भी तैयार

यह भी पढ़ें : वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री वी. सोमन्ना; बोले- 'बरेका आत्मनिर्भर भारत के मिशन का प्रमुख स्तंभ'

