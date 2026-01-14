ETV Bharat / state

मकर संक्रांति पर तत्तापानी में आस्था का सैलाब, तुलादान और पवित्र स्नान के लिए उमड़े हजारों श्रद्धालु

शिमला: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल तत्तापानी में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. बुधवार तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और सतलुज नदी के किनारे स्थित प्राकृतिक गर्म पानी के कुंडों में पवित्र स्नान का सिलसिला दिनभर जारी रहा. शिमला से करीब 56 किलोमीटर दूर स्थित इस आस्था के केंद्र में प्रदेश ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे और तुलादान के साथ पुण्य लाभ अर्जित किया.

मकर संक्रांति पर तत्तापानी में आस्था का सैलाब (ETV BHARAT)

सुबह चार बजे से शुरू हुआ स्नान

मकर संक्रांति के अवसर पर तत्तापानी में सुबह करीब चार बजे से श्रद्धालुओं ने स्नान शुरू कर दिया था. कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए. मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गर्म पानी में स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं. यही कारण है कि बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे. तत्तापानी की सबसे बड़ी खासियत सतलुज नदी के किनारे निकलने वाला प्राकृतिक गर्म पानी है. इस पानी में सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण इसे त्वचा रोगों के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है. सर्दियों में जब आसपास का तापमान 4 से 6 डिग्री तक गिर जाता है, तब भी यहां गर्म पानी निरंतर बहता रहता है, जो श्रद्धालुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

मकर संक्रांति पर स्नान करते श्रद्धालु (ETV BHARAT)

तुलादान और भोग का विशेष महत्व

मकर संक्रांति के दिन तत्तापानी में तुलादान का विशेष महत्व होता है. श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार अन्न, वस्त्र और अन्य सामग्री का दान करते हैं. इस अवसर पर करीब 3 क्विंटल खिचड़ी भोग के रूप में तैयार की गई, जिसे हजारों श्रद्धालुओं में प्रसाद स्वरूप वितरित किया गया. भोग वितरण के दौरान पूरा क्षेत्र भक्ति और सेवा भाव से सराबोर नजर आया. तत्तापानी में खिचड़ी बनाने की परंपरा वर्षों पुरानी है. वर्ष 2020 में यहां साढ़े चार क्विंटल खिचड़ी बनाकर विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया गया था. उस समय हरियाणा के यमुनानगर से विशेष पतीला मंगवाकर विशाल खिचड़ी तैयार की गई थी, जिसकी देशभर में चर्चा हुई थी.