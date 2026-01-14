मकर संक्रांति पर तत्तापानी में आस्था का सैलाब, तुलादान और पवित्र स्नान के लिए उमड़े हजारों श्रद्धालु
छोटा सा गांव होने के बावजूद तत्तापानी आज एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है.
शिमला: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल तत्तापानी में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. बुधवार तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और सतलुज नदी के किनारे स्थित प्राकृतिक गर्म पानी के कुंडों में पवित्र स्नान का सिलसिला दिनभर जारी रहा. शिमला से करीब 56 किलोमीटर दूर स्थित इस आस्था के केंद्र में प्रदेश ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे और तुलादान के साथ पुण्य लाभ अर्जित किया.
सुबह चार बजे से शुरू हुआ स्नान
मकर संक्रांति के अवसर पर तत्तापानी में सुबह करीब चार बजे से श्रद्धालुओं ने स्नान शुरू कर दिया था. कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए. मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गर्म पानी में स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं. यही कारण है कि बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे. तत्तापानी की सबसे बड़ी खासियत सतलुज नदी के किनारे निकलने वाला प्राकृतिक गर्म पानी है. इस पानी में सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण इसे त्वचा रोगों के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है. सर्दियों में जब आसपास का तापमान 4 से 6 डिग्री तक गिर जाता है, तब भी यहां गर्म पानी निरंतर बहता रहता है, जो श्रद्धालुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.
तुलादान और भोग का विशेष महत्व
मकर संक्रांति के दिन तत्तापानी में तुलादान का विशेष महत्व होता है. श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार अन्न, वस्त्र और अन्य सामग्री का दान करते हैं. इस अवसर पर करीब 3 क्विंटल खिचड़ी भोग के रूप में तैयार की गई, जिसे हजारों श्रद्धालुओं में प्रसाद स्वरूप वितरित किया गया. भोग वितरण के दौरान पूरा क्षेत्र भक्ति और सेवा भाव से सराबोर नजर आया. तत्तापानी में खिचड़ी बनाने की परंपरा वर्षों पुरानी है. वर्ष 2020 में यहां साढ़े चार क्विंटल खिचड़ी बनाकर विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया गया था. उस समय हरियाणा के यमुनानगर से विशेष पतीला मंगवाकर विशाल खिचड़ी तैयार की गई थी, जिसकी देशभर में चर्चा हुई थी.
मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत नेगी भी तत्तापानी पहुंचे. उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ स्नान कर प्रदेश और देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दीं. मंत्री ने कहा कि तत्तापानी न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी हिमाचल की महत्वपूर्ण पहचान है.
पूर्व राष्ट्रपति भी कर चुके हैं स्नान
तत्तापानी की ऐतिहासिक महत्ता भी कम नहीं है. यहां के पंडित टेकचंद शर्मा के अनुसार देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद 22 सितंबर 1952 को तत्तापानी आए थे और उन्होंने यहां स्नान किया था. उस दौरान उन्होंने स्नान सरोवर का उद्घाटन भी किया था. उद्घाटन की पट्टिका आज भी समाजसेवी प्रेम रैना द्वारा सुरक्षित रखी गई है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तत्तापानी ऋषि जमदग्नि और भगवान परशुराम की तपोस्थली रही है. कहा जाता है कि त्रेता युग में ऋषि जमदग्नि ने पत्नी रेणुका और पुत्र परशुराम के साथ यहां तपस्या की थी.
97वीं बार बनी खिचड़ी
शिमला निवासी मोहित सूद ने बताया कि उनके पूर्वज पिछले 96 वर्षों से मकर संक्रांति पर तत्तापानी में खिचड़ी बनाते आ रहे हैं. इस वर्ष 97वीं बार खिचड़ी तैयार की गई और हजारों श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया. इस परंपरा की शुरुआत उनके पूर्वज बिहारी लाल ने की थी.
तत्तापानी कैसे पहुंचें?
शिमला से तत्तापानी पहुंचने के लिए शिमला-करसोग हाईवे का उपयोग किया जाता है. तत्तापानी मंडी जिले के करसोग उपमंडल के तहत आता है. यह शिमला और मंडी के बॉर्डर पर स्थित है. शिमला से तत्तापानी दूरी 56 किलोमीटर, मंडी से 120 किलोमीटर और करसोग से 45 किलोमीटर है. छोटा सा गांव होने के बावजूद तत्तापानी आज एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है.
