3.25 क्विंटल घी से बना शिवलिंग, बैजनाथ शिव मंदिर में मनाया गया घृत मंडल पर्व

3.25 क्विंटल घी से हुआ शिवलिंग का श्रृंगार ( ETV Bharat )

कांगड़ा/बैजनाथ: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मकर संक्रांति पर ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में इस वर्ष घृत मंडल पर्व विशेष श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया. इस बार पहली बार रिकॉर्ड 3.25 क्विंटल शुद्ध देसी घी से मक्खन तैयार कर अत्यंत आकर्षक और मनमोहक शिवलिंग का निर्माण किया गया, जिसे देख श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे. घृत मंडल पर्व के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बैजनाथ पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना की. शिव मंदिर बैजनाथ में दोपहर 12 बजे रुद्राभिषेक के बाद पांच पुजारियों की देखरेख में घृत मंडल का कार्य आरंभ हुआ. लगभग साढ़े सात घंटे की कठिन साधना के बाद विविध प्रकार के ड्राई फ्रूट्स से भगवान भोलेनाथ के इस दिव्य स्वरूप का भव्य श्रृंगार संपन्न हुआ. 3.25 क्विंटल घी से बनाया गया शिवलिंग (ETV Bharat) मकर संक्रांति पर प्राचीन परंपरा का निर्वहन गौरतलब है कि मकर संक्रांति के अवसर पर बैजनाथ में भगवान शिव की आराधना के लिए हर साल शिवलिंग पर शुद्ध देसी घी से घृत मंडल तैयार किया जाता है. यह परंपरा इस ऐतिहासिक मंदिर की विशेष पहचान मानी जाती है और भगवान भोलेनाथ की प्रतीक भी है. 11 जनवरी से शुरू हुई थी तैयारियां बैजनाथ के तहसीलदार रमन ठाकुर ने बताया, 'इस धार्मिक अनुष्ठान की तैयारियां 11 जनवरी से ही शुरू कर दी गई थीं. कांगड़ा से विशेष रूप से पुस्तेदी पुजारी अजय शर्मा अपनी टीम के साथ घी का मक्खन बनाने के लिए बैजनाथ पहुंचे. इस कार्य में स्थानीय युवा प्रियांशु ने भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया'.