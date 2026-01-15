ETV Bharat / state

3.25 क्विंटल घी से बना शिवलिंग, बैजनाथ शिव मंदिर में मनाया गया घृत मंडल पर्व

मकर संक्रांति पर बैजनाथ शिव मंदिर में घृत मंडल पर्व मनाया गया. इस दौरान 3.25 क्विंटल देसी घी से शिवलिंग को सजाया गया.

3.25 क्विंटल घी से हुआ शिवलिंग का श्रृंगार
3.25 क्विंटल घी से हुआ शिवलिंग का श्रृंगार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 6:22 PM IST

3 Min Read
कांगड़ा/बैजनाथ: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मकर संक्रांति पर ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में इस वर्ष घृत मंडल पर्व विशेष श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया. इस बार पहली बार रिकॉर्ड 3.25 क्विंटल शुद्ध देसी घी से मक्खन तैयार कर अत्यंत आकर्षक और मनमोहक शिवलिंग का निर्माण किया गया, जिसे देख श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे. घृत मंडल पर्व के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बैजनाथ पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना की.

शिव मंदिर बैजनाथ में दोपहर 12 बजे रुद्राभिषेक के बाद पांच पुजारियों की देखरेख में घृत मंडल का कार्य आरंभ हुआ. लगभग साढ़े सात घंटे की कठिन साधना के बाद विविध प्रकार के ड्राई फ्रूट्स से भगवान भोलेनाथ के इस दिव्य स्वरूप का भव्य श्रृंगार संपन्न हुआ.

3.25 क्विंटल घी से बनाया गया शिवलिंग
3.25 क्विंटल घी से बनाया गया शिवलिंग (ETV Bharat)

मकर संक्रांति पर प्राचीन परंपरा का निर्वहन

गौरतलब है कि मकर संक्रांति के अवसर पर बैजनाथ में भगवान शिव की आराधना के लिए हर साल शिवलिंग पर शुद्ध देसी घी से घृत मंडल तैयार किया जाता है. यह परंपरा इस ऐतिहासिक मंदिर की विशेष पहचान मानी जाती है और भगवान भोलेनाथ की प्रतीक भी है.

11 जनवरी से शुरू हुई थी तैयारियां

बैजनाथ के तहसीलदार रमन ठाकुर ने बताया, 'इस धार्मिक अनुष्ठान की तैयारियां 11 जनवरी से ही शुरू कर दी गई थीं. कांगड़ा से विशेष रूप से पुस्तेदी पुजारी अजय शर्मा अपनी टीम के साथ घी का मक्खन बनाने के लिए बैजनाथ पहुंचे. इस कार्य में स्थानीय युवा प्रियांशु ने भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया'.

108 बार जल से धोकर तैयार किया गया मक्खन

पुजारी सुरेंद्र आचार्य व संजय शर्मा ने बताया, 'शुद्ध देसी घी को 108 बार शीतल जल से धोकर मक्खन तैयार किया जाता है. मकर संक्रांति के दिन इसी मक्खन से शिवलिंग पर शिव-पार्वती का आकर्षक रूप सजाया गया और विभिन्न प्रकार के मेवों से श्रृंगार किया गया.

सात दिन दर्शन, आठवें दिन प्रसाद वितरण

सात दिनों तक श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के इसी घृत मंडल स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे. आठवें दिन 21 जनवरी की सुबह यह घी रूपी मक्खन श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा. सुरेंद्र आचार्य के अनुसार इस घी को कई प्रकार के चर्म रोगों में लाभकारी माना जाता है.

भव्य सजावट और विशेष व्यवस्थाएं

हर साल की तरह इस बार भी मंदिर परिसर को प्राकृतिक फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, जिससे रात्रि के समय यह ऐतिहासिक शिव मंदिर अत्यंत दिव्य और मनोहारी प्रतीत हो रहा है. श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा को लेकर मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए.

धार्मिक संध्या का आयोजन

घृत मंडल पर्व के अवसर पर मंदिर परिसर में धार्मिक संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसका शिव भक्तों ने भरपूर आनंद लिया और विशेष रूप से उपस्थित रहे. इस धार्मिक आयोजन में बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल, एसडीएम संकल्प गौतम, और तहसीलदार रमन ठाकुर सहित अन्य लोग शामिल हुए.

