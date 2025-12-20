ETV Bharat / state

मकर संक्रांति पर आसमान में नजर आएगा ऑपरेशन सिंदूर, कर्नल सोफिया और पीएम मोदी भी दिखाई देंगे

मकर संक्रांति पर ऑपरेशन सिंदूर का जश्न, ऑपरेशन सिंदूर वाली पतंगों की भारी डिमांड, आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा.

MAKAR SANKRANTI OPERATION SINDOOR KITES
मकर संक्रांति पर आसमान में नजर आएगा ऑपरेशन सिंदूर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 2:31 PM IST

|

Updated : December 20, 2025 at 2:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सीहोर : मकर संक्रांति को एक महीने से भी कम का समय बचा है पर इसकी तैयारियां जोरों से शुरू हो चुकी हैं. वहीं 2026 की मकर संक्रांति बेहद खास होने वाली है क्योंकि सूर्य उपासना के इस महापर्व पर आसमान ऑपरेशन सिंदूर के रंग में नजर आएगा. मकर संक्रांति पर आसामन में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह से लेकर पीएम मोदी तक नजर आएंगे.

मकर संक्रांति पर ऑपरेशन सिंदूर का जश्न

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला कर पाकिस्तान को उसकी करतूतों का करारा जवाब दिया था. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा था. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न अब मकर संक्रांति पर भी मनाने की तैयारी है. यही वजह है कि मकर संक्रांति के लिए इस बार ऑपरेशन सिंदूर थीम वाली पतंगें नजर आने लगी हैं. पतंग बाजार में ऑपरेशन सिंदूर की झलक साफ दिख रही है.

मकर संक्रांति पर ऑपरेशन सिंदूर का जश्न (Etv Bharat)

कर्नल सोफिया से लेकर पीएम मोदी तक पतंग में

सीहोर के पतंग विक्रेता अकरम ने बताया, '' ऑपरेशन सिंदूर वाली पतंग लोगों को काफी पसंद आ रही है और इस पतंग की बिक्री भी लगातार बढ़ती जा रही है. हम बाहर से पतंग मांगते हैं और इस बार ऑपरेशन सिंदूर वाली पतंग भी आई हुई है. यह पतंग दिखने में काफी सुंदर है और लोग इसे ले भी रहे हैं. पतंग में कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और पीएम मोदी भी नजर आ रहे हैं.''

Makar Sankranti Operation Sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगेगा आसमान (Etv Bharat)

10 रु है पतंग की कीमत

सूर्य उपासना, पवित्र स्नान और तिल गुड़ के विशेष महत्व वाले त्योहार मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व है. हर वर्ष पतंग बाजार में रंग बिरंगी और अलग-अलग थीम पर पतंगें आती हैं. वहीं इस बार ऑपरेशन सिंदूर थीम वाली पतंगें बाजार में आई हैं. इन पतंगों पीएम मोदी, कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के तस्वीरों के साथ बड़े अक्षरों में 'ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025' लिखा हुआ है, जो पतंग उड़ाते वक्त भी साफ नजर आएगा. पतंग विक्रेता अकरम ने बताया, '' इन पतंगों की कीमत 10रु है और लोग काफी संख्या में इन्हें खरीद रहे हैं.''

यह भी पढ़ें-

ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगेगा आसमान

सीहोर के अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों ऑपरेशन सिंदूर वाली पतंगें पहुंच रही हैं. ऐसे में मकर संक्रांति पर आसमान ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगा नजर आएगा. हालांकि, कई जिलों इस दौरान मांझे को लेकर सख्ती भी बरती जाएगा. खासतौर पर चाईनीज मांझे को लेकर प्रतिबंध है और इसे बेचना व खरीदना गैरकानूनी है.

Last Updated : December 20, 2025 at 2:56 PM IST

TAGGED:

SANKRANTI OPERATION SINDOOR THEME
KITES ON OPERATION SINDOOR
MADHYA PRADESH NEWS
SEHORE NEWS
MAKAR SANKRANTI OPERATION SINDOOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.