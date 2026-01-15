ETV Bharat / state

मकर संक्रांति पतंग महोत्सव, दुर्ग में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत भव्य आयोजन

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और साथ ही मकर संक्रांति के अवसर पर सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से समुदाय में सामूहिक सहभागिता बढ़ाना था. आयोजन स्थल पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गईं, जिनमें लोक नृत्य, संगीत और रंगारंग नाट्य प्रस्तुतियां शामिल थीं. इसके साथ ही सड़क सुरक्षा पर बच्चों और बड़ों के लिए कई प्रदर्शनियां लगाई गईं, जिनमें वाहन चलाते समय ध्यान रखने योग्य नियमों और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी गई.

दुर्ग : सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत मकर संक्रांति पतंग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया. यह आयोजन दुर्ग के हेलिपैड ग्राउंड सिविक सेंटर में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग संभाग कमिश्नर सत्यनारायण राठौर, आईजी राम गोपाल गर्ग, एसएसपी विजय अग्रवाल और कलेक्टर अभिजीत सिंह रहे.

मकर संक्रांति पतंग महोत्सव

विंटेज गाड़ियों की प्रदर्शनी

यातायात विभाग के अलावा इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी योगदान दिया. विंटेज कारों की प्रदर्शनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें विभिन्न पुरानी और दुर्लभ कारें प्रदर्शित की गईं. सभी अतिथियों ने खुद भी पतंगबाजी का आनंद लिया और लोगों को इस पारंपरिक त्योहार की खुशी साझा करने के लिए प्रेरित किया.

विंटेज कारों की प्रदर्शनी

सड़क सुरक्षा के साथ पतंग महोत्सव

एएसपी ट्रैफिक, ऋचा मिश्रा ने मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने बताया कि ऐसे कार्यक्रम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज में सुरक्षित सड़क परिवहन की आदतें विकसित करने के लिए भी आयोजित किए जाते हैं. उन्होंने बच्चों और युवाओं से विशेष रूप से अपील की कि सड़क पर सतर्कता और नियमों का पालन करें. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल पारंपरिक त्योहारों को सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं, बल्कि लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ाते हैं.

पतंग महोत्सव का आनंद लेते पुलिस कर्मचारी

चाइनीज मांझा का उपयोग नहीं करने की अपील

एएसपी ट्रैफिक ने लोगों से पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझा का उपयोग नहीं करने की अपील भी की. उन्होंने बताया कि चाइनीज मांझा काफी खतरनाक है. सरकार ने इसे बैन किया है. इससे दूरी बनाकर रखे.