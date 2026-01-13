ETV Bharat / state

इक्वाडोर में पहली बार मकर संक्रांति का आयोजन, उमड़े NRI

जयपुर की बेटी धोली मीणा विदेशी जमीन पर देसी रंग जमा रही है.

इक्वाडोर में मकर संक्रांति की रौनक
इक्वाडोर में मकर संक्रांति की रौनक (फोटो सोर्स- धोली मीणा)
Published : January 13, 2026 at 1:11 PM IST

जयपुर : इक्वाडोर में भारतीय समुदाय ने साल 2026 में पहली बार मकर संक्रांति का भव्य आयोजन कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. भारतीय मूल की और राजस्थान के दौसा जिले से ताल्लुक रखने वाली धोली मीणा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम ने दक्षिण अमेरिका में भारतीय संस्कृति की मौजूदगी को नई पहचान दी है. यह आयोजन न केवल इक्वाडोर के इतिहास में पहली मकर संक्रांति के रूप में दर्ज हुआ, बल्कि भारतीय प्रवासी समुदाय की सांस्कृतिक एकजुटता का भी प्रतीक बना.

भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास : इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों और भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि रखने वाले लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया. कार्यक्रम में तिल-गुड़ की चिक्की, खिचड़ी, पूरी-सब्जी सहित पारंपरिक भारतीय व्यंजनों और मिठाइयों का भोग लगाया गया, जिससे पूरा माहौल भारतीय रंगों में रंग गया.

इक्वाडोर में धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति (वीडियो सोर्स-dholi meena)

इस अवसर पर धोली मीणा ने कहा कि हजारों किलोमीटर दूर अपनी जन्मभूमि से दूर रहते हुए भी भारतीय समुदाय ने अपनी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों को जीवंत बनाए रखा है. उन्होंने कहा कि इक्वाडोर में पहली मकर संक्रांति भारतीयता के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है. यह पर्व सूर्य के उत्तरायण होने, नई दिशा और नई शुरुआत का प्रतीक है और इस आयोजन के माध्यम से स्थानीय लोगों को भी भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया गया.

देसी लोगों का जड़ों से जुड़ाव : यह आयोजन धोली मीणा के प्रयासों से भारतीय दूतावास, Indian Expats in Ecuador और अन्य भारतीय प्रवासियों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. कार्यक्रम का मुख्य मकसद विदेश में रह रहे भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़े रखना और भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान दिलाना रहा. गौरतलब है कि मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख उत्सव है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है.

पतंगबाजी का उठाया लुत्फ
पतंगबाजी का उठाया लुत्फ (फोटो सोर्स- धोली मीणा)

यह पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है. पंजाब में इसे लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू और गुजरात और राजस्थान में पतंगबाजी के साथ ही दान पुण्य को लेकर उत्साहपूर्वक मनाया जाता है. इक्वाडोर में मकर संक्रांति के इस पहले सफल आयोजन ने भारतीय डायस्पोरा की एकजुटता और सांस्कृतिक गौरव का नया अध्याय लिखा है. धोली मीणा ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी ऐसे सांस्कृतिक आयोजन नियमित रूप से किए जाएंगे, ताकि दक्षिण अमेरिका के इस खूबसूरत देश में भारतीय संस्कृति की खुशबू हमेशा बनी रहे.

भारतीय समुदाय ने रचा इतिहास
भारतीय समुदाय ने रचा इतिहास (फोटो सोर्स- धोली मीणा)

हिंदी दिवस पर भी दिखा था उत्साह : इसके पहले भारतीय दूतावास, क्विटो की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिदाद नेशनल डे एजुकेशन (UNAE), इक्वाडोर के सहयोग से 9 जनवरी 2026 को राजधानी के नजदीक अजोगुएस में विश्व हिंदी दिवस 2026 का भव्य और ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम का नेतृत्व दौसा निवासी और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी लोकेश कुमार मीणा, कार्यकारी राजदूत, ने किया. उनकी पत्नी धोली मीणा के सक्रिय प्रयासों और सहयोग से यह आयोजन भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसने इक्वाडोर में हिंदी और भारतीय संस्कृति को नई पहचान दी.

