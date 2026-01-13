ETV Bharat / state

मकर संक्रांति और षट्तीला एकादशी एक साथ.. बन रहा शुभ संगम, स्नान-दान से मिलेगा पुण्य फल, मांगलिक कार्यों का होगा शुभारंभ

14 जनवरी को मकर संक्रांति और षट्तीला एकादशी एक साथ है. इस दिन स्नान-दान से पुण्य फल की प्राप्ति होती.

Makar Sankranti 2026
मकर संक्रांति और षट्तीला एकादशी एक साथ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 13, 2026 at 1:38 PM IST

3 Min Read
कुरुक्षेत्र: कल यानी 14 जनवरी को सनातन धर्म का विशेष त्योहार मकर संक्रांति है. मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने उपरांत दान करने का विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन विशेष तौर पर गर्म कपड़े और गुड़ और तिल का दान करना सबसे अच्छा होता है. इस बार मकर संक्रांति के दिन षट्तीला एकादशी भी पड़ रही है, इसलिए इस दिन इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है.

मकर संक्रांति का महत्व: इस बारे में राष्ट्रपति अवॉर्डी ज्योतिष पंडित प्रेम कुमार शर्मा से ईटीवी भारत ने बातचीत की. पंडित प्रेम कुमार शर्मा ने बताया कि, "मकर संक्रांति का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है. इस दिन सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करते हैं. वह मकर राशि में शाम के 3:07 पर गोचर करेंगे. इसके साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी. इसलिए मकर संक्रांति को काफी शुभ माना जाता है. इस दिन पवित्र नदी और कुंड में स्नान करने के बाद दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है. वहीं, मकर संक्रांति का स्नान सुबह 8:43 बजे से शुरू होकर शाम तक किया जाएगा."

राष्ट्रपति अवॉर्डी ज्योतिष पंडित प्रेम कुमार शर्मा (ETV Bharat)

एकादशी का शुभ मुहूर्त: पंडित जी ने आगे बताया कि, "14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के दिन षट्तीला एकादशी पड़ रही है, जिसका सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है. एकादशी की शुरुआत 13 जनवरी को यानी आज दोपहर बाद 3:16 पर होगी, जबकि इसका समापन 14 जनवरी को शाम के 5:52 पर होगा. सनातन धर्म में प्रत्येक त्यौहार पूजा तिथि के साथ मनाया जाता है, इसलिए एकादशी 14 जनवरी को मनाई जाएगी. एकादशी का शुभ मुहूर्त सुबह 5:28 से शुरू होकर 6:22 तक रहेगा. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग कर रहा है. इसलिए इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है. एकादशी के व्रत का पारण का समय 15 जनवरी को सुबह 7:14 से शुरू होकर 9:22 तक रहेगा."

एकादशी के व्रत का विधान: मकर संक्रांति के दिन एकादशी का व्रत भी है, इसलिए इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है. एकादशी का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है. सनातन धर्म में एकादशी के व्रत करने का विशेष विधि विधान है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान होता है, जिस घर में सुख समृद्धि आती है. इंसान को कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है. इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, जिस घर में सुख समृद्धि आती है.

एकादशी पर क्या करें: पंडित ने बताया कि...

  • सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करके अपने मंदिर की सफाई करें.
  • फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें और व्रत रखने का प्रण लें.
  • यह निर्जला व्रत होता है.
  • शाम के समय गरीब और जरूरतमंदों को भोजन दें.
  • भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें.
  • व्रत के पारण के समय अपने व्रत का पारण करें.

एकादशी पर क्या करें दान: पंडित ने आगे बताया कि..

  • एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व होता है.
  • इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन खिचड़ी बनाकर उसका दान करना सबसे अच्छा माना जाता है.
  • षट्तीला एकादशी पर गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए.
  • गुड़ और तिल का दान करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है.

