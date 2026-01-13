ETV Bharat / state

मकर संक्रांति और षट्तीला एकादशी एक साथ.. बन रहा शुभ संगम, स्नान-दान से मिलेगा पुण्य फल, मांगलिक कार्यों का होगा शुभारंभ

कुरुक्षेत्र: कल यानी 14 जनवरी को सनातन धर्म का विशेष त्योहार मकर संक्रांति है. मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने उपरांत दान करने का विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन विशेष तौर पर गर्म कपड़े और गुड़ और तिल का दान करना सबसे अच्छा होता है. इस बार मकर संक्रांति के दिन षट्तीला एकादशी भी पड़ रही है, इसलिए इस दिन इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है.

मकर संक्रांति का महत्व: इस बारे में राष्ट्रपति अवॉर्डी ज्योतिष पंडित प्रेम कुमार शर्मा से ईटीवी भारत ने बातचीत की. पंडित प्रेम कुमार शर्मा ने बताया कि, "मकर संक्रांति का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है. इस दिन सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करते हैं. वह मकर राशि में शाम के 3:07 पर गोचर करेंगे. इसके साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी. इसलिए मकर संक्रांति को काफी शुभ माना जाता है. इस दिन पवित्र नदी और कुंड में स्नान करने के बाद दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है. वहीं, मकर संक्रांति का स्नान सुबह 8:43 बजे से शुरू होकर शाम तक किया जाएगा."

राष्ट्रपति अवॉर्डी ज्योतिष पंडित प्रेम कुमार शर्मा (ETV Bharat)

एकादशी का शुभ मुहूर्त: पंडित जी ने आगे बताया कि, "14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के दिन षट्तीला एकादशी पड़ रही है, जिसका सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है. एकादशी की शुरुआत 13 जनवरी को यानी आज दोपहर बाद 3:16 पर होगी, जबकि इसका समापन 14 जनवरी को शाम के 5:52 पर होगा. सनातन धर्म में प्रत्येक त्यौहार पूजा तिथि के साथ मनाया जाता है, इसलिए एकादशी 14 जनवरी को मनाई जाएगी. एकादशी का शुभ मुहूर्त सुबह 5:28 से शुरू होकर 6:22 तक रहेगा. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग कर रहा है. इसलिए इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है. एकादशी के व्रत का पारण का समय 15 जनवरी को सुबह 7:14 से शुरू होकर 9:22 तक रहेगा."