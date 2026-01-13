ETV Bharat / state

मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक साथ, जानिए- शुभ मूहूर्त, कैसे करें स्नान

इस साल मकर संक्रांति का स्नान कैसे करें, क्या दान करें और क्या नहीं. जानिए ज्योतिष आचार्य पं. सुशील शुक्ला शास्त्री से.

MAKAR SANKRANTI 2026
मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक साथ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 2:44 PM IST

3 Min Read
शहडोल : मकर संक्रांति पर्व पूरे देश में उत्साह और धार्मिक तरीके से मनाया जाता है. इस पर्व का का सालभर लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व नई ऊर्जा लेकर आता है. इस दिन स्नान से लेकर के दान-पुण्य का खास महत्व है. इसके बाद पतंगबाजी का लुत्फ.

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं "इस साल मकर संक्रांति श्री चिह्न बनारस से प्रसिद्ध पंचांग के मुताबिक 14 जनवरी को दोपहर में 3:00 बजे से है."

ज्योतिष आचार्य पं. सुशील शुक्ला शास्त्री (ETV BHARAT)

कब और कैसे मनाएं संक्रांति

पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री के अनुसार "मकर संक्रांति का शुभ समय 14 जनवरी को दोपहर 3 बजे से सूर्यास्त तक है. कुछ पंचांगों के मुताबिक 15 जनवरी को भी लोग संक्रांति स्नान कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग उदया तिथि को मानते हैं, वे 15 जनवरी को भी संक्रांति स्नान कर सकते हैं, लेकिन जो लोग संक्रांति शुभ मुहूर्त में ही स्नान करना चाहते हैं वे 14 जनवरी को 3:00 बजे से लेकर के 6:00 बजे के बीच में मतलब सूर्य अस्त से पहले गंगा जी में या बहते हुए पानी में घरों के पानी में स्नान कर सकते हैं."

स्नान में इन बातों का रखें ख्याल

ज्योतिष आचार्य बताते हैं "जो लोग कल्पवास कर रहे हैं, मतलब गंगा जी में ही रुके हुए हैं, वे 3:00 से लेकर के सूर्य अस्त तक स्नान कर सकते हैं. लगातार ऐसे धार्मिक स्थलों पर पवित्र नदियों में ये स्नान चलते रहेंगे. इसके अलावा अगर आप घर में हैं, तो बहते हुए जल में स्नान करें या फिर कुएं में, तालाब में स्नान करें. या फिर घर में स्नान कर रहे हैं तो पानी में थोड़ा सा गंगाजल छिड़क लें. स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देना बिल्कुल भी ना भूलें. सूर्यदेव को प्रणाम करें.

संक्रांति और एकादशी साथ होने का मतलब

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं "इस बार मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक ही दिन है. इस दिन सूर्य भगवान की दृष्टि सीधी पड़ती है, जो बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है. इसलिए स्नान और दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है. संक्रांति स्नान करने के बाद दान पुण्य का बहुत महत्व होता है. इस बार तो मकर संक्रांति खास भी है, क्योंकि षटतिला एकादशी भी उसी दिन पड़ रही है. ऐसे में जब आप मकर संक्रांति में स्नान करें तो उसके बाद तिल का तेल लगाएं."

इस साल संक्राति पर चावल का दान निषेध है

स्नान करने के बाद साधु-संतों, गरीबों, ब्राह्मणों को तिल का लड्डू दान करें, कंबल दान करें, तिल का तेल भी दान कर सकते हैं. इस दिन षटतिला एकादशी भी है, इसलिए चावल का दान देना निषेध रहेगा. इस बार चावल के लड्डू फूटा बनते हैं, वे बिल्कुल भी दान ना करें, गन्ने का रस निकालकर दान करें, गन्ना दान करें तो बहुत पुण्यदायी होगा.

