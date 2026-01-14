ETV Bharat / state

अगले 100 साल मकर संक्रांति का शुभ मुहुर्त और तारीख हुई फिक्स, 15 जनवरी को मनेगा उत्तरायण

इस बार 15 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति, सागर के ज्योतिषाचार्य विनोद गौतम का दावा, अगले 100 साल तक 15 को मनाई जाएगी संक्रांति.

MAKAR SANKRANTI 2026
अगले 100 साल मकर संक्रांति का शुभ मुहुर्त और तारीख हुई फिक्स (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

January 14, 2026

सागर: भारत में ज्यादातर पर्व और त्यौहार ऋतुओं से जुडे़ हुए हैं और इसी तरह मकर संक्रांति का पर्व है. जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण होने पर मनाया जाता है. मकर संक्रांति को लेकर पिछले कई सालों से ये स्थिति जरूर बनती है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को है या फिर 15 जनवरी को है. इस बार भी मकर संक्रांति को लेकर ये स्थिति बनी और सूर्य के मकर राशि में उदय की स्थिति को लेकर 15 जनवरी को संक्रांति का पर्व माना गया. ज्योतिषियों ने तो ये दावा किया है कि अब अगले 100 साल तक मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनायी जाएगी, क्योंकि हर 100 साल में गृह नक्षत्रों की स्थिति बदलने के कारण एक दिन बढ़ जाता है.

इस साल भी मकर संक्रांति 15 जनवरी को

ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम कहते हैं कि "इस बार मकर संक्राति 15 जनवरी को मनायी जाएगी, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व सूर्योदय कालीन माना गया है. जिस दिन सूर्य का उदय मकर राशि का होता है, उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है. संक्रांति को व्रत, पर्व और त्योहार तीनों श्रेणी में रखा गया है. इस साल 14 जनवरी की दोपहर के बाद मकर संक्रांति आयी है. 15 जनवरी को मकर राशि में सूर्य का उदय होगा, इसलिए सभी जगह संक्रांति 15 जनवरी को मनायी जाएगी.

सागर ज्योतिषाचार्य ने किया दावा (ETV Bharat)

इसके बाद अगले 100 साल तक के लिए 15 जनवरी को होगी. अभी तक मकर संक्रांति 13 या 14 जनवरी को होती आएगी. ज्योतिष के अनुसार हर 100 साल में एक दिन मकर संक्रांति का बढ़ जाता है. इस बार संक्रांति का पुण्यकाल 15 जनवरी को सुबह से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन अब गृह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार 15 जनवरी को होगी. 15 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त से स्नान, दान और पुण्य काल प्रारंभ हो जाएंगे. मकर संक्रांति काल के बाद से शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे. कई लोग इस दिन उत्तरायण सूर्य का व्रत करते हैं. इस दिन के अधिष्ठात्र देवता भगवान सूर्य हैं.

मकर संक्रांति में स्नान का महत्व

ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम बताते हैं कि मकर संक्रांति एक पौराणिक तिथि है. कई पौराणिक कथाएं संक्रांति काल से जुड़ी हुई है. पूर्व समय में नदियों में स्नान, दान और पतंग उड़ाने का भी महत्व बताया गया है. पौराणिक कथाओं के अनुसार जब तीर्थराज प्रयाग में सभी देवता पृथ्वी पर अवतरित हो जाते हैं. रामायण में लिखा है कि ये तिथि ऐतिहासिक और युगाब्द तिथि है. इस दिन तीर्थ स्थानोंं में देवता, दनुज, गंधर्व और अप्सरा मकर संक्रांति का स्नान कर उत्सव मनाते हैं.

मकर संक्रांति का उत्सव कई तरह का होता है. तिल के लड्डू, गरम पकवान बनते हैं. तिल आदि के लड्डूओं का भोग लगाया जाता है. भगवान सूर्य की पूजा की जाती है. इस दिन के अधिपत्य देवता सूर्य हैं और कहा जाता है कि भगवान सूर्य के उत्तरायण होते ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं.

मकर संक्रांति पर दान का महत्व

मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व होता है. इस दिन दान करने का महत्व है. इस दिन गर्म वस्तुओं कंबल, तिल आदि का दान करने का महत्व है. मकर संक्रांति से ठंड धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है। कृषि फसलों की हरियाली फूल प्रकृति को मनोरम बनाती है यह हर्ष का त्यौहार भी है.

रामचरित मानस में पतंग उड़ाने का उल्लेख

मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के महत्व के बारे में रामचरित मानस में कहा गया कि भगवान राम जब छोटे थे, तो उन्होंने अपने सेवक हनुमान को याद किया और उन्होंने बाल रूप में पतंग उड़ाकर बताया कि हम अयोध्या में आ चुके हैं. इसी तरह भगवान शिव मदारी बनकर आए और डमरू बजाकर भगवान राम को बताया. मकर संक्रांति ऐसा ही शुभ समय है, जिस समय पर पतंग भी उड़ाई जाती है और देखा जाए तो कई प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं.

संपादक की पसंद

