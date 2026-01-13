ETV Bharat / state

MAKAR SANKRANTI 2026 : पतंग उड़ाने से पहले पढ़ लें ये एडवाइजरी, OHE के पास न करें पतंगबाजी

मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी का जोश चरम पर रहता है, इस बार सुरक्षा को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की गई है.

सुरक्षा को लेकर सख्त एडवाइजरी
सुरक्षा को लेकर सख्त एडवाइजरी (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 13, 2026 at 11:44 AM IST

4 Min Read
कोटा : मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझा काफी घातक साबित हो रहा है और इससे लोगों की जान आफत में आ जा रही है. सैकड़ो लोग रोज चाइनीज मांझे से घायल होकर हाड़ौती संभाग में अस्पताल में पहुंच रहे हैं. इस चाइनीज मांझे से कोटा के कुछ घरों में करंट तक भी फैल गया था और इलेक्ट्रॉनिक घरेलू उपकरण जल गए थे. उसके बाद कोटा रेल मंडल और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) ने मकर संक्रांति को लेकर एडवाइजरी जारी की है. दूसरी तरफ चाइनीज मांझे से लगातार हो रहे हैं. हादसों को लेकर कोटा सिटी पुलिस ने भी वाहन चालकों से समझाइश की है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि रेलवे की ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) में 25000 वोल्ट का करंट प्रवाहित रहता है. ऐसे में पतंग उड़ाने वाले लोगों को इनसे दूर रहना चाहिए. रेलवे लाइन के आसपास पतंगबाजी करना इन लोगों के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि रेलवे की लाइन का करंट मांझे के जरिए उन तक पहुंच सकता है. जिससे वह झुलस सकते हैं. दूसरी तरफ अचानक के करंट प्रवाहित होने से रेलवे का सिस्टम में भी फॉल्ट आ सकता है. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वह पतंगबाजी को ध्यान में रखते हुए मॉनिटरिंग बढ़ा दे. आबादी क्षेत्र में लगातार निगरानी रखें.

चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास
चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता शिवचरण जांगिड़ का कहना है कि पतंगबाजी करते समय मांझा अगर विद्युत लाइनों में उलझ जाएं तो उसे छूने या निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए. धातु युक्त मैटेलिक कोटेड या चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करें, क्योंकि इससे करंट प्रवाहित होने का खतरा ज्यादा है. उन्होंने पेरेंट्स को इस संबंध में आग्रह किया है कि वह बच्चों के साथ छत पर पतंग उड़ाते समय गतिविधियों पर ध्यान रखें. इसी तरह से गीली छत पर पतंग बाजी करने से परहेज करें, क्योंकि अगर मांझे में करंट आता है तो पूरे घर में यह करंट फैल सकता है, पतंग उड़ाने के दौरान विद्युत तारों, ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल से दूर रहे.

इसी तरह से कोटा सिटी पुलिस ने प्रशिक्षु आईपीएस सिद्धार्थ श्रीवास्तव, ट्रैफिक डीएसपी अशोक कुमार व इंस्पेक्टर देवेश भारद्वाज की मौजूदगी में अभियान शुरू की शुरुआत की है. जिसके तहत मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास शुरू किया गया है. इसमें दो पहिया वाहन चालकों को मोटरसाइकिल के हैंडल पर लोहे की सुरक्षा तार भी बंधवाया गया है. साथ ही गले में स्कार्फ उन्हें पहनाए हैं, ताकि सड़क पर चलते समय अचानक आने वाले चाइनीज मांझे से बचाव किया जा सके.

पुलिस की वाहन चालकों से समझाइश
पुलिस की वाहन चालकों से समझाइश (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

पूर्व पार्षद और भाजपा नेता महेश गौतम लल्ली का कहना है कि चोरी चुपके प्रतिबंधित चाइनीज मांझा कुछ दुकानदारों की हठधर्मिता के चलते ही बेचा जा रहा है. यह कृत्य लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है. ह्यूमन हेल्पलाइन के संयोजक मनोज जैन आदिनाथ का कहना है कि चाइनीज मांझा पक्षियों पर भी भारी पड़ रहा है. उन्होंने चाइनीज मांझे से उलझे हुए या घायल पक्षियों के लिए एंबुलेंस की सुविधा की हुई है. इसके लिए टीम लगाई हुई है. रोज आधा दर्जन के आसपास पक्षियों का रेस्क्यू करने के लिए उनके पास कॉल आ रहे हैं, जिन्हें उपचार भी करवाया जा रहा है.

