जयपुर की पतंगबाजी का शाही इतिहास: महाराजा के शौक से शुरू हुई परंपरा, आज हजारों परिवारों का रोजगार
जयपुर में पतंगबाजी की शुरुआत वर्ष 1835 में महाराजा राम सिंह ने की थी. आज जयपुर में निर्मित पतंग की मांग देश भर में है.
Published : January 12, 2026 at 1:53 PM IST
जयपुर: प्रदेश की राजधानी जयपुर केवल अपने किले-महलों और सुनियोजित बसावट के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहां अलग-अलग कलाओं में निपुण कारीगरों के भी अलग-अलग मोहल्ले हैं. इन्हें जयपुर के राजाओं ने यहां लाकर बसाया था. ऐसी ही एक कला पतंगबाजी भी है. जयपुर की पतंगबाजी न केवल राजस्थान बल्कि देशभर में मशहूर है. मकर संक्रांति के दिन दुनिया भर से पर्यटक जयपुर की पतंगबाजी देखने आते हैं.
राजधानी जयपुर के रामगंज के पास स्थित जगन्नाथ शाह के रास्ते में पतंगवालों का मोहल्ला भी है, जहां पर हजारों परिवारों की रोजी-रोटी का जरिया पतंगबाजी ही है. यहां हर घर में पतंग बनाने का काम होता है. साल भर यहां पतंग का निर्माण होता है और उसके बाद मकर संक्रांति से 10 दिन पहले इस मोहल्ले में पतंग की बिक्री शुरू होती है. राजस्थान ही नहीं देशभर से पतंगबाजी के शौकीन या पतंग खरीदने आते हैं. पतंगवालों के मोहल्ले में तीन पीढ़ियों से पतंग निर्माण का काम हो रहा है. आज यहां पतंग की 130 दुकाने हैं और प्रतिदिन से दो लाख से ज्यादा पतंग का निर्माण होता है.
पढ़ें. रियासत काल में इस मोहल्ले में पाले जाते थे हिरण और बारहसिंगे, परिवार के लोग जानवरों को करते थे ट्रेंड
1835 में शुरू हुई जयपुर में पतंगबाजी : शिक्षाविद सुनील शर्मा का कहना है कि जयपुर में पतंगबाजी 1835 में शुरू हुई थी. जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह को पतंगबाजी का शौक लगा और वे अपने साथ पतंग बनाने वाले कारीगरों को लखनऊ से लेकर आए थे. उन्होंने कहा कि तब आदमकद पतंगे उड़ाई जाते थे जिन्हें तुग्गल कहते थे. तब केवल महाराजा और राजशाही परिवार के लोग ही पतंगबाजी करते थे. जब पतंग कटती तो उन्हें लूटने के लिए घुड़सवार सैनिक तैयार रहते थे और पतंग को लूट कर वापस राजशाही परिवार तक पहुंचा देते थे.
पढ़ें. जयपुर में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का क्रेज, बाजार पारंपरिक मांझा और आधुनिक चरखी से सजे
महाराजा राम सिंह ने की शुरुआत : उन्होंने कहा कि तब जयपुर के परकोटे में बसने वाले जयपुरवासियों को भी पतंगबाजी का शौक लगा और उन्होंने भी पतंगबाजी शुरू कर दी. मकर संक्रांति का पर्व बहुत पुराना है. तब मकर संक्रांति पर केवल स्नान और दान पुण्य ही होता था और तिल की मिठाइयां बनती थी, लेकिन महाराजा राम सिंह ने मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की शुरुआत की. तब से ही जयपुर में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी होने लगी.
पढ़ें. जयपुर का मोहल्ला महावतान: राजशाही के दौर से चला आ रहा हाथी पालने का काम, अब हो रही परेशानी
फिल्म स्टारों और राजनेताओं की पतंगे : पतंगवालों के मोहल्ले में ही रहने वाले गफूर अंसारी का कहना है कि वे 40 साल से पतंग बनाने का काम कर रहे हैं. विशेष तौर पर वह फिल्मी कलाकारों और राजनेताओं की आदमकतद पतंगे बनाते हैं. इस बार भी उन्होंने देश और विदेश के साथ ही प्रदेश के नेताओं की भी पतंगे बनाई हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और न्यूयॉर्क के मेयर जोहर ममदानी की भी आदमकद पतंग बनाई है. अपनी इस कला के लिए वह कई बार प्रशंसा भी पा चुके हैं.
पढ़ें. Mewar Makar Sankranti : ऑपरेशन सिंदूर थीम वाली पतंगों से आसमान में दिखेगी देशभक्ति की 'उड़ान'
जयपुर से जाती हैं पतंगें : उनका कहना है कि उनका पूरा परिवार पतंग के निर्माण से ही जुड़ा हुआ है. साल भर पतंगे बनाते हैं और फिर उन्हें मकर संक्रांति से 10 दिन पहले बेचना शुरू करते हैं. जयपुर के अलावा दिल्ली में 15 अगस्त पर पतंगबाजी होती है. इसके अलावा मेरठ, बीकानेर में भी पतंगबाजी होती है. यहां से पतंगे बिक्री के लिए वहां जाती हैं, क्योंकि जयपुर में बनी पतंग को काफी पसंद किया जाता है.
पढ़ें. मोहल्ला पन्नीगरान : यहां हर घर से आती है हथौड़े से कूटने की आवाज, लेकिन आज रोजगार पर संकट
मांझा बरेली से आता है : पतंग व्यवसायी गफूर अहमद का कहना है कि उनकी भी कई पीढ़ी पतंग के निर्माण से जुड़ी रही है और पतंगबाजी ही उनका प्रमुख पेशा रहा है. इस मोहल्ले में केवल पतंग का निर्माण होता है, बाकी मांझा बरेली से आता है. हर घर में केवल पतंग ही बनाई जाती है. पतंग बनाने वाले कारीगर पप्पू अहमद बताते हैं कि उनकी तीन पीढ़ियां इसी काम से जुड़ी हुईं हैं. अलग-अलग शहरों में अलग-अलग मौके पर पतंगबाजी होती है. जयपुर और अहमदाबाद में 14 जनवरी को पतंगबाजी होती है. दिल्ली में 15 अगस्त को और बीकानेर में आखातीज पर पतंगबाजी होती है. इन सभी शहरों में जयपुर की पतंग की खास डिमांड होती है.
पढ़ें. एक डोर में 500 पतंग, वीर सैनिकों को सलाम और पानी बचाने को लेकर दिया संदेश
पतंग वालों के मोहल्ले में 130 दुकाने : पतंग व्यवसायी नासिर खान ने बताया कि उनकी भी तीन पीढ़ियां पतंग निर्माण के काम से जुड़ी हुई हैं. उनके दादा, पिता और परदादा भी पतंग बनाने के काम से ही जुड़े हुए थे. इस मोहल्ले में आजादी से पहले केवल तीन दुकानें थी, जो आज 130 दुकानें हो गई हैं. यहां प्रतिदिन 2 लाख पतंगें तैयार की जाती हैं. इस मोहल्ले में बसने वाले तमाम लोगों की रोजी-रोटी का जरिया पतंग निर्माण ही है.
पढ़ें. जयपुर का चौगान स्टेडियम, जहां कभी होती थी जंगली जानवरों की लड़ाई, जानिए 300 सालों का इतिहास
उन्होंने बताया कि यह कारोबार केवल एक दिन का नहीं बल्कि साल भर चलने वाली मेहनत का परिणाम है. जयपुर की पतंगबाजी महज मनोरंजन नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और रोजगार का अद्भुत संगम है. शाही छतों से शुरू हुई है परंपरा आज आम आदमी की छतों तक पहुंच चुकी है. मकर संक्रांति के दिन जब जयपुर का आसमान रंगों से भर जाता है तब यह एहसास होता है कि यहां की पतंगें सिर्फ उड़ती ही नहीं बल्कि जयपुर की पहचान को आसमान तक ले जाती हैं.