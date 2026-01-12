ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में लोहड़ी की धूम, बाजारों में लगी रौनक, मूंगफली-गजक की डिमांड के साथ ही बढ़ गए रेट

चंडीगढ़: हर साल लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को मनाया जाता है. इस त्योहार को देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. लेकिन इसकी सबसे ज्यादा धूम पंजाब में देखी जाती है. लोहड़ी को लेकर बाजारों में भी खूब रौनक लगी हुई है. त्योहार से पहले ही चंडीगढ़ शहर के बाजारों में रौनक चरम पर पहुंच गई है. मूंगफली, रेवड़ी और गजक से सजी दुकानों के साथ-साथ सड़क किनारे लगी रेहड़ियों पर भी खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है.

बड़े शोरूम और मिठाई की दुकानों पर खास तौर पर तैयार किए गए गिफ्ट पैक लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. लोहड़ी की स्पेशल गिफ्ट्स में मूंगफली, गजक और रेवड़ी की बेहद सुंदर पैकिंग की गई है. जिसकी लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं.

लोहड़ी पर बढ़ गई महंगाई: व्यापारियों ने बताया कि "बीते एक सप्ताह में मूंगफली और गजक की बिक्री तीन गुना से ज्यादा हो चुकी है. मांग बढ़ने के चलते इनके दामों में भी उछाल आया है. कड़ाके की ठंड के कारण लोग घरों और दफ्तरों तक सीमित जरूर हैं. लेकिन सर्द मौसम में मूंगफली और गजक का स्वाद लेने से खुद को रोक नहीं पा रहे. लोहड़ी के त्यौहार के साथ-साथ ठंड के असर ने इन देसी चीजों की मांग और बढ़ा दी है".

बाजारों में उमड़ी भीड़: शहर के कई इलाकों में सैकड़ों की संख्या में अस्थायी दुकानें और रेहड़ियां सज चुकी हैं. एनआईटी पांच नंबर क्षेत्र में मूंगफली बेचने वाले एक दुकानदार ने बताया कि "सर्दी और लोहड़ी को देखते हुए बाजारों में अच्छी-खासी रौनक है. ग्राहक खरीदारी का आनंद ले रहे हैं और बिक्री बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं".