ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में लोहड़ी की धूम, बाजारों में लगी रौनक, मूंगफली-गजक की डिमांड के साथ ही बढ़ गए रेट

चंडीगढ़ में लोहड़ी पर्व की धूम बाजारों में साफ देखी जा रही है. मूंगफली-गजक की तीन गुना खरीद के साथ ही बढ़े रेट.

Makar Sankranti 2026
Makar Sankranti 2026 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 12, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हर साल लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को मनाया जाता है. इस त्योहार को देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. लेकिन इसकी सबसे ज्यादा धूम पंजाब में देखी जाती है. लोहड़ी को लेकर बाजारों में भी खूब रौनक लगी हुई है. त्योहार से पहले ही चंडीगढ़ शहर के बाजारों में रौनक चरम पर पहुंच गई है. मूंगफली, रेवड़ी और गजक से सजी दुकानों के साथ-साथ सड़क किनारे लगी रेहड़ियों पर भी खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है.

बड़े शोरूम और मिठाई की दुकानों पर खास तौर पर तैयार किए गए गिफ्ट पैक लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. लोहड़ी की स्पेशल गिफ्ट्स में मूंगफली, गजक और रेवड़ी की बेहद सुंदर पैकिंग की गई है. जिसकी लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं.

लोहड़ी पर बढ़ गई महंगाई: व्यापारियों ने बताया कि "बीते एक सप्ताह में मूंगफली और गजक की बिक्री तीन गुना से ज्यादा हो चुकी है. मांग बढ़ने के चलते इनके दामों में भी उछाल आया है. कड़ाके की ठंड के कारण लोग घरों और दफ्तरों तक सीमित जरूर हैं. लेकिन सर्द मौसम में मूंगफली और गजक का स्वाद लेने से खुद को रोक नहीं पा रहे. लोहड़ी के त्यौहार के साथ-साथ ठंड के असर ने इन देसी चीजों की मांग और बढ़ा दी है".

बाजारों में उमड़ी भीड़: शहर के कई इलाकों में सैकड़ों की संख्या में अस्थायी दुकानें और रेहड़ियां सज चुकी हैं. एनआईटी पांच नंबर क्षेत्र में मूंगफली बेचने वाले एक दुकानदार ने बताया कि "सर्दी और लोहड़ी को देखते हुए बाजारों में अच्छी-खासी रौनक है. ग्राहक खरीदारी का आनंद ले रहे हैं और बिक्री बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं".

तिल के लड्डू भी ग्राहकों की पसंद: लोहड़ी के मौके पर लोग सिर्फ मूंगफली और रेवड़ी ही नहीं, बल्कि तिल के लड्डू भी बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं. खरीदारों का कहना है कि यह पर्व साल में एक बार आता है और इसे पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है. हालांकि, कई लोगों ने यह भी बताया कि समय के साथ लोहड़ी मनाने के तरीके में बदलाव आया है. पहले जहां बच्चे घर-घर जाकर लोहड़ी मांगते थे, अब वह परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है.

ये भी पढ़ें: 14 या 15 कब मनाएं मकर संक्रांति? यहां जानें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

ये भी पढ़ें: जानिए मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है उत्तरायण? इस दिन क्यों जरूर खाना चाहिए दही-चूड़ा और तिल

TAGGED:

LOHRI FESTIVAL
ATMOSPHERE IN CHANDIGARH
लोहड़ी
चंडीगढ़
LOHRI FESTIVAL IN CHANDIGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.