मकर संक्रांति में खिचड़ी खाने और खिलाने का है विशेष महत्व, ग्रह शांति में ऐसे करती है मदद
मकर संक्रांति में खिचड़ी बनाकर खाने और उसे खिलाने का है विशेष महत्व. ज्योतिष आचार्य के अनुसार खिचड़ी का ग्रह शांति से भी है कनेक्शन.
Published : January 13, 2026 at 11:00 PM IST|
Updated : January 13, 2026 at 11:05 PM IST
शहडोल: मकर संक्रांति का त्योहार 2 दिन 14 और 15 जनवरी को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. बाजार मूंगफली, तिल से सजे हुए हैं. दुकानों में पतंग की बहार देखने को मिल रही है. जिन जगहों पर मेलों के आयोजन होते हैं वहां दुकानें भी सजकर तैयार हैं. मकर संक्रांति के दिन को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है और ज्योतिष आचार्य की माने तो खिचड़ी का ग्रह शांति से खास कनेक्शन होता है.
मकर संक्रांति में खिचड़ी है खास
सोनू द्विवेदी बताते हैं कि "मकर संक्रांति में खिचड़ी बनाकर खाने और उसे लोगों को खिलाने का विशेष महत्व है. विंध्य क्षेत्र के कई इलाकों में तो मकर संक्रांति के पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है और उसकी यही वजह है कि इस दिन अधिकतर घरों में खिचड़ी खाने का रिवाज है. हालांकि मकर संक्रांति में खिचड़ी का भी वैज्ञानिक आधार होता है. मकर संक्रांति में ऋतु परिवर्तन होता है और इस समय हल्का और सुपाच्य भोजन शरीर को बदलते मौसम के बीच सामंजस्य बनाने में मदद करता है."
खिचड़ी का ग्रह शांति कनेक्शन
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "खिचड़ी का ग्रह शांति में भी खास कनेक्शन होता है, जैसे खिचड़ी बनाने में चावल, काली उड़द की दाल, हल्दी, तरह-तरह की सब्जियां, घी, नमक इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारे ग्रहों से भी कनेक्ट होते हैं. ज्योतिष शास्त्र में चावल का संबंध सीधे चंद्रमा से माना गया है और चावल खाने से मानसिक शांति और मन की एकाग्रता बढ़ती है. काली उड़द का संबंध शनिदेव से है और मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं ऐसे में काली दाल की खिचड़ी खाने और दान करने से शनि दोष को दूर करने में मदद मिलती है."
पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "खिचड़ी में हल्दी डालते हैं और हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है. स्वास्थ्य ज्ञान और भाग्य में वृद्धि का कारक गुरु को माना जाता है. इसी तरह घी सूर्य और मंगल का प्रतीक है. घी शरीर में ऊर्जा और तेज का संचार करता है. सूर्य की शक्ति प्रदान करता है और वैसे भी मकर संक्रांति के दिन सूर्य की ही उपासना की जाती है.
हरी सब्जियों की बात करें तो खिचड़ी में कई लोग तरह-तरह की हरी सब्जियां डालते हैं, जो की बुध ग्रह से संबंध रखता है. बुध ग्रह को बुद्धि और वाणी का देवता माना जाता है, ऐसे में ये बुध ग्रह की भी शांति करता है, इस तरह से मकर संक्रांति के दिन जो खिचड़ी खाई जाती है, उसका हमारे कुंडली में ग्रहों की शांति से भी खास कनेक्शन होता है."