मेला, लड्डू और पतंगों से सराबोर मध्य प्रदेश, आदिवासियों की संक्रांति खिचड़ी क्यों है खास

मकर संक्रांति की तैयारियां शुरू, तिल, गुड़ और पतंगों से बाजार सराबोर, संक्रांति पर कई जगह अलग परंपराएं.

MAKAR SANKRANTI 2026
मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति की परंपराएं (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 8:52 PM IST

5 Min Read
शहडोल: साल 2026 के पहले त्योहार यानि मकर संक्रांति की धूम बाजारों में देखने मिल रही है. दुकानों के बाहर गुड़, मूंगफली, तिल के स्टॉल अलग से सजाए गए हैं, तो पतंग की दुकानें भी नजर आने लग गई हैं. जहां मेला लगता है, वहां तैयारी शुरू हो चुकी है. घरों में इस त्यौहार को मनाने के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. अपनी परंपरा के मुताबिक पकवानों की तैयारी भी खूब जोर पकड़ रही है.

मकर संक्रांति होती है खास

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "मकर संक्रांति का जो पर्व होता है, यह बहुत ही खास होता है और हिंदू धर्म में बड़े ही रीति रिवाज के साथ इसे मनाया जाता है. जितने क्षेत्र जितने इलाके उतने अलग-अलग परंपराओं के तहत इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है. इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ रही है और इसकी तैयारी जोर-शोर से चल रही है.

MAKAR SANKRANTI TRADITIONS
संक्रांति पर पतंग ऊड़ाने की परंपरा (Getty Image)

निशू तिवारी बताती हैं कि "मकर संक्रांति के पर्व पर अलग-अलग तरह के पकवान बनाने की भी परंपरा रहती है. यही वजह है कि दुकानों के बाहर लोग अलग से स्टाल लगा करके गुड़, तेल और मूंगफली नारियल ऐसी चीजों की बिक्री शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकी बिक्री बढ़ जाती है. अधिकतर जगहों पर तिल के लड्डू, अलग-अलग तरह की मिठाईयां, पकवान बनाना, यह काफी फेमस है. मकर संक्रांति के अवसर पर इस तरह की चीजें जरूर बनाते हैं. इसके अलावा कई लोग पतंगबाजी भी करते हैं.

खिचड़ी का विशेष महत्व

मकर संक्रांति को विभिन्न क्षेत्र में खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है. उसकी वजह यह है कि इस दिन खिचड़ी बनाने और खाने की भी परंपरा है. लोग मकर संक्रांति के दिन अलग-अलग तरह के स्वादिष्ट खिचड़ी तैयार करते हैं. कहीं मूंग दाल की खिचड़ी, कहीं सिंपल खिचड़ी, कहीं सभी सब्जियों को मिलाकर खिचड़ी बनाते हैं. जितने क्षेत्र उतने तरह के स्वाद. इसीलिए मकर संक्रांति को खिचड़ी का पर्व भी माना जाता है. ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे लोग अनवरत निभाने जा रहे हैं.

संक्रांति पर लगेंगे मेले (ETV Bharat)

आदिवासियों के बीच खिचड़ी है खास

आदिवासी मामलों की जानकार चांद सिंह पट्टावी बताते हैं कि "आदिवासी समाज के लोग बहुत उत्साह और उमंग के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, क्योंकि समाज के लोग प्रकृति से जुड़े रहे हैं. इस समय सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश करता है, उत्तरायण होते हैं और यही समय बहुत खास होता है. इस दिन अधिकतर आदिवासी समाज के लोग खिचड़ी बनाते हैं. उसे पहले अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं, फिर खुद खाते हैं. अपने आसपास के लोगों को खिलाते हैं. इसे खिचड़ी भोग भी कहा जाता है.

नर्मदा के तराई वाले क्षेत्रों में तो इसे बहुत ही जोर-जोर से और विधि विधान के साथ किया जाता है. मकर संक्रांति के मौके पर नर्मदा के किनारे, जहां कई धार्मिक स्थल होते हैं, वहां मेला लगता है."

मकर संक्रांति में मेले की परंपरा

मकर संक्रांति के पर्व पर कई जगहों पर मेले का भी आयोजन किया जाता है. फिर चाहे वह नदियों के किनारे हो या फिर धार्मिक स्थलों पर हो. शहडोल संभागीय मुख्यालय में बाणगंगा मेले का आयोजन होता है. ये मेला सैकड़ों साल पुराना है. यहां तक की दूसरे राज्यों के भी व्यापारी इस मेले में शामिल होने आते हैं. अलग-अलग जिलों के भी लोग इस विशाल मेले में शामिल होने के लिए आते हैं, क्योंकि यहां पर एक बाण गंगा कुंड भी है.

वहां स्नान का भी धार्मिक महत्व है. इसके अलावा नर्मदा किनारे कई धार्मिक स्थलों पर मेला का आयोजन होता है. जैसे नरसिंहपुर में बरमान का मेला, नर्मदा नदी के बरमान घाट पर ये मेला लगता है, जो की मकर संक्रांति के दिन से ही शुरू होता है और बसंत पंचमी तक चलता है. सोन नदी का मेला जो सीधी जिले में लगता है, यहां जोगदहा घाट पर यह भव्य मेला लगता है. इसके अलावा पायली और छटा घाट सिवनी का मेला.

BARMAN MELA ON MAKAR SANKRANTI
पतंगों से सजेगा आसमान (Getty Image)

स्नान और दान पुण्य का महत्व

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी महत्व होता है. नर्मदा नदी, शिप्रा, बेतवा, सोन जैसी नदियों में लोग मकर संक्रांति के दिन संक्रांति स्नान करते हैं. उज्जैन में क्षिप्रा तट, जबलपुर में भेड़ाघाट, और नर्मदा पुरम में सेठानी घाट पर हजारों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं. इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है. तिल, गुड़, कंबल, वस्त्र और खिचड़ी का दान लोग करते हैं, ये बहुत ही शुभ माना गया है.

मकर संक्रांति के पकवान

मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कई तरह के पारंपरिक पकवान भी बहुत प्रसिद्ध हैं. तिल और गुड़ से बनी मिठाइयां लड्डू का क्रेज है. तिल गुड़ के लड्डू, गजक खिचड़ी, कहीं पर दही चूड़ा, खासकर विंध्य और बुंदेलखंड में अरबी के पत्तों से बनी विशेष रिकमच की सब्जी बहुत प्रसिद्ध है. इसके अलावा भी अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग तरह के पकवान बनते हैं.

इसी वजह से मकर संक्रांति का कई लोगों को बहुत बेसब्री से भी इंतजार रहता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें खाने का बहुत शौक होता है. वह ऐसे पकवान मकर संक्रांति के अवसर ही पर ही बनते हैं, इसलिए लोग इसके इंतजार में रहते हैं.

