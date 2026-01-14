ETV Bharat / state

मकर संक्रांति : भाजपा नेताओं ने उड़ाई पतंग, कहा- पतंग की तरह राजनीति में भी उतार चढ़ाव आता है

राठौड़ ने कहा कि राजनीति में निर्णय नीति और देश-काल-परिस्थितियों के आधार पर लिए जाते हैं और लक्ष्य देश को आगे बढ़ाने का होना चाहिए. मूल्य और सिद्धांतों का आधार पर राजनीति होनी चाहिए तभी देश मजबूती की ओर बढ़ेगा. इस दौरान केन्द्रीय श्रम और रोजगार, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाई. इस मौके पर प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी, भूपेंद्र सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, प्रदेश मंत्री आईदान सिंह भाटी एवं पार्टी कार्यकता मौजूद रहे.

परिस्थितियों के अनुरूप उतार-चढ़ाव आता है : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मकर संक्रांति भारत का एकमात्र ऐसा पर्व है जो तिथि के बजाय निश्चित तारीख को मनाया जाता है. अन्य पर्व पंचांग की तिथियों के अनुसार मनाए जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ मनाई जाती है. उन्होंने पतंग को राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि जिस प्रकार पतंग हवा के रुख के अनुसार ऊपर-नीचे होती है, उसी प्रकार राजनीति भी परिस्थितियों के अनुरूप उतार-चढ़ाव से गुजरती है.

जयपुर : मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जयपुर में उत्साह, परंपरा और राजनीति का अनूठा संगम देखने को मिला. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर भाजपा नेताओं ने पतंग उड़ाकर पर्व को उल्लासपूर्वक मनाया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रदेश मुख्यालय पर पतंग उड़ाई. वहीं, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने अपने समर्थकों के आवास पर पतंगबाजी कर मकर संक्रांति का आनंद लिया. वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने दान पुण्य कर सामाजिक सरोकार निभाया.

त्योहार नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक : मकर संक्रांति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है. सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के साथ सूर्य उत्तरायण हो जाता है, जिसका विशेष धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है. इसी उत्तरायण काल के कारण भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी. मकर संक्रांति के साथ दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं. भारत के विभिन्न हिस्सों में यह पर्व अलग-अलग नामों और परंपराओं से मनाया जाता है.

देश में अलग-अलग नाम से मनाया जाता है पर्व : उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में पोंगल, असम में बिहू, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी और गुजरात और राजस्थान में पतंगबाजी के रूप में यह पर्व विशेष उत्साह से मनाया जाता है. जयपुर में पतंगबाजी की परंपरा अत्यंत पुरानी है और आज भी यह शहर मकर संक्रांति पर रंग-बिरंगी पतंगों से आसमान को सजा देता है. तिवाड़ी ने संक्रांति शब्द के अर्थ पर भी चर्चा करते हुए कहा कि संक्रांति का मतलब है संस्कारयुक्त क्रांति. भारत हमेशा ऐसी क्रांति का पक्षधर रहा है जो संस्कृति और मूल्यों के साथ आगे बढ़े. इसी कारण मकर संक्रांति भारतीय समाज में विशेष स्थान रखती है.

राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने अपने आवास पर पतंगबाजी की (ETV Bharat Jaipur)

देश में दो प्रकार की राजनीति हो रही : राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि भारत में दो प्रकार की राजनीति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. एक राजनीति पूर्णतयः लक्ष्य आधारित है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है. इसका स्पष्ट लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया जाए. उन्होंने दूसरी राजनीति को तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति बताते हुए कहा कि यह केवल सत्ता प्राप्ति के लिए की जाती है, जबकि मिशन आधारित राजनीति राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित है.

तिवाड़ी ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में लक्ष्य आधारित राजनीति और अधिक सफल होगी और भारत तेजी से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेगा. उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना पतंग से करते हुए कहा कि जैसे हवा लगने पर पतंग ऊंचाई पर जाती है, वैसे ही आज भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिष्ठा निरंतर ऊपर बढ़ रही है. जो नारे और संकल्प भाजपा कार्यकर्ताओं ने दशकों पहले लगाए थे, वे अब साकार हो रहे हैं. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 का हटना और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीतिक यात्रा सफलता की ओर अग्रसर है और यह एक सिद्धि प्राप्त करने वाली यात्रा है.