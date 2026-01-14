ETV Bharat / state

बिहार में मकर संक्रांति पर 125 लाख लीटर दूध और 35 लाख किलो दही की होगी बिक्री

"मकर संक्रांति के लिए 125 लाख लीटर दूध और 35 लाख किलो दही के अलावा करीब 22 हजार किलो तिलकुट का भी प्रबंध किया गया है. मकर संक्रांति के दिन लगभग हर घर में दूध और दही का उपयोग होता है. ऐसे में यह सुनिश्चित करना कंफेड की प्राथमिकता है कि कहीं भी दूध या दही की कमी न हो. जिलों में अतिरिक्त स्टॉक तैयार रखा गया है." -अमरेंद्र, मार्केटिंग इंचार्ज, सुधा डेयरी

उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था: कंफेड ने इस बार पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक तैयारी की है. सुधा डेयरी के मार्केटिंग इंचार्ज अमरेंद्र ने बताया कि बीते वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर रिकॉर्ड 113 लाख लीटर दूध और 29 लाख किलो दही की बिक्री हुई थी. इसके साथ ही करीब 18 हजार किलो तिलकुट की भी बिक्री दर्ज की गई थी. इस अनुभव को आधार बनाकर इस बार उत्पादन और आपूर्ति दोनों स्तर पर पहले से बेहतर व्यवस्था की गई है.

दूध-दही का स्टॉक: सुधा डेयरी के मार्केटिंग इंचार्ज अमरेंद्र ने बताया कि कंफेड की ओर से मकर संक्रांति को लेकर इस बार राज्य भर में करीब 125 लाख लीटर दूध और 35 लाख किलो दही की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है, ताकि त्योहार के दौरान उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो.

पटना: मकर संक्रांति बिहार में इस बार दो दिनों तक 14 और 15 जनवरी को मनाया जा रहा है. इस मौके पर लोग चूड़ा दही खाते हैं, जिसके कारण दूध और दही की बढ़ जाती है. इसको देखते हुए बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड (कंफेड) यानी सुधा डेयरी ने व्यापक और मजबूत इंतजाम किए हैं.

मोबाइल वैन घूमेगा: अमरेंद्र ने बताया कि सिर्फ आउटलेट्स पर निर्भर न रहकर मोबाइल वैन और विशेष वाहनों के माध्यम से भी दूध और दही की आपूर्ति की जा रही है. सुधा के दूध-दही से लदे वाहन पूरे राज्य में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, ताकि दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में भी समय पर उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकें. जहां आउटलेट दूर हैं या मांग अचानक बढ़ जाती है, वहां इन वाहनों के जरिए तुरंत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है.

तीन स्तरों पर तैयारी: कंफेड की तैयारी तीन प्रमुख स्तरों पर की गई है. पहला है स्टॉक मेंटेनेंस. इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के सभी सुधा आउटलेट्स पर पर्याप्त मात्रा में दूध और दही का स्टॉक मौजूद रहे. दूसरा है लॉजिस्टिक, जिसमें दूध और दही की ढुलाई के लिए बड़ी संख्या में वाहनों की व्यवस्था की गई है. अगर किसी क्षेत्र में अचानक स्टॉक कम हो जाता है तो वहां तुरंत अतिरिक्त सप्लाई भेजी जा सके. तीसरा और अहम स्तर है कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम.

बिहार में दूध का स्टॉक (ETV Bharat)

कोल्ड चेन का ध्यान: अमरेंद्र ने बताया कि दूध और दही की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोल्ड चेन मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने के पूरे सफर में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दूध और दही निर्धारित तापमान पर ही रहें, ताकि उत्पाद खराब न हों और उपभोक्ताओं को शुद्ध व सुरक्षित उत्पाद मिल सकें. सुधा के हर पैकेट पर टोल फ्री नंबर अंकित है, जिस पर उपभोक्ता किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

डिमांड सप्लाई की मॉनिटरिंग: शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए हेडक्वार्टर स्तर पर एक विशेष टीम तैनात की गई है. जैसे ही कहीं से शिकायत मिलती है कि किसी क्षेत्र में समय पर दूध या दही नहीं पहुंचा है, तुरंत वहां विशेष वाहन भेजकर आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है. इसके अलावा राज्य के हर दुग्ध संघ यानी यूनियन में भी अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में स्टॉक, डिमांड और सप्लाई की लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं.

"फील्ड लेवल पर भी कंफेड की टीमें लगातार सक्रिय हैं. ये टीमें ग्राउंड जीरो पर जाकर यह देख रही हैं कि आउटलेट्स पर स्थिति क्या है, कहां मांग ज्यादा है और कहां अतिरिक्त स्टॉक की जरूरत है. खासकर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में दही की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष वाहन लगाए गए हैं, ताकि वहां के उपभोक्ताओं को भी किसी तरह की कमी का सामना न करना पड़े." -अमरेंद्र, मार्केटिंग इंचार्ज, सुधा डेयरी

बिहार में दही का स्टॉक (ETV Bharat)

प्रचुर आपूर्ति की कोशिश: कंफेड का कहना है कि उसकी कोशिश यही है कि मकर संक्रांति जैसे बड़े पर्व पर बिहार के किसी भी हिस्से में दूध और दही की कमी न हो. लोगों को जितनी जरूरत हो, उतनी आपूर्ति समय पर हो सके, इसके लिए पूरी मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखा गया है. कंफेड को उम्मीद है कि इस बार मकर संक्रांति पर दूध, दही और तिलकुट की बिक्री नए रिकॉर्ड बनाएगी और उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के पर्व मनाने का अवसर मिलेगा.

