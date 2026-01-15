ETV Bharat / state

101 किलो लाई और तिलकुट से बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार

देश के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति अलग-अलग तरीके से मनाया जा रहा है. गरीबनाथ मंदिर में अद्भुत नजारा देखने को मिला. पढ़ें खबर.

BABA GARIBNATH
लाई तिलकुट से श्रृंगार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 15, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
मुजफ्फरपुर : पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम है. मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पावन अवसर से पूर्व विशेष धार्मिक आयोजन किया गया. सनातन सेवार्थ बिहार के तत्वावधान में बुधवार की रात बाबा गरीबनाथ का 101 किलो लाई और तिलकुट से भव्य महाश्रृंगार किया गया. इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे.

गरीबनाथ मंदिर में मकर संक्रांति की धूम : पूरे विधि-विधान के साथ पुजारी आशुतोष पाठक उर्फ डाबर बाबा एवं पंडित अभिषेक पाठक ने बाबा भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन संपन्न कराया. पूजन के बाद लाई और तिलकुट से बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया. इसके बाद धूप-दीप के साथ विधिवत आरती की गई, जिससे मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा.

BABA GARIBNATH
बाबा गरीबनाथ की आरती (ETV Bharat)

लाई, तिल और तिलकुट से श्रृंगार : सनातन सेवार्थ बिहार के संयोजक प्रभात मालाकार ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर प्रत्येक वर्ष बाबा गरीबनाथ का लाई, तिल और तिलकुट से श्रृंगार किया जाता है. इसका उद्देश्य बिहारवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और मिठास बनी रहे. उन्होंने कहा कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसमें श्रद्धालुओं की आस्था गहराई से जुड़ी हुई है.

''सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी पर्व पर सबसे पहले देवता को भोग अर्पित किया जाता है. इसी परंपरा के तहत मकर संक्रांति से पहले बाबा गरीबनाथ को लाई और तिलकुट का भोग लगाया गया, ताकि भक्तजन पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ पर्व मना सकें.''- पंडित आशुतोष पाठक उर्फ डाबर बाबा

आस्था और उत्सव का अद्भुत संगम : इस धार्मिक आयोजन में संत अमरनाथ, निरंजन झा, अंशु कुमार मिश्रा, मनीष सोनी, पवन महतो, राकेश तिवारी, रमण मिश्रा, रतन चौधरी सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे. पूरे वातावरण में भक्ति, आस्था और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिला.

