101 किलो लाई और तिलकुट से बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार

मुजफ्फरपुर : पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम है. मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पावन अवसर से पूर्व विशेष धार्मिक आयोजन किया गया. सनातन सेवार्थ बिहार के तत्वावधान में बुधवार की रात बाबा गरीबनाथ का 101 किलो लाई और तिलकुट से भव्य महाश्रृंगार किया गया. इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे.

गरीबनाथ मंदिर में मकर संक्रांति की धूम : पूरे विधि-विधान के साथ पुजारी आशुतोष पाठक उर्फ डाबर बाबा एवं पंडित अभिषेक पाठक ने बाबा भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन संपन्न कराया. पूजन के बाद लाई और तिलकुट से बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया. इसके बाद धूप-दीप के साथ विधिवत आरती की गई, जिससे मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा.

बाबा गरीबनाथ की आरती (ETV Bharat)

लाई, तिल और तिलकुट से श्रृंगार : सनातन सेवार्थ बिहार के संयोजक प्रभात मालाकार ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर प्रत्येक वर्ष बाबा गरीबनाथ का लाई, तिल और तिलकुट से श्रृंगार किया जाता है. इसका उद्देश्य बिहारवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और मिठास बनी रहे. उन्होंने कहा कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसमें श्रद्धालुओं की आस्था गहराई से जुड़ी हुई है.