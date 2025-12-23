ETV Bharat / state

मकर संक्रांति और शीतला अष्टमी का स्थानीय अवकाश घोषित, आदेश जारी

जयपुर: जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने साल 2026 में 14 जनवरी बुधवार को मकर संक्रांति और 11 मार्च बुधवार को शीतला अष्टमी को स्थानीय अवकाश घोषित किया है. कलेक्टर सोनी का आदेश पूरे जयपुर जिले के लिए लागू होगा.

मकर संक्रांति पर जयपुर जिले में पतंगबाजी की जाती है और जयपुर की पतंगबाजी विश्व प्रसिद्ध है. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मकर संक्रांति पर पतंगबाजी करते हैं और पूरा आसमान पतंगों से भर जाता है. जयपुर के युवा अल सुबह से ही छतों पर चढ़ जाते हैं और उत्साह से पतंगबाजी करते हैं. जयपुर के लोग एक महीने पहले से ही पतंगबाजी की तैयारी शुरू कर देते हैं और बाजारों से मांझा और पतंगे खरीदना शुरू कर देते हैं. जयपुर आने वाले पर्यटक भी पतंगबाजी का आनंद लेते हैं.