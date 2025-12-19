ETV Bharat / state

चाइनीज मांझा : व्यक्ति का गर्दन कटी, हालत गंभीर, जानिए पूरा मामला...

कुचामनसिटी: डीडवाना कुचामन जिले के मारोठ क्षेत्र में चाइनीज मांझे से जुड़ा एक खतरनाक मामला सामने आया है. बीजापुरा (मारोठ) निवासी किसान गंगाराम पुत्र गोवर्धन राम चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया. थाना प्रभारी बद्री प्रसाद से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर शाम को गंगाराम मोटरसाइकिल से बीजापुरा से मारोठ यूरिया खाद लेने के लिए रवाना हुआ था. इसी दौरान मारोठ भेरुजी मंदिर के पास चलती मोटरसाइकिल पर अचानक चाइनीज मांझा उसकी गर्दन को काटता हुआ गुजर गया. इससे उसकी गर्दन गंभीर रूप से कट गई और वह खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा.

घटना के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों एवं स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल गंगाराम को तुरंत मारोठ चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे कुचामन रेफर कर दिया गया. राजकीय जिला अस्पताल कुचामनसिटी में घायल व्यक्ति को उपचार के बाद मरीज को भर्ती किया गया है. कुचामन में जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने 20-25 टांके लगाकर जान बचाई. घायल के भाई ने घटना की जानकारी देते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया.