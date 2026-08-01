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देश में SIR के दौरान वोट कटने के मामले में हरियाणा बना तीसरा बड़ा राज्य, कांग्रेस ने जतायी चिंता, 8 अगस्त को सोनीपत में होगी कार्यशाला

देश में SIR के दौरान वोट कटने के मामले में हरियाणा बना तीसरा बड़ा राज्य ( ETV Bharat )

नूंह: कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत शनिवार को नूंह के कम्युनिटी हॉल में कांग्रेस नेताओं की एक विशेष बैठक हुई. बैठक में जारी SIR की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई और बड़े पैमाने पर नाम कटने पर चिंता जताई गई. वोट कटने के मामले हरियाणा देश में तीसरा राज्यः बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि "कांग्रेस पार्टी SIR यानि विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर चिंतित है. इस प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस ने विधानसभा और बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ता नियुक्त किए थे ताकि प्रक्रिया में सहयोग किया जा सके और हर बूथ पर स्थानीय मतदाता को बूथ ब्लॉक बनाया गया." राव नरेंद्र ने आरोप लगाया कि "हरियाणा देश का तीसरा राज्य है, जहां SIR के तहत सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं. इसलिए पार्टी को सतर्क रहने की जरूरत है." नूंह में कांग्रेस की बैठक (ETV Bharat) वोट कटने की समीक्षा कर आगे की रणनीति बनायेगी कांग्रेसः उन्होंने जानकारी दी कि इस मुद्दे पर 8 अगस्त को सोनीपत में एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी. इसमें प्रदेश प्रभारी संजय दत्त के साथ-साथ केंद्र से संगठन के विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे. कार्यशाला में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा समेत सभी बड़े नेता एक मंच पर होंगे. वहां वोट कटने के मामलों की समीक्षा कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी. राव नरेंद्र ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य स्पष्ट है - सही वोट न कटे और गलत वोट न जुड़ें. अभी एतराज की प्रक्रिया शुरू हुई है और जो सूची मिल रही है. उसका मिलान पार्टी के नियुक्त कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा.