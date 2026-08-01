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देश में SIR के दौरान वोट कटने के मामले में हरियाणा बना तीसरा बड़ा राज्य, कांग्रेस ने जतायी चिंता, 8 अगस्त को सोनीपत में होगी कार्यशाला

कांग्रेस SIR पर 8 अगस्त को सोनीपत में बड़ी कार्यशाला करेगी, जिसमें कटे योग्य और नये मतदाताओं नाम जोड़ने पर चर्चा होगी.

SIR IN HARYANA
देश में SIR के दौरान वोट कटने के मामले में हरियाणा बना तीसरा बड़ा राज्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 1, 2026 at 3:54 PM IST

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नूंह: कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत शनिवार को नूंह के कम्युनिटी हॉल में कांग्रेस नेताओं की एक विशेष बैठक हुई. बैठक में जारी SIR की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई और बड़े पैमाने पर नाम कटने पर चिंता जताई गई.

वोट कटने के मामले हरियाणा देश में तीसरा राज्यः बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि "कांग्रेस पार्टी SIR यानि विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर चिंतित है. इस प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस ने विधानसभा और बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ता नियुक्त किए थे ताकि प्रक्रिया में सहयोग किया जा सके और हर बूथ पर स्थानीय मतदाता को बूथ ब्लॉक बनाया गया." राव नरेंद्र ने आरोप लगाया कि "हरियाणा देश का तीसरा राज्य है, जहां SIR के तहत सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं. इसलिए पार्टी को सतर्क रहने की जरूरत है."

नूंह में कांग्रेस की बैठक (ETV Bharat)

वोट कटने की समीक्षा कर आगे की रणनीति बनायेगी कांग्रेसः उन्होंने जानकारी दी कि इस मुद्दे पर 8 अगस्त को सोनीपत में एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी. इसमें प्रदेश प्रभारी संजय दत्त के साथ-साथ केंद्र से संगठन के विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे. कार्यशाला में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा समेत सभी बड़े नेता एक मंच पर होंगे. वहां वोट कटने के मामलों की समीक्षा कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी. राव नरेंद्र ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य स्पष्ट है - सही वोट न कटे और गलत वोट न जुड़ें. अभी एतराज की प्रक्रिया शुरू हुई है और जो सूची मिल रही है. उसका मिलान पार्टी के नियुक्त कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा.

चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोपः प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "भाजपा ने तीसरी बार चुनाव आयोग की मदद और गड़बड़ी से सरकार बनाई है. राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठाया है और अब जनता भी जागरूक हो चुकी है." उन्होंने ईवीएम में बैटरी प्रतिशत और मतदान के बाद वोट प्रतिशत बढ़ने जैसे मुद्दों पर सवाल उठाते हुए कहा कि "ये गड़बड़ी के संकेत हैं.

'कांग्रेस प्रदेश और देश में मजबूती से वापसी करेगी': राव नरेंद्र ने दावा किया कि "2014, 2019 और 2024 में भाजपा ने किए वादे पूरे नहीं किए. 2 करोड़ रोजगार का वादा हवा हो गया और युवा बेरोजगार है." उन्होंने कहा कि देश का माहौल बदल चुका है और युवा अब राहुल गांधी की ओर देख रहा है. कांग्रेस प्रदेश और देश में मजबूती से वापसी करेगी." इस मौके पर नेताओं ने ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर भी बात की. सभी ने कहा कि मेवात हमेशा भाईचारे का संदेश देता आया है और इस बार भी यात्रा का स्वागत किया जाएगा. विधायक मामन खान ने कहा कि "वे क्षेत्र के मुद्दे उठाते रहेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे."

'मेवात का भाईचारा अटूट है': बैठक में नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का संदेश दिया. विधायक मामन खान ने पूर्व विधायक नसीम अहमद से हुई नोंकझोंक और एसडीई वली मोहमद के द्वारा पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत और ब्रजमंडल शोभायात्रा से पहले कोई नोटिस इत्यादि को लेकर भी अपना पक्ष रखा.विधायक आफताब अहमद ने कहा कि "मेवात का भाईचारा अटूट है. यहां किसी को यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है. पुलिस बल, इंटरनेट तथा स्कूल इत्यादि को लेकर लिए जा रहे फैसले पर भी अपनी बात रखी.

बैठक में कई प्रमुख नेता रहे उपस्थितः बैठक में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, नूंह जिला अध्यक्ष हाजी शहीदा खान, नूंह विधायक आफताब अहमद और फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान सहित कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे.

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