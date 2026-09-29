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5 बार के विधायक और 2 बार के मंत्री का निधन, फौज का मेजर और बागी थे तेवर, वीरभद्र सिंह के साथ लड़ी सियासी जंग

हिमाचल की सियासत के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का निधन. जानिए उनका सैन्य जीवन, राजनीतिक सफर.

विजय सिंह मनकोटिया का निधन
विजय सिंह मनकोटिया का निधन (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 11:21 AM IST

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Updated : September 29, 2026 at 11:43 AM IST

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शिमला: हिमाचल में कद्दावर नेता रहे विजय मनकोटिया का आज देहांत हो गया. आज सुबह कांगड़ा स्थित अपने पैतृक गांव त्यारा में अंतिम सांस ली. उनके निधन की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है. मेजर मनकोटिया के जाने से देवभूमि की सियासत में एक युग का अंत हो गया है.

सैन्य पृष्ठभूमि से राजनीति में आए मेजर मनकोटिया के निधन की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई. उनके निधन पर बीजेपी विधायक पवन काजल, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई नेताओं ने शोक प्रकट किया है. साल 1939 में उनका जन्म हुआ था. जून 1962 में भारतीय सेना में शामिल हुए. वे भारतीय सेना अकादमी देहरादून के शानदार कैडेट कमांडर रहे और 1962 की ऐतिहासिक 6 जनवरी की परेड़ में आईएमए की टुकड़ी की थी. उन्होंने सेना में गोरखा राइफल्स के साथ अपनी सेवाएं दी थीं. मेजर विजय सिंह मनकोटिया सेना में हिमाचल रेजीमेंट के प्रबल पक्षधर थे. वे भारतीय सेना से अत्याधिक लगाव रखते थे. उन्होंने खुद भी तीन युद्धों में भाग लिया था. वे चाहते थे कि हिमाचल में स्कूली बच्चों को सैन्य परंपराओं से जुड़े पाठ पढ़ाए जाएं. खुद मेजर विजय मनकोटिया का सैन्य सफर अनेक उपलब्धियों का गवाह रहा है.

सेना में मेजर के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद विजय सिंह मनकोटिया ने राजनीतिक जीवन में कदम रखा. फौज का ये मेजर सियासत में आया तो बागी तेवर कभी नहीं छोड़े. मेजर मनकोटिया कांग्रेस से लेकर जनता दल और बसपा से होकर भाजपा तक में रहे. हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर विजय मनकोटिया 5 बार विधायक और 2 बार राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे. उन्होंने अपना पहला चुनाव 1982 में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता था. इसके बाद वह जनता दल और कांग्रेस के टिकट पर लगातार शाहपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे. 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए और शाहपुर से दोबारा चुनाव जीता. 1989-90 में कांग्रेस से अलग होकर वीपी सिंह के जनमोर्चा/जनता दल से जुड़े. 1990 में जनता दल के टिकट पर शाहपुर से जीत दर्ज की.

वीरभद्र सिंह से रिश्ते रहे खराब
वीरभद्र सिंह से रिश्ते रहे खराब (FILE PHOTO)

1993 में पहले बार मंत्री बने

1993 में शाहपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और वीरभद्र सिंह सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने. उन्हें पर्यटन मंत्री का कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन कार्यकाल खत्म होने से एक साल पहले यानी 1997 में मंत्री पद से हटा दिया गया था. 2003 से 2004 तक फिर से वीरभद्र सरकार में फिर पर्यटन मंत्री रहे, लेकिन एक साल में ही मंत्री पद छोड़ दिया था. इसके पीछे की वजह वीरभद्र सिंह से तल्ख रिश्ते बताए जाते हैं.

वीरभद्र सिंह पर फोड़ा था सीडी बम

वीरभद्र सिंह के साथ उनके संबंध खट्टे-मिट्ठे रहे. बाद में वो वीरभद्र सिंह के धुर विरोधियों में गिने जाने लगे. 2007 में मेजर मनकोटिया ने एक ऑडियो सीडी जारी कर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया था. इसे लेकर मनकोटिया उनपर मानहानि का दावा भी किया गया था.

आखिर में बीजेपी में शामिल हुए थे मनकोटिया

वीरभद्र सिंह से इसी सियासी तल्खी के कारण उन्होंने कई बार कांग्रेस छोड़ी, लेकिन हर बार उनकी पार्टी में वापसी भी हुई. 2012 में चुनाव से पहले फिर से कांग्रेस में वापसी की, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. 2012 में वीरभद्र सिंह ने सीएम रहते हुए उन्हें पर्यटन बोर्ड का उपाध्यक्ष भी बनाया था. 2017 में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर उन्होंने शाहपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ा था.

2022 में बीजेपी में हुए शामिल
2022 में बीजेपी में हुए शामिल (FILE PHOTO)

करियर के आखिरी दौर में बीजेपी का थामा दामन

2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मेजर मनकोटिया ने बड़ा राजनीतिक यू-टर्न लेते हुए कांग्रेस को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे. एक बार विजय मनकोटिया बीएसपी से भी चुनाव लड़े थे. 2007 में बीएसपी से वो हिमाचल में सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

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Last Updated : September 29, 2026 at 11:43 AM IST

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