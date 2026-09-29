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5 बार के विधायक और 2 बार के मंत्री का निधन, फौज का मेजर और बागी थे तेवर, वीरभद्र सिंह के साथ लड़ी सियासी जंग

विजय सिंह मनकोटिया का निधन ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल में कद्दावर नेता रहे विजय मनकोटिया का आज देहांत हो गया. आज सुबह कांगड़ा स्थित अपने पैतृक गांव त्यारा में अंतिम सांस ली. उनके निधन की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है. मेजर मनकोटिया के जाने से देवभूमि की सियासत में एक युग का अंत हो गया है.

सैन्य पृष्ठभूमि से राजनीति में आए मेजर मनकोटिया के निधन की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई. उनके निधन पर बीजेपी विधायक पवन काजल, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई नेताओं ने शोक प्रकट किया है. साल 1939 में उनका जन्म हुआ था. जून 1962 में भारतीय सेना में शामिल हुए. वे भारतीय सेना अकादमी देहरादून के शानदार कैडेट कमांडर रहे और 1962 की ऐतिहासिक 6 जनवरी की परेड़ में आईएमए की टुकड़ी की थी. उन्होंने सेना में गोरखा राइफल्स के साथ अपनी सेवाएं दी थीं. मेजर विजय सिंह मनकोटिया सेना में हिमाचल रेजीमेंट के प्रबल पक्षधर थे. वे भारतीय सेना से अत्याधिक लगाव रखते थे. उन्होंने खुद भी तीन युद्धों में भाग लिया था. वे चाहते थे कि हिमाचल में स्कूली बच्चों को सैन्य परंपराओं से जुड़े पाठ पढ़ाए जाएं. खुद मेजर विजय मनकोटिया का सैन्य सफर अनेक उपलब्धियों का गवाह रहा है. सेना में मेजर के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद विजय सिंह मनकोटिया ने राजनीतिक जीवन में कदम रखा. फौज का ये मेजर सियासत में आया तो बागी तेवर कभी नहीं छोड़े. मेजर मनकोटिया कांग्रेस से लेकर जनता दल और बसपा से होकर भाजपा तक में रहे. हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर विजय मनकोटिया 5 बार विधायक और 2 बार राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे. उन्होंने अपना पहला चुनाव 1982 में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता था. इसके बाद वह जनता दल और कांग्रेस के टिकट पर लगातार शाहपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे. 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए और शाहपुर से दोबारा चुनाव जीता. 1989-90 में कांग्रेस से अलग होकर वीपी सिंह के जनमोर्चा/जनता दल से जुड़े. 1990 में जनता दल के टिकट पर शाहपुर से जीत दर्ज की. वीरभद्र सिंह से रिश्ते रहे खराब (FILE PHOTO) 1993 में पहले बार मंत्री बने