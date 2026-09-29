ETV Bharat / state

पैतृक गांव में होगा मेजर विजय सिंह मनकोटिया का अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई

कांगड़ा: स्वर्गीय मेजर विजय सिंह मनकोटिया का अंतिम संस्कार 30 सितबंर (बुधवार) को उनके पैतृक गांव तियारा में किया जाएगा. मेजर विजय सिंह की बेटी समयुक्त जो कि अभी गुजरात मे रहती है और बेटा सूर्यवीर अभी अबु धाबी में रहता है, उनके आने के बाद ही मेजर विजय सिंह मनकोटिया का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा. मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन की खबर मिलने पर अब सोशल मीडिया पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है.

मेजर मनकोटिया के भाई अभय सिंह ने बताया, "मंगलवार सुबह 8 बजे के करीब जब मेजर विजय सिंह मनकोटिया उठे तो एक दम स्वास्थ्य थे और एक मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनके सीने में तेज दर्द होना शुरू हुआ और वह इस दुनिया को अलविदा कह गए".

उन्होंने बताया कि आज सुबह करीब 8:40 बजे मेजर विजय सिंह मनकोटिया नाश्ता कर रहे थे, तभी उनकी अचानक से तबीयत खराब होने लगी. बिगड़ती हालात को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया. डॉक्टर ने मेजर मनकोटिया की बिगड़ती हुई हालात को देखकर उन्हें अस्पताल ले जाने की बात कही. जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक उनकी हालात काफी बिगड़ चुकी थी. अस्पताल पहुंचने पर जब डॉक्टरों ने उन्हें चेक किया तो उन्होंने ने मेजर मनकोटिया को ब्रॉउट डेड घोषित (अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत) कर दिया.

वहीं, मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने शोक जताया है. राजीव भारद्वाज ने कहा, "कांगड़ा ने अपनी बुलंद आवाज खो दी. मेजर विजय सिंह मनकोटिया का निधन हिमाचल प्रदेश और विशेषकर कांगड़ा जिला के लिए बड़ी राजनीतिक क्षति है. मेजर मनकोटिया जैसे व्यक्तित्व बार-बार जन्म नहीं लेते. उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में क्षेत्र और प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को मजबूती के साथ उठाया और अपनी अलग पहचान बनाई".

डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया कांगड़ा की बुलंद आवाज थे. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और कांगड़ा की आवाज को प्रदेश की राजनीति में मजबूती के साथ रखने का काम किया. उनके निधन से प्रदेश ने एक अनुभवी और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व को खो दिया है. उन्हें मेजर मनकोटिया के व्यक्तित्व, राजनीतिक अनुभव और जनहित के मुद्दों को उठाने के तरीके से बहुत कुछ सीखने को मिला. उनका निधन एक युग का अंत है और उनके योगदान को लंबे समय तक याद किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: नहीं रहे 5 बार के विधायक मेजर विजय सिंह मनकोटिया, 87 साल की उम्र ली आखिरी सांस, वीरभद्र सिंह के साथ लड़ी सियासी जंग