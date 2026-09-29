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Major Vijay Singh Mankotia: हिमाचल की सियासत का मेजर, सबसे जुदा थे तेवर, कांग्रेस में रहकर की थी कंगना की पैरवी

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपनी बेबाक शैली, बागी तेवरों और तीन युद्धों में पराक्रम दिखाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का मंगलवार को उनके पैतृक गांव त्यारा में निधन हो गया. सैन्य पृष्ठभूमि से निकलकर सत्ता के शीर्ष गलियारों तक अपनी धाक जमाने वाले मेजर मनकोटिया के जाने से प्रदेश की राजनीति और पूर्व सैनिकों में शोक की लहर दौड़ गई है.

सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री मारी. 1982 में कांगड़ा जिले की शाहपुर सीट से बतौर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और विधायक बन गए. 1985 तक आते आते तत्कालीन पीएम राजीव गांधी के करीबी बन गए और उनके नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए और शाहपुर से दोबारा चुनाव जीता. 1989-90 में कांग्रेस से अलग होकर वीपी सिंह के जनमोर्चा/जनता दल से जुड़े. 1990 में जनता दल के टिकट पर शाहपुर से जीत दर्ज की. इसके बाद एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए.

राजनीति में भी उनके तेवर एक सैन्य अफसर की तरह ही कड़े रहे. राजनीतिक मोर्च पर भी उन्होंने कभी पीछे हटना मंजूर नहीं किया. 1939 में पैदा हुए विजय मनकोटिया ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सेना में कमीशन हासिल किया और 1962 में गोरखा रेजिमेंट में शामिल हुए. भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) देहरादून में वे एक उत्कृष्ट कैडेट कमांडर रहे, जहां 6 जनवरी 1962 की ऐतिहासिक परेड में उन्होंने IMA टुकड़ी की अगुवाई की थी. वे हिमाचल में स्कूलों के भीतर सैन्य परंपराओं को पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने और भारतीय सेना में 'हिमाचल रेजीमेंट' के गठन के सबसे बड़े पैरोकार थे. उन्होंने 1962, 1965 और 1971 तीन युद्धों में हिस्सा लिया था. मेजर की रैंक तक पहुंचने के बाद उन्होंने सेना से रिटायरमेंट ले ली.

1993 में पहली बार मंत्री बने

1993 में शाहपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता और वीरभद्र सिंह सरकार में पहली बार पर्यटन मंत्री का कार्यभार सौंपा गया था. यहीं से वीरभद्र सिंह और मनोकिटया के बीच सियासी रंज पैदा हुआ. दोनों आखिरी तक एक दूसरे के धुर सियासी विरोधी ही बने रहे. 1997 में उन्हें वीरभद्र सरकार में मंत्री पद से हटा दिया गया. इसके बाद 1997 के चुनाव में उन्हें हार मिली. 2002 में फिर चुनाव जीतकर वापसी की और 2003 में फिर से पर्यटन मंत्री का कार्यभार उन्हें सौंपा गया, लेकिन इस बार एक साल के अंदर ही 2004 में मंत्री पद छोड़ दिया. वजह वही पुरानी वीरभद्र सिंह से तल्ख रिश्तों की ही रही थी. आहिस्ता-आहिस्ता वो वीरभद्र सिंह के धुर विरोधियों में गिने जाने लगे. 2007 में मेजर मनकोटिया ने एक ऑडियो सीडी जारी कर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया था.

बीजेपी में शामिल हो गए थे नड्डा (FILE PHOTO)

आखिरी तीन चुनाव हारे

2007 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और बीएसपी में शामिल हो गए. मायावती ने उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी उन्हें बीएसपी का प्रदेश मुखिया बनाया गया. सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, लेकिन उन्हें चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा. आखिरी में फिर कांग्रेस में वापसी हुई, लेकिन 2012 का चुनाव हार गए. हालांकि वीरभद्र सिंह ने उन्हें पर्यटन निगम का उपाध्यक्ष बनाया. इस दौरान उन्होंने कंगना रनौत को हिमाचल टूरिज्म का ब्रांड एंबेसडर बनाने की वकालत की थी. इसका जिक्र उन्होंने कई बार खुले तौर पर किया था. 2017 में टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए.

मोदी की कई बार की तारीफ (FILE PHOTO)

2022 में बीजेपी ज्वाइन की

2022 में उन्होंने फिर पाला बदला और इस बार जेपी नड्डा के सामने बीजेपी ज्वाइन कर ली. पीएम मोदी के कई कामों की सराहना भी की और खुले मंचों से उनकी तारीफ करते रहे. 2024 में उन्होंने रिज मैदान पर वीरभद्र की प्रतिमा लगाने का भी विरोध किया. हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वीरभद्र सिंह अच्छे इंसान थे उनके पास विजन था. उनके कहने पर ही वो 1993 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि वो दोनों बिशप कॉटन स्कूल शिमला में पढ़े थे और छात्र जीवन से ही एक दूसरे को जानते थे.

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