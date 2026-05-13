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बड़ा फैसला: 12 साल पुराने दिनेश जगा हत्याकांड में 11 दोषियों को उम्रकैद, दिवाली की रात घर में घुसकर की गई थी हत्या

बयाना कस्बे के बहुचर्चित दिनेश जगा हत्याकांड में करीब 12 साल बाद बुधवार को न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है.

Bharatpur Crime
12 साल पुराने हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 2:17 PM IST

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भरतपुर: बहुचर्चित दिनेश जगा हत्याकांड में सोनाली प्रशांत शर्मा की अदालत ने मामले के सभी 11 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फैसला सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए गए.

दिवाली की रात हुआ था खूनी हमला : परिवादी पक्ष के अधिवक्ता राकेश शर्मा ने बताया कि कस्बा की महादेव गली निवासी चंद्रभान जगा ने 23 अक्टूबर 2014 को बयाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार दिवाली की रात परिवार लक्ष्मी पूजन के बाद घर में भोजन कर रहा था. इसी दौरान गागरापाड़ा कॉलोनी निवासी रूप सिंह गुर्जर, उसके बेटे जितेंद्र और पुष्पेंद्र सहित 20-22 लोग घातक हथियारों से लैस होकर जबरन घर में घुस आए.

पढ़ें : धौलपुर: क्रूर हत्याकांड में 3 दोषियों को उम्रकैद, अवैध संबंधों के शक में करंट देकर की थी हत्या

आरोपियों ने घर के अंदर मौजूद चंद्रभान के छोटे भाई दिनेश जगा को घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमलावरों ने अवैध कट्टों से फायरिंग भी की, जिसमें दिनेश को दो गोलियां लगीं. गंभीर हालत में परिजन उसे बयाना अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

मामले की जांच के बाद पुलिस ने एक नाबालिग सहित 9 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था. बाद में न्यायालय ने गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तीन अन्य आरोपियों को भी मामले में शामिल कर लिया. इसके बाद कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 18 गवाहों के बयान और 65 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए. दोनों पक्षों की बहस और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया.

इन आरोपियों को मिली उम्रकैद : अधिवक्ता राकेश ने बताया कि अदालत ने रूप सिंह गुर्जर, जितेंद्र, पुष्पेंद्र, अशोक, सौरभ, पंकज, लोकेश, सुरेश, नरेश, महेश और भूरा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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