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दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला: 2020 के सड़क हादसे में दिव्यांग हुए शख्स को 2.92 करोड़ रुपये का मुआवजा

MACT ने सड़क हादसे में गंभीर घायल और 88 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का शिकार हुए 32 वर्षीय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पक्ष में सुनाया फैसला.

दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल
दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2026 at 1:29 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने वर्ष 2020 के एक भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल और 88 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का शिकार हुए एक 32 वर्षीय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. ट्रिब्यूनल ने पीड़ित को ब्याज सहित 2.92 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह मुआवजा राशि भविष्य की आय के नुकसान, चिकित्सा उपचार और फुल-टाइम अटेंडेंट (देखभाल करने वाले) के खर्चों को ध्यान में रखते हुए तय की गई है.

क्या था पूरा मामला: याचिकाकर्ता नीलमाणि चौहान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक सड़क हादसा 30 दिसंबर, 2020 को हुआ था. वह अपनी दो-पहिया वाहन से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. इस भयानक टक्कर के कारण नीलमणि चौहान को रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई. इस दुर्घटना के बाद से उनका शरीर कमर से नीचे पूरी तरह से निष्प्रभावी हो चुका है. वह न तो खड़े हो सकते हैं और न ही अपने पैरों पर चल सकते हैं. इसके लिए भी उन्हें पूरी तरह से एक अटेंडेंट पर निर्भर रहना पड़ता है.

इंश्योरेंस कंपनी की दलीलें खारिज: सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने अदालत में कई तरह के तर्क दिए, जिन्हें ट्रिब्यूनल ने सिरे से खारिज कर दिया. बीमा कंपनी ने यह तर्क देने की कोशिश की थी कि पीड़ित ने हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए दुर्घटना में उसकी भी लापरवाही मानी जानी चाहिए. इस पर ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी अभिलाष मल्होत्रा ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करना अपने आप में तब तक 'कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस' नहीं माना जा सकता, जब तक कि ऐसा कोई ठोस सबूत न हो जो यह साबित करे कि उस उल्लंघन की वजह से ही दुर्घटना हुई थी. अदालत ने स्पष्ट किया कि हेलमेट न पहनना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक अलग अपराध हो सकता है, लेकिन इसे दुर्घटना का कारण बनने वाला लापरवाही नहीं कहा जा सकता.

जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर पूरा भरोसा किया: बीमा कंपनी ने इस मामले को एक फर्जी दुर्घटना बताने का भी प्रयास किया था. ट्रिब्यूनल ने कंपनी के इस रुख को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह दलील बहुत देर से और मामले के अंतिम चरण में दी गई. यदि कंपनी को कोई संदेह था, तो उसे उचित समय पर संबंधित पुलिस उपायुक्त के कार्यालय में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी. जांच रिपोर्ट होने के बावजूद कंपनी चुप रही और मुकदमे के दौरान यह मुद्दा उठाया. अदालत ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर पूरा भरोसा जताते हुए कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया.

आजीविका और भविष्य पर असर: ट्रिब्यूनल ने आदेश में इस बात को रेखांकित किया कि चोटों की प्रकृति को देखते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पीड़ित अब कभी भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी नहीं कर पाएगा, जिसमें लगातार मूवमेंट (भागदौड़) की आवश्यकता होती है. यहां तक कि अगर वह कोई डेस्क जॉब भी करता है, तो उसके लिए भी उसे फुल-टाइम अटेंडेंट की सेवा की जरूरत हमेशा बनी रहेगी. पीड़ित के नियोक्ता ने भी अदालत को बताया कि मानवीय आधार पर वे मामले का फैसला होने तक उसे वेतन दे रहे थे.

कोर्ट का अंतिम निर्देश: ट्रिब्यूनल ने कार चालक रमेश को तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी ठहराया. इसके साथ ही, वाहन की बीमा कंपनी को यह निर्देश दिया गया है कि वह पीड़ित को विभिन्‍न मदों (Future Earnings, Medical Treatment, Attendant Charges आदि) के तहत 2.92 करोड़ रुपये से अधिक की कुल राशि ब्याज सहित भुगतान करे.

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