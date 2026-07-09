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मेरठ में छात्रा हत्याकांड पर भारी बवाल, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कलेक्ट्रेट पर हंगामा

मेरठ: छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड के बाद शहर का माहौल गर्म है. दलित छात्रा हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने उग्र प्रदर्शन किया. हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. इस मामले में विपक्ष की ओर से सियासत तेज हो गई है.

उग्र प्रदर्शन से बढ़ा तनाव: बीए छात्रा की हत्या के बाद से बीते कई दिन से परिजन मंडल मुख्यालय के ठीक सामने स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क में बैठकर इंसाफ की गुहार लगाने आ रहे थे. बुधवार को मृतका के परिजन और सैकड़ों अन्य लोग भी कलक्ट्रेट पहुंच गए. लोगों की भीड़ को देखते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने गेट बंद कर दियाा. प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए. पुलिस की तरफ से लोगों को शांत करने का प्रयास किया तो प्रदर्शनकारियों ने हंगामा कर दिया.

मेरठ में छात्रा हत्याकांड पर भारी बवाल (Video Credit: ETV Bharat)

बवाल में पुलिसकर्मी घायल: धरना-प्रदर्शन के दौरान अचानक भारी बवाल हो गया. उपद्रवियों ने रोकने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की की, और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया, इस हिंसक झड़प में 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए. इस पूरे मामले में पुलिस ने हंगामा करने के आरोप और अन्य धाराओं में मौके से 50 से 60 लोगों को हिरासत में लिया है. लगभग 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसमें करीब 13 नामजद FIR है.

पिटाई वाले वीडियो से मचा बवाल: प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई का अब जमकर विरोध हो रहा है. पिटाई का एक वीडियो वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग विपक्ष के निशाने पर है. पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगा है. अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है. इस बवाल की आग नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के जिलों तक पहुंच चुकी है. नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी आज मेरठ पहुंच सकते हैं.