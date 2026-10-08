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फर्जी डिग्री पर महासंग्राम, बहराइच में स्टूडेंट्स का गुस्सा आसमान पर, डीएम के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी अड़े

फर्जी डिग्री मामले में बहराइच कलेक्ट्रेट में स्टूडेंट्स डीएम के आश्वासन के बाद भा प्रदर्शन पर अड़े. ( ईटीवी भारत )

बहराइच : यूपी में फर्जी डिग्रियों का एक बड़ा मामला सामने आया है. इसको लेकर कुछ बड़ी मछलियां जेल जा चुकी हैं. वहीं फर्जी डिग्री का कागज लिए छात्र-छात्राएं सड़कों पर हैं. भविष्य के खतरनाक मोड़ पर खड़े ये लोग योगी और मोदी सरकार के न्याय गुहार लगे रहे हैं. प्रोटेस्ट कर रहे छात्र-छात्राओं ने शासन-प्रशासन से विवादित कॉलेज को सीज़ करने की मांग की है. साथ ही बाकी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर कई दिनों से बहराइच कलेक्ट्रेट में धरने पर हैं.

स्टूडेंट्स के प्रदर्शन को देखते हुए डीएम राजेश पाण्डेय ने 139 छात्र-छात्राओं के खिलाफ मुकदमे वापस कराए जाने की बात कही है.

इस प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस के साथ पीएसी के जवानों को भी लगाया गया है. रामगांव थाना क्षेत्र इलाके के तैयबाजोत सोहरवा स्थित नंदा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों ने भी सड़क जामकर जमकर प्रदर्शन किया.

फर्जी डिग्री मामले में बहराइच कलेकट्रेट में स्टूडेंट्स डीएम के आश्वासन के बाद भा प्रदर्शन पर अड़े. (ईटीवी भारत)

इस मामले में नाराज छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग और फीस का पैसा वापस दिलाए जाने की मांग की है. इस दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई.

अपने साथ हुई घोर नाइंसाफी को लेकर स्टूडेंट धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. तीसरे दिन भी जिला मुख्यालय पहुंचे बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया है. प्रोटेस्ट कर रहे इन लोगों का कहना है कि न्याय मिलने के बाद ही वो धरने से उठेंगे. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, उसी ने उन्हें फर्जी डिग्री थमा दी. जब उन्हें लखनऊ स्थित थाने से नोटिस मिली, तो उन्हें जानकारी हुई.

फर्जी डिग्री मामले में बहराइच कलेक्ट्रेट में स्टूडेंट्स डीएम के आश्वासन के बाद भा प्रदर्शन पर अड़े. (ईटीवी भारत)

फर्जी डिग्री मामले में बहराइच कलेकट्रेट में स्टूडेंट्स डीएम के आश्वासन के बाद भा प्रदर्शन पर अड़े. (ईटीवी भारत)

इस दौरान उन्होंने बताया कि वो सभी 2020-21 सत्र के छात्र हैं. उनमें से बीएससी नर्सिंग, कोई डी फार्मा, जीएनएम और एएनएम के छात्र हैं. प्रदर्शन के बाद इन सबको डिग्रियां दी गई, वो फर्जी निकली हैं.

फर्जी डिग्री मामले में बहराइच कलेकट्रेट में स्टूडेंट्स डीएम के आश्वासन के बाद भा प्रदर्शन पर अड़े. (ईटीवी भारत)

छात्रा प्रीति सिंह ने बताया कि "नंदा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी टेक्नोलॉजी कॉलेज के चेयरमैन दिनेश वर्मा हैं, और प्रिंसिपल सुरेंद्र सिंह राठौर हैं. हमारे जो साथ स्टूडेंट आए हुए हैं, वो सब 2021 बैच के हैं, कोई डी फार्मा का है, कोई बीएससी नर्सिंग का है, कोई एएनएम है, कोई जीएनएम है, और कोई बी फार्मा है. 2021 और2020 के बैच के सारे बच्चे हैं. हम लोग जब एडमिशन लेने गए थे, तो हम लोगों को ये बताया गया था कि आप एडमिशन लीजिए, तीन साल का कोर्स होता है, दो साल का कोर्स होता है, पूरी फीस जब पे हो जाएगी, आपका एग्ज़ाम होगा. फिर हम लोग एग्ज़ाम कराने के बाद में आपको वैलिड डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे. जब वहां पर तीन साल पूरा होने के बाद हम लोग वहां पर गए. हम सबने कहा हमारा रजिस्ट्रेशन दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और डिग्री दीजिए, तो एक-एक बच्चों को दो-दो यूनिवर्सिटी की मार्कशीट दी जा रही है. और जो रजिस्ट्रेशन कराया गया, वो संख्या 139 हैं. इन बच्चों के ऊपर एफआईआर हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर पर."

फर्जी डिग्री मामले में बहराइच कलेकट्रेट में स्टूडेंट्स डीएम के आश्वासन के बाद भा प्रदर्शन पर अड़े. (ईटीवी भारत)

प्रीति सिंह ने बताया कि ​"फर्जी का रजिस्ट्रेशन, फर्जी की डिग्री, वहां पर ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, जिनका भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है. अभी तक हम लोगों से कोई ना तो वैलिड डिग्री मिली है ना वैलिड रजिस्ट्रेशन मिला है. और जब हम लोग वहां पर जा रहे हैं, तो हम लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है. यहां के सीएमओ को हम लोग एप्लीकेशन दिए कि सर आपके क्षेत्र में इतना बड़ा फर्जी कॉलेज चल रहा है. सीएमओ हम लोगों से ये कह रहे हैं कि जब एडमिशन ली थी, तो क्या मेरे से पूछी थी? यहां का जो पुलिस प्रशासन है, वो हम लोगों के साथ धक्का-मुक्की कर रहा हैं. एक लड़की का हाथ पकड़ के उन्होंने नोचा है. हम लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं."

फर्जी डिग्री मामले में बहराइच कलेकट्रेट में स्टूडेंट्स डीएम के आश्वासन के बाद भा प्रदर्शन पर अड़े. (ईटीवी भारत)

प्रीति सिंह ने बताया कि पुलिस चौकी के हेमंत सिंह कॉलेज के विवेचक हैं. वो कह रहे हैं कि आप लोगों की फीस नहीं जमा है. उन्होंने कहा कि क्या बगैर फीस दिए कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था?

फर्जी डिग्री मामले में बहराइच कलेकट्रेट में स्टूडेंट्स डीएम के आश्वासन के बाद भा प्रदर्शन पर अड़े. (ईटीवी भारत)

उन्होंने मांग की है कि कॉलेज से जिन बच्चों पर एफआईआर हुआ है, उनका एफआईआर हटवाया जाए, उनको नॉर्मल वे में लाया जाए और उसके बाद में हम सबकी फीस की भरपाई की जाए. ​मुझे वैलिड डिग्री दी जाए.

फर्जी डिग्री मामले में बहराइच कलेकट्रेट में स्टूडेंट्स डीएम के आश्वासन के बाद भा प्रदर्शन पर अड़े. (ईटीवी भारत)

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि "​हमारी मांग है, कि हम तब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती. साथ ही गवर्नमेंट, कॉलेज को सीज़ करे, दोबारा वो कॉलेज ऑन नहीं होना चाहिए."

फर्जी डिग्री मामले में बहराइच कलेकट्रेट में स्टूडेंट्स डीएम के आश्वासन के बाद भा प्रदर्शन पर अड़े. (ईटीवी भारत)

इस मामले में सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा ने बताया कि "पहले से दर्ज मुकदमे में प्रिंसिपल सुरेंद्र सिंह राठौर व कॉलेज के प्रबंधक दिनेश वर्मा को जेल भेजा जा चुका है. छात्रों ने जो मांगें रखी है और मुकदमा वापस किए जाने की मांग की है. जिस पर उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है. जल्द ही जो अन्य लोग इस मामले में संलिप्त हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी."

फर्जी डिग्री मामले में बहराइच कलेकट्रेट में स्टूडेंट्स डीएम के आश्वासन के बाद भा प्रदर्शन पर अड़े. (ईटीवी भारत)

डीएम ने एफआईआर वापस कराने की कही बात

इस मामले में बहराइच के डीएम राजेश पाण्डेय ने 139 छात्र-छात्राओं के खिलाफ मुकदमे वापस कराए जाने की बात कही है.

ये मामला कब सामने आया

ये मामले महीने भर पहले तब सामने आया, जब इस कॉलेज से डिग्रियां पाने वाले छात्राओं ने रजिस्ट्रार यूपी फॉर्मेसी काउंसिल लखनऊ आफिस में आईडी के लिए अपनी डिग्रियां भेजीं. इस पर यूपी फॉर्मेसी काउंसिल ने ये डिग्रियां फर्जी पाईं. और इसके खिलाफ फर्जी मुकदमा जारी किया. क्राइम ब्रांच ने 139 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दीं.