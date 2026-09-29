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'पाकिस्तानेश्वर महादेव' नाम पर भारी बवाल, सड़कों पर उतरा सिंधी समाज

'पाकिस्तानेश्वर महादेव' बोर्ड पर भड़का सिंधी समाज ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी में लाखों शिवलिंग स्थापित किए गए हैं.हर शिवलिंग के नाम का अलग इतिहास और महत्व है लेकिन इन दिनों काशी में एक ऐसा शिवलिंग है जिसके नाम का विरोध सड़कों पर उतर कर सिंधी समाज कर रहा है. इस शिवलिंग का नाम पाकिस्तानेश्वर महादेव है, जब से इस शिवलिंग के मंदिर के बाहर पाकिस्तानेश्वर महादेव का बोर्ड चस्पा हुआ तब से विवाद खड़ा हो गया है.



पाकिस्तानेश्वर महादेव (Photo Credit: ETV Bharat) मंदिर का इतिहास: यह मंदिर वाराणसी के छोटी शीतला घाट पर बना हुआ है और इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है जो कि आजादी के पहले यहां आए सिंधी समाज से स्थापित किया था. देश आजाद हुआ और उसके बाद इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को आम बोलचाल में पाकिस्तानी महादेव लोग कहने लगे लेकिन ये विवाद तब खड़ा हुआ जब मंदिर के बाहर कुछ दिन पहले एक बोर्ड चस्पा कर दिया गया और नाम रखा गया पाकिस्तानेश्वर महादेव.