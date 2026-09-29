'पाकिस्तानेश्वर महादेव' नाम पर भारी बवाल, सड़कों पर उतरा सिंधी समाज
काशी का वो शिवलिंग जिसका इतिहास है विभाजन से जुड़ा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 4:56 PM IST
वाराणसी: काशी में लाखों शिवलिंग स्थापित किए गए हैं.हर शिवलिंग के नाम का अलग इतिहास और महत्व है लेकिन इन दिनों काशी में एक ऐसा शिवलिंग है जिसके नाम का विरोध सड़कों पर उतर कर सिंधी समाज कर रहा है. इस शिवलिंग का नाम पाकिस्तानेश्वर महादेव है, जब से इस शिवलिंग के मंदिर के बाहर पाकिस्तानेश्वर महादेव का बोर्ड चस्पा हुआ तब से विवाद खड़ा हो गया है.
मंदिर का इतिहास: यह मंदिर वाराणसी के छोटी शीतला घाट पर बना हुआ है और इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है जो कि आजादी के पहले यहां आए सिंधी समाज से स्थापित किया था. देश आजाद हुआ और उसके बाद इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को आम बोलचाल में पाकिस्तानी महादेव लोग कहने लगे लेकिन ये विवाद तब खड़ा हुआ जब मंदिर के बाहर कुछ दिन पहले एक बोर्ड चस्पा कर दिया गया और नाम रखा गया पाकिस्तानेश्वर महादेव.
नाम का विरोध: सिंधी समाज के लोग आज नगर निगम पहुंचे और इस नाम का विरोध करने लगे. उन्होंने अपर नगर आयुक्त जो ज्ञापन सौंपा ,जिसमे इस नाम को हटाने और इस नाम के जगह सिंधु गंगेश्वर महादेव रखने की मांग की है. सिंधी समाज के लोगों ने कहा कि, कुछ अवांछनीय तत्वों ने मंदिर का नाम पाकिस्तानी महादेव रख दिया है, जबकि यह मंदिर सिंधी समाज के पूर्वजों ने काशी में स्थापित किया था. यहां माहौल बिगड़ने की कोशिश की जा रही है.हम नगर निगम से इस नाम को बदलने और जिसने यह बोर्ड लगाया उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग करते हैं.
मामले की होगी जांच: इस विवाद के बाद इस मामले की जांच की भी मांग उठाई जा रही है, हालांकि निगम अब इस ज्ञापन के बाद पूरे मामले की जांच करवाने की बात कर रहा है.
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