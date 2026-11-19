सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट: अब इन कोर्स की डिग्री वाले भी कर सकते हैं आवेदन
सहायक अध्यापक (टीजीटी) भर्ती में शास्त्री (संस्कृत) और चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स वाले भी कर सकते हैं आवेदन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 8:12 PM IST
लखनऊ: उत्तरप्रदेश में सहायक अध्यापक टीजीटी भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आया है. अब इसमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री (संस्कृत) योग्यताधारी और चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (बीए बीएड/ बीएससी बीएड) पास अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए आयोग के पोर्टल पर संबंधित योग्यता का विकल्प भी दे दिया है.
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि बीते 23 अक्टूबर को सहायक अध्यापक (टीजीटी) भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री (संस्कृत) योग्यताधारी अभ्यर्थियों और बीए बीएड/बीएससी बीएड चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का विकल्प नहीं था. अब शासन के निर्देश पर उस विकल्प को भी जोड़ दिया गया है.
अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री (संस्कृत) योग्यताधारी और बीए बीएड/बीएससी बीएड चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स योग्यताधारी इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी अब अपना आवेदन कर सकते हैं.
परीक्षा के पहले दिन 79.60% रही उपस्थिति
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) भर्ती परीक्षा के पहले दिन गुरुवार को परीक्षा शांतिपूर्ण और नकलविहीन संपन्न हुई. प्रदेश के छह मंडल मुख्यालयों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा में दो पालियों में 24 विषयों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई.
आयोग अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि पहले दिन कुल 50994 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. यह पंजीकृत अभ्यर्थियों का 79.60 प्रतिशत है. पहली पाली में 32145 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 24907 (77.48 प्रतिशत) उपस्थित रहे, जबकि दूसरी पाली में 31921 में से 26087 (81.72 प्रतिशत) अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी.
ये भी पढ़ें- औरैया में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई; 107 खजला मिठाई नष्ट कराई, जांच के लिये भेजे पनीर के नमूने