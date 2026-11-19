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सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट: अब इन कोर्स की डिग्री वाले भी कर सकते हैं आवेदन

सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तरप्रदेश में सहायक अध्यापक टीजीटी भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आया है. अब इसमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री (संस्कृत) योग्यताधारी और चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (बीए बीएड/ बीएससी बीएड) पास अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए आयोग के पोर्टल पर संबंधित योग्यता का विकल्प भी दे दिया है.

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि बीते 23 अक्टूबर को सहायक अध्यापक (टीजीटी) भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री (संस्कृत) योग्यताधारी अभ्यर्थियों और बीए बीएड/बीएससी बीएड चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का विकल्प नहीं था. अब शासन के निर्देश पर उस विकल्प को भी जोड़ दिया गया है.