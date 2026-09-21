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कानपुर मेट्रो कॉरिडोर-2 में बड़ा अपडेट; CSA डिपो में सिग्नलिंग उपकरणों की टेस्टिंग शुरू

कानपुर: सीएसए से बर्रा-8 के बीच बन रहे कानपुर मेट्रो के कॉरिडोर-2 के सिविल निर्माण के साथ ही अब सिस्टम इंस्टॉलेशन के काम ने भी रफ्तार पकड़ ली है. इसी कड़ी में रविवार को सीएसए (CSA) विश्वविद्यालय परिसर स्थित निर्माणाधीन मेट्रो डिपो में सिग्नलिंग उपकरणों की टेस्टिंग प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत कर दी गई. इस मौके पर यूपीएमआरसी के सिग्नलिंग एवं टेलीकॉम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

55 एक्सल काउंटर का इंस्टॉलेशन पूरा: सुरक्षित मेट्रो संचालन को सुनिश्चित करने के लिए डिपो में सिग्नलिंग प्रणाली के तहत कुल 27 पॉइंट मशीनें, 31 सिग्नल और 55 एक्सल काउंटर लगाए जाने थे, जिनका इंस्टॉलेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है. पॉइंट मशीनें मेट्रो ट्रेनों को एक लाइन से दूसरी लाइन पर सुरक्षित और ऑटोमैटिक तरीके से शिफ्ट करती हैं, जबकि एक्सल काउंटर ट्रैक पर ट्रेनों की सटीक लोकेशन का पता लगाकर सुरक्षित रेल संचालन तय करते हैं.



550 मीटर लंबे टेस्ट ट्रैक पर मेनलाइन जैसा सॉफ्टवेयर: डिपो के अंदर करीब 550 मीटर लंबा एक स्पेशल टेस्ट ट्रैक तैयार किया जा रहा है. खास बात यह है कि इस टेस्ट ट्रैक पर मेनलाइन के समान ही सॉफ्टवेयर और सिग्नलिंग सेट-अप लागू किया गया है. वर्तमान में शुरू हुई टेस्टिंग प्रक्रिया के दौरान इन सभी उपकरणों के आपसी तालमेल, कार्यप्रणाली और उनकी विश्वसनीयता की गहनता से जांच की जा रही है.

CSA डिपो में सिग्नलिंग उपकरणों की टेस्टिंग शुरू (Video Credit: ETV Bharat)





एमडी सुशील कुमार उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने इस सफलता पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि, डिपो में वर्कशॉप के अंदर 'सिग्नल इक्विपमेंट रूम' का निर्माण पूरा कर उसे चालू कर दिया गया है. डिपो में सिस्टम इंस्टॉलेशन और सिग्नलिंग उपकरणों की टेस्टिंग का शुरू होना एक अहम पड़ाव है. हमारी पूरी टीम और कार्यदायी संस्थाएं योजनाबद्ध तरीके से तय समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए जुटी हुई हैं.