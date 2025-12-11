प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में बड़ा बदलाव, अब कारीगरों व शिल्पकारों के बच्चों को भी मिलेगी पढ़ाई और स्कूटी खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि
पीएम विश्वकर्मा योजना में अब कारीगरों व शिल्पकारों के बच्चों को भी पढ़ाई, स्कूटी व रोजगार के लिए विभिन्न श्रेणियों में प्रोत्साहन राशि मिलती है.
Published : December 11, 2025 at 3:56 PM IST
करनाल: केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में बड़ा बदलाव किया गया है. अब इस योजना का लाभ केवल कारीगरों और शिल्पकारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके बच्चों को भी विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसका उद्देश्य पारंपरिक हुनर से जुड़े परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है.
कारीगरों के बच्चों को मिलेगा ये लाभ: इस बारे में जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने जानकारी दी कि, “पहले इस योजना के लाभार्थी केवल कारीगर और शिल्पकार ही थे, लेकिन संशोधन के बाद उनके बच्चों को भी योजना में शामिल कर लिया गया है. यदि किसी कारीगर या शिल्पकार की बेटी कॉलेज में पढ़ती है, तो उसे इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी. यह राशि ऐसे परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी, जिनके लिए बेटी की आवाजाही और सुरक्षा एक मुख्य चिंता का विषय रहती है.”
साइकिल और सिलाई मशीन की सहायता: जिला उपायुक्त ने बताया कि कारीगरों और शिल्पकारों को उनके दैनिक कार्यों में मदद के लिए भी विशेष प्रोत्साहन राशि उपलब्ध है. यदि कोई कारीगर या शिल्पकार अपने काम पर जाने के लिए साइकिल लेना चाहता है तो उसे 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी. वहीं, यदि कोई श्रमिक महिला सिलाई का काम शुरू करना चाहती है, तो उसे सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे. सरकार का मानना है कि छोटी-छोटी आर्थिक सहायता भी कई परिवारों के रोजगार को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाती है.
अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को अलग-अलग प्रोत्साहन राशि: उपायुक्त की मानें तो योजना में कारीगरों और शिल्पकारों के बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए कक्षा के अनुसार प्रोत्साहन राशि तय की गई है-
- 9वीं, 10वीं और डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थी: 10,000 रुपये
- 11वीं और 12वीं के छात्र: 12,000 रुपये
- स्नातक, पॉलिटेक्निक, ANM, GNM: 15,000 रुपये
- इंजीनियरिंग व फार्मेसी: 20,000 रुपये
- BAMS, MBBS, BDS जैसे मेडिकल कोर्स: 21,000 रुपये वार्षिक
यह सहायता राशि उन विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित होगी, जो आर्थिक कारणों से पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पा रहे थे.
कारीगरों और शिल्पकारों को तीन लाख तक का बिना गारंटी लोन: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक व्यवसायों को पुनर्जीवित करना और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना है. सरकार के अनुसार, कारीगरों और शिल्पकारों को 3 लाख रुपये तक का बिना गारंटी लोन दिया जाता है. उन्हें कार्य प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र और 15,000 रुपये तक की टूलकिट भी प्रदान की जाती है. इससे इन परिवारों को अपने पारंपरिक पेशे को आधुनिक उपकरणों और कौशल विकास के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है.
18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया: इस योजना में 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं, जिनमें लोहार, नाव बनाना, ताला बनाना, मूर्तिकला, मोची, सुनार, राजमिस्त्री, दरजी, धोबी, टोकरी व चटाई बुनना, खिलौने बनाना, जाल बनाना, नाई और अन्य पारंपरिक कारीगिरी से जुड़े कार्य शामिल हैं. इन व्यवसायों से जुड़े परिवार वर्षों से अपनी कला को जीवित रखे हुए हैं, लेकिन आर्थिक कमी के कारण अक्सर कठिनाइयों का सामना करते हैं. यह योजना ऐसे परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है.
बच्चों को मिलेगा भविष्य संवारने का मौका: सरकार का उद्देश्य है कि कारीगर परिवारों के बच्चे आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़ें. योजना के तहत दी जा रही प्रोत्साहन राशि से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई, प्रोफेशनल कोर्स और रोजगार से जुड़े संसाधनों को प्राप्त कर सकेंगे. उपायुक्त ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को इस योजना का लाभ अवश्य दिलाएं, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित और बेहतर बन सके.
यह योजना न केवल कारीगरों और शिल्पकारों को मजबूत बना रही है, बल्कि अगली पीढ़ी को भी शिक्षा और रोजगार की दिशा में प्रोत्साहित कर रही है.
