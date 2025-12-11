ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में बड़ा बदलाव, अब कारीगरों व शिल्पकारों के बच्चों को भी मिलेगी पढ़ाई और स्कूटी खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि

करनाल: केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में बड़ा बदलाव किया गया है. अब इस योजना का लाभ केवल कारीगरों और शिल्पकारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके बच्चों को भी विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसका उद्देश्य पारंपरिक हुनर से जुड़े परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है. कारीगरों के बच्चों को मिलेगा ये लाभ: इस बारे में जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने जानकारी दी कि, “पहले इस योजना के लाभार्थी केवल कारीगर और शिल्पकार ही थे, लेकिन संशोधन के बाद उनके बच्चों को भी योजना में शामिल कर लिया गया है. यदि किसी कारीगर या शिल्पकार की बेटी कॉलेज में पढ़ती है, तो उसे इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी. यह राशि ऐसे परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी, जिनके लिए बेटी की आवाजाही और सुरक्षा एक मुख्य चिंता का विषय रहती है.” साइकिल और सिलाई मशीन की सहायता: जिला उपायुक्त ने बताया कि कारीगरों और शिल्पकारों को उनके दैनिक कार्यों में मदद के लिए भी विशेष प्रोत्साहन राशि उपलब्ध है. यदि कोई कारीगर या शिल्पकार अपने काम पर जाने के लिए साइकिल लेना चाहता है तो उसे 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी. वहीं, यदि कोई श्रमिक महिला सिलाई का काम शुरू करना चाहती है, तो उसे सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे. सरकार का मानना है कि छोटी-छोटी आर्थिक सहायता भी कई परिवारों के रोजगार को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाती है. अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को अलग-अलग प्रोत्साहन राशि: उपायुक्त की मानें तो योजना में कारीगरों और शिल्पकारों के बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए कक्षा के अनुसार प्रोत्साहन राशि तय की गई है- 9वीं, 10वीं और डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थी: 10,000 रुपये

11वीं और 12वीं के छात्र: 12,000 रुपये

स्नातक, पॉलिटेक्निक, ANM, GNM: 15,000 रुपये

इंजीनियरिंग व फार्मेसी: 20,000 रुपये

BAMS, MBBS, BDS जैसे मेडिकल कोर्स: 21,000 रुपये वार्षिक