हिमाचल एंट्री टैक्स में बड़ा अपडेट, यात्री वाहन के लिए नए रेट, बॉर्डर एरिया में रहने वालों को भी राहत
टैक्स की दरों में कटौती की है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों और कमर्शियल टैक्सी ऑपरेटरों को भी रियायत दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 9:49 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश एंट्री टैक्स की नई दरें आज से लागू हो गई हैं. सरकार की ओर से बढ़ाई दरों को लेकर काफी विवाद हो रहा है. विपक्ष के साथ बाहरी राज्यों के लोग एंट्री टोल को बढ़ाए जाने से लेकर नाराज हैं. इसके बाद से सुक्खू सरकार लगातार बैकफुट पर है. सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लेते हुए जनता को राहत दी है.
सरकार ने लोगों के गुस्से को देखते हुए न केवल टैक्स की दरों में कटौती की है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों और कमर्शियल टैक्सी ऑपरेटरों को भी रियायत दी है. इस फैसले से पंजाब, हरियाणा और बाहरी राज्यों के उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो रोजाना काम के सिलसिले में हिमाचल की सीमाओं में प्रवेश करते हैं.
बॉर्डर पर बसे लोगों को मिलेगी पास की सुविधा
इस नए फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने टोल बैरियर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी निवासियों के लिए 'कंसेशनल पास' (Concessional Passes) यानी टोकन की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है. आपको बता दें कि इससे पहले यह विशेष सुविधा केवल हिमाचल के भीतर 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों तक सीमित थी. अब सीमा के दूसरी तरफ (पड़ोसी राज्यों) रहने वाले लोग भी इस रियायती पास का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनके दैनिक आवागमन का खर्च काफी कम हो जाएगा.
पैसेंजर वाहनों के लिए टैक्स की दरों में कटौती
आम जनता पर महंगाई के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने यात्री वाहनों (Passenger Vehicles) के टोल टैक्स में भी सीधी कटौती कर दी है. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सदन में स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि पहले पैसेंजर कारों पर दो श्रेणी में एंट्री टैक्स लिया जाता था. इसमें 5 सीटर पैसेंजर कार पर 70 रुपए और 6 से 12 सीटर वाहन पर 110 रुपए एंट्री फीस ली जाती थी. अब दोनों श्रेणियों को एक कर दिया गया है. ऐसे में पैसेंजर कारों को अब एक ही श्रेणी में लाकर 130 रुपये एंट्री टैक्स निर्धारित किया गया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि कमर्शियल टैक्सी पर कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी. वहीं, अब सरकार ने अपने फैसले को रिव्यू करते हुए पैसेंजर व्हीक्ल से भी टैक्स को घटाकर 130 से 100 रुपये कर दिया है.
राज्य के टैक्सी ऑपरेटरों और लाइट मोटर व्हीकल (LMV) मालिकों के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड लाइट मोटर व्हीकल वाणिज्यिक वाहन (जैसे कि टैक्सी) को टोल बैरियरों पर टैक्स से पूरी तरह छूट (Exemption) प्रदान कर दी गई है. इस फैसले से प्रदेश के हजारों टैक्सी चालकों को सीधा आर्थिक लाभ होगा और पर्यटन व्यवसाय को भी गति मिलने की उम्मीद है.
आम नागरिक और ट्रांसपोर्टर क्यों थे परेशान?
पिछले कुछ महीनों से हिमाचल की सीमाओं पर एंट्री टैक्स की बढ़ी हुई दरों को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे. पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर इलाकों में कई बार तनाव की स्थिति भी बनी, क्योंकि टैक्स में हुई भारी बढ़ोतरी का असर रोजमर्रा की चीजों और यात्रा की लागत पर पड़ने का डर था. सरकार का यह ताजा कदम उस तनाव को कम करने और आम नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देने वाला माना जा रहा है. कुल मिलाकर, सरकार की ओर रेट में संशोधन लोगों के गुस्से के बाद 'डैमेज कंट्रोल' बाला माना जा रहा है.
|क्रम संख्या
|वाहनों की श्रेणी
|प्रतिदिन टोल (रु.)
|1(A)
|कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन (माल वाहन, 7500 किग्रा तक)
|170
|1(B)
|यात्री वाहन (12+1 सीट तक)
|100
|2(A)
|हल्के वाणिज्यिक वाहन (7500 से 12000 किग्रा)
|320
|2(B)
|यात्री वाहन (12+1 से 32+1 सीट)
|200
|3(A)
|बस/ट्रक (12000 से 20000 किग्रा)
|570
|3(B)
|यात्री वाहन (32+1 से अधिक)
|250
|4
|वाणिज्यिक वाहन (तीन एक्सल, 25000 किग्रा तक)
|600
|5
|भारी निर्माण मशीनरी (25000 से 60000 किग्रा)
|800
|6
|अतिभारित वाहन (60000 किग्रा से अधिक)
|900
|7
|ट्रैक्टर (पब्लिक/प्राइवेट कैरियर परमिट)
|100
|8
|मोटर रिक्शा / स्कूटर रिक्शा
|30
|9
|निजी पंजीकृत वाहन (स्थानीय निवासियों के लिए)
|100
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