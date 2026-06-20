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अनुष्का पाल हत्याकांड में अपडेट; नेशनल खिलाड़ी की डीएनए जांच करा रही मेरठ पुलिस

शव की पुष्टि के लिए परिजनों ने माता-पिता सहित 4 लोग के डीएनए सैंपल लिए हैं.

कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल
कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 12:54 PM IST

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मेरठ: राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल उर्फ रिया की दर्दनाक हत्या के मामले में पुलिस अब साक्ष्यों को लेकर कोई भी ढील बरतने के मूड में नहीं है. मुकदमे की विवेचना (जांच) को पूरी तरह पुख्ता करने और कोर्ट में आरोपी को सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया है. मुकदमे की विवेचना (जांच) को पूरी तरह पुख्ता करने और कोर्ट में आरोपी को सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया है. नाले से बरामद कंकाल का शत-प्रतिशत मिलान करने के लिए मेरठ पुलिस 39,000 का खर्च उठाकर हैदराबाद की सबसे हाईटेक लैब से डीएनए (DNA) जांच करा रही है.

3600 के विवाद में हुई थी होनहार खिलाड़ी की हत्या: ​दौराला क्षेत्र के चिरोड़ी गांव की रहने वाली 17 वर्षीय अनुष्का पाल एक बेहतरीन कबड्डी खिलाड़ी थी, जिन्होंने कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था. वह पढ़ाई और खेल की तैयारी के लिए शोभापुर बाइपास पर किराए का कमरा लेकर रह रही थी. 15-16 अप्रैल के आसपास अचानक वह लापता हो गईं.

​जांच में सामने आया कि रोहटा रोड पर फास्ट फूड का ठेला लगाने वाले आरोपी श्याम धानक निवासी देहरादून से उसका 3,600 के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था. आरोपी ने अनुष्का के सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और शव को बोरे में बंद कर नाले में फेंक दिया था.

हैदराबाद में भेजे गए सैंपल: ​वारदात के करीब डेढ़ महीने बाद पुलिस ने आरोपी श्याम को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर नाले से सड़ा-गला शव (कंकाल के रूप में) बरामद किया. चूंकि शव की स्थिति काफी खराब थी और परिजनों को पहचान में कुछ संदेह था. इसलिए वैज्ञानिक पुष्टि के लिए पुलिस ने परिजनों (माता-पिता सहित 4 लोग) के डीएनए सैंपल लिए हैं.

सैंपलों को सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स (CDFD) हैदराबाद भेजा गया है. ​यह लैब भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के तहत काम करने वाला एक बेहद प्रतिष्ठित और स्वायत्त संस्थान है. ​यहां की आधुनिक और हाईटेक मशीनों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को अदालत में अकाट्य साक्ष्य माना जाता है. ​इस बेहद सटीक जांच के लिए मेरठ पुलिस 39000 की फीस का भुगतान कर रही है, जिससे केस में कोई कानूनी चूक न रह जाए.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि ​नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल के डीएनए मिलान के लिए सैंपल हैदराबाद की फोरेंसिक लैब (CDFD) भेजे जा चुके हैं. इस संवेदनशील मामले की कानूनी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है. हमारी कोशिश है कि रिपोर्ट जल्द से जल्द प्राप्त हो, जिससे दालत के समक्ष पुख्ता वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए जा सकें.

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