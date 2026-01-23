ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस की तत्परता से बची 19 वर्षीय युवक की जान,सोशल मीडिया अलर्ट से हुई त्वरित कार्रवाई

दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी व्यवस्था एक बार फिर जीवनरक्षक साबित,समय पर सही सूचना और त्वरित पुलिस कार्रवाई से युवक की बचायी जान

सोशल मीडिया अलर्ट से टली बड़ी अनहोनी बची 19 वर्षीय युवक की जान
सोशल मीडिया अलर्ट से टली बड़ी अनहोनी बची 19 वर्षीय युवक की जान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 23, 2026 at 7:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर मिले एक अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया कंट्रोल रूम और रेलवे पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 19 वर्षीय एक युवक की जान बचा ली गई. युवक कथित तौर पर प्रेम प्रसंग से जुड़े मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या करने जा रहा था.

19 वर्षीय युवक की दिल्ली पुलिस ने बचा ली जान

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 21 जनवरी की शाम करीब 6 बजकर 32 मिनट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक यूजर ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए एक गंभीर जानकारी साझा की. पोस्ट में बताया गया था कि एक 19 वर्षीय युवक टेलीग्राम चैट के दौरान आत्महत्या की बात कर रहा है. वह रेलवे ट्रैक पर जान देने की बात कह रहा है. पोस्ट में युवक का नाम और मोबाइल नंबर भी साझा किया गया था, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा पोस्ट बना मददगार
सूचना मिलते ही पुलिस मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया कंट्रोल रूम की टीम ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की. ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने बिना समय गंवाए जानकारी का सत्यापन किया. संबंधित थाना प्रभारी को अलर्ट किया गया. शुरुआती सूचना के आधार पर युवक के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होने की आशंका जताई गई थी, जिस पर वहां के थाने को सतर्क किया गया.

लोकेशन कन्फर्म होना रेस्क्यू ऑपरेशन का अहम मोड़

आगे की तकनीकी जांच और समन्वय के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित युवक वास्तव में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मौजूद है. इस अहम जानकारी को तुरंत हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन थाना पुलिस को साझा किया गया. दिल्ली पुलिस अधिकारी के मुताबिक समय पर लोकेशन कन्फर्म होना इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ.

आत्महत्या करने से पहले पुलिस ने युवक को पकड़ा
थाना प्रभारी इंस्पेक्टर शंभू नाथ ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर युवक की तलाश शुरू की. कुछ ही समय में पुलिस टीम ने युवक को सुरक्षित ढूंढ लिया. आत्मघाती कदम उठाने से पहले ही उसे बचा लिया. पुलिस की इस त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया.

रेस्क्यू के बाद थाना लाकर युवक की काउंसलिंग
रेस्क्यू के बाद युवक को थाना लाकर काउंसलिंग कराई गई. पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवक मानसिक तनाव में था. उसे समझाया गया. आवश्यक परामर्श के बाद युवक को सुरक्षित रूप से उसके चाचा के सुपुर्द कर दिया गया, जो दिल्ली के जैतपुर इलाके के निवासी हैं.

समय पर सही सूचना और त्वरित पुलिस कार्रवाई से बची जान

दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया कंट्रोल रूम लगातार ऐसे संवेदनशील मामलों पर नजर रखता है और समय पर मिली सूचना कई जिंदगियों को बचाने में मददगार साबित हो रही है. यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि सही समय पर सही सूचना व त्वरित पुलिस कार्रवाई किसी की जिंदगी बचा सकती है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली में 2025 में कितने लोगों की हुई हत्या, मर्डर और दुष्कर्म के चौंकाने वाले आंकड़े

दिल्ली पुलिस ने निवेश के नाम पर अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का किया खुलासा, 8 आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

YOUTH LIFE SAVE BY SOCIAL MEDIA
DELHI POLICE SOCIAL MEDIA CONTROL
DELHI INSPECTOR SHAMBHU NATH
दिल्ली पुलिस ने बचायी जान
DELHI POLICE SAVE YOUTH LIFE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.