ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस की तत्परता से बची 19 वर्षीय युवक की जान,सोशल मीडिया अलर्ट से हुई त्वरित कार्रवाई

सोशल मीडिया अलर्ट से टली बड़ी अनहोनी बची 19 वर्षीय युवक की जान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर मिले एक अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया कंट्रोल रूम और रेलवे पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 19 वर्षीय एक युवक की जान बचा ली गई. युवक कथित तौर पर प्रेम प्रसंग से जुड़े मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या करने जा रहा था.

19 वर्षीय युवक की दिल्ली पुलिस ने बचा ली जान

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 21 जनवरी की शाम करीब 6 बजकर 32 मिनट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक यूजर ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए एक गंभीर जानकारी साझा की. पोस्ट में बताया गया था कि एक 19 वर्षीय युवक टेलीग्राम चैट के दौरान आत्महत्या की बात कर रहा है. वह रेलवे ट्रैक पर जान देने की बात कह रहा है. पोस्ट में युवक का नाम और मोबाइल नंबर भी साझा किया गया था, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा पोस्ट बना मददगार

सूचना मिलते ही पुलिस मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया कंट्रोल रूम की टीम ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की. ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने बिना समय गंवाए जानकारी का सत्यापन किया. संबंधित थाना प्रभारी को अलर्ट किया गया. शुरुआती सूचना के आधार पर युवक के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होने की आशंका जताई गई थी, जिस पर वहां के थाने को सतर्क किया गया.

लोकेशन कन्फर्म होना रेस्क्यू ऑपरेशन का अहम मोड़

आगे की तकनीकी जांच और समन्वय के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित युवक वास्तव में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मौजूद है. इस अहम जानकारी को तुरंत हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन थाना पुलिस को साझा किया गया. दिल्ली पुलिस अधिकारी के मुताबिक समय पर लोकेशन कन्फर्म होना इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ.