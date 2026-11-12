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छठ पर्व पर रांची में ट्रैफिक का बड़ा बदलाव, 15 और 16 नवंबर को भारी वाहनों की रहेगी नो एंट्री

रांची ट्रैफिक पुलिस ( ETV Bharat )

रांचीः लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष योजना तैयार की है.

छठ घाटों पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 15 और 16 नवंबर को शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन में बदलाव किया गया है. इस दौरान भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. वहीं, कई छठ घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं.