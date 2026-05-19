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महासुमंद में चोरों का आतंक, कलेक्टर और एसपी बंगले के पास वारदात, प्रशासन को दिखाया ठेंगा

महासमुंद में चोरी की वारदात से हड़कंप ( ETV BHARAT )

18 मई की रात को चोरों ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. यहां हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एलआईजी 41 मकान संख्या में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़ा. उसके बाद कुंडी काटकर घर के अंदर दाखिल हुए.

महासमुंद : छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में चोरों ने कलेक्टर और एसपी दफ्तर के सामने की कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. कोतवाली थाना क्षेत्र के दीन दयाल कॉलोनी में चोरों ने दो सूने मकान में चोरी की है. दोनों मकान में ताला काट कर चोरों ने लाखों के जेवरात और संपत्ति को पार कर दिया.

सोने चांदी के जेवरात की चोरी

चोरों ने सोने चांदी के जेवरात को पार कर दिया. चोरों ने क्या क्या चोरी की है जानिए

चांदी की लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति

एक चांदी का लोटा

3 नग चांदी की कटोरी

12 नग चांदी के सिक्के

5 जोड़ी पायल

चांदी का शिवलिंग

बेलपत्र

2 नग सोने की अंगूठी

चोरी केस की जांच में महासमुंद पुलिस (ETV BHARAT)

इसके बाद चोरों ने आशा रावत के घर में ताला काटकर बड़ी चोरी को अंजाम दिया. कुल 12 हजार नगद और सोने के जेवरात पार कर दिए.

महासमुंद में बड़ी वारदात (ETV BHARAT)

सीसीटीवी में कैद हुए चोर

इस चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. चोर सिर पर गमछा बांधे हुए हैं. चोरों की संख्या 4 बताई जा रही है. घटना की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक ने स्वयं घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. पुलिस डॉग स्वाक्ड की मदद से चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. पुलिस ने पीड़ितों की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर लिया है.

महासमुंद के पॉश इलाके में चोरी (ETV BHARAT)

पीड़ित की शिकायत पर हमने चोरी का केस दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज से चोरों की तलाश की जा रही है. जल्द ही हम चोरों को पकड़ लेंगे- प्रतिभा पांडेय, एएसपी, महासमुंद

पॉश इलाके में चोरी ने बढ़ाई चिंता

पॉश इलाके में चोरी ने बड़ी चिंता बढ़ा दी है. जहां चोरी की घटना हुई है वह इलाका कलेक्टर और एसपी के बंगले के पीछे है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह चोरों के हौसले बुलंद हैं.