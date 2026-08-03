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करनाल के शिव मंदिर में सावन में चोरी, मचा हड़कंप, चांदी के मुकुट, छत्र और शेषनाग ले भागे चोर

करनाल के शिव मंदिर में सावन में चोरी ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल के सेक्टर-9 स्थित सनातन धर्म शिव मंदिर में सावन माह में हुई बड़ी चोरी ने श्रद्धालुओं की आस्था को झकझोर दिया है. दरअसल, कल देर रात बेखौफ चोर मंदिर में घुसे और भगवान की मूर्तियों से सात से आठ चांदी के मुकुट, चांदी का छत्र, शेषनाग सहित अन्य कीमती धार्मिक आभूषण चोरी कर फरार हो गए. मंदिर प्रशासन की मानें तो चोरी किए सामान की कीमत करीब पांच लाख रुपये आंकी जा रही है. इधर, घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. चौकीदार को कमरे में बंद कर की चोरी: वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने मंदिर के चौकीदार रामविलास को उसके कमरे में बाहर से बंद कर दिया, ताकि वह किसी को सूचना न दे सके. इस बारे में चौकीदार रामविलास ने बताया कि, "रात करीब 12 से 1 बजे तक मैं जाग रहा था. सिर में दर्द होने के कारण कमरे में जाकर लेट गया. करीब तीन बजे आंख खुली तो दरवाजा बाहर से बंद मिला. काफी शोर मचाया, लेकिन कोई नहीं आया. सुबह पूजा करने आई महिला श्रद्धालु ने दरवाजा खोला, तब तक चोर फरार हो चुके थे." शिव मंदिर में सावन में चोरी, मचा हड़कंप (ETV Bharat) CCTV और DVR भी साथ ले गए चोर: मंदिर की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक चोर सिर्फ चोरी करके ही नहीं गए, बल्कि अपने पीछे सबूत भी नहीं छोड़ना चाहते थे. बदमाश मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरे और उनका DVR भी उखाड़कर अपने साथ ले गए. इससे साफ माना जा रहा है कि चोरी पूरी योजना और तैयारी के साथ की गई. अब पुलिस मंदिर के आसपास लगे अन्य कैमरों की फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी है.