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करनाल के शिव मंदिर में सावन में चोरी, मचा हड़कंप, चांदी के मुकुट, छत्र और शेषनाग ले भागे चोर

करनाल के शिव मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

Karnal Shiva Temple Theft
करनाल के शिव मंदिर में सावन में चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 3, 2026 at 2:30 PM IST

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करनाल: करनाल के सेक्टर-9 स्थित सनातन धर्म शिव मंदिर में सावन माह में हुई बड़ी चोरी ने श्रद्धालुओं की आस्था को झकझोर दिया है. दरअसल, कल देर रात बेखौफ चोर मंदिर में घुसे और भगवान की मूर्तियों से सात से आठ चांदी के मुकुट, चांदी का छत्र, शेषनाग सहित अन्य कीमती धार्मिक आभूषण चोरी कर फरार हो गए. मंदिर प्रशासन की मानें तो चोरी किए सामान की कीमत करीब पांच लाख रुपये आंकी जा रही है. इधर, घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई.

चौकीदार को कमरे में बंद कर की चोरी: वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने मंदिर के चौकीदार रामविलास को उसके कमरे में बाहर से बंद कर दिया, ताकि वह किसी को सूचना न दे सके. इस बारे में चौकीदार रामविलास ने बताया कि, "रात करीब 12 से 1 बजे तक मैं जाग रहा था. सिर में दर्द होने के कारण कमरे में जाकर लेट गया. करीब तीन बजे आंख खुली तो दरवाजा बाहर से बंद मिला. काफी शोर मचाया, लेकिन कोई नहीं आया. सुबह पूजा करने आई महिला श्रद्धालु ने दरवाजा खोला, तब तक चोर फरार हो चुके थे."

Karnal Shiva Temple Theft
शिव मंदिर में सावन में चोरी, मचा हड़कंप (ETV Bharat)

CCTV और DVR भी साथ ले गए चोर: मंदिर की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक चोर सिर्फ चोरी करके ही नहीं गए, बल्कि अपने पीछे सबूत भी नहीं छोड़ना चाहते थे. बदमाश मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरे और उनका DVR भी उखाड़कर अपने साथ ले गए. इससे साफ माना जा रहा है कि चोरी पूरी योजना और तैयारी के साथ की गई. अब पुलिस मंदिर के आसपास लगे अन्य कैमरों की फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी है.

करनाल के शिव मंदिर में चोरी का मामला (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं का फूटा गुस्सा: वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस व्यवस्था को लेकर नाराजगी देखने को मिली. स्थानीय निवासी पवन शर्मा ने कहा कि, "सेक्टर-9 पुलिस चौकी मंदिर से कुछ ही कदम की दूरी पर है. इसके बावजूद इतनी बड़ी चोरी हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. अगर धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे?"

पुजारी बोले-"आस्था को पहुंची ठेस": वहीं, मंदिर के पुजारी पंडित बृजबिहारी शास्त्री ने घटना पर कहा कि, "सावन मास में भगवान के श्रृंगार से जुड़े चांदी के आभूषण चोरी होना केवल आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर भी चोट है. हमें उम्मीद है कि पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गया सामान बरामद करेगी."

पुलिस ने शुरू की तकनीकी जांच: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में पुलिस जांच अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि, "मंदिर के आसपास लगे अन्य CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा."

इलाके में दहशत: वहीं, इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. श्रद्धालुओं का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी को घटना से संबंधित कोई जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें.

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