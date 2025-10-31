ETV Bharat / state

बलरामपुर के ज्वेलरी शॉप में बड़ी चोरी, पुलिस डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद

चोर शटर तोड़कर दुकान के अंदर घुसे और लाखों रुपये का सोना चांदी का सामान लेकर फरार हो गए.

BALRAMPUR THEFT
बलरामपुर ज्वेलरी शॉप चोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2025 at 11:01 AM IST

बलरामपुर: जिला मुख्यालय में बीते रात ज्वेलरी दुकान में चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया है. चांदो चौक पर स्थित धनंजय ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है.

ज्वेलरी शॉप में चोरी: जानकारी के मुताबिक बलरामपुर कोतवाली के नजदीक चांदो चौक पर धनंजय ज्वेलरी शॉप की दुकान है. इस ज्वेलरी शॉप में बीती रात शटर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे. बताया गया कि चोरों ने लगभग 500 ग्राम सोना और 10 किलोग्राम चांदी पर हाथ साफ किया और फरार हो गए.

सीसीटीवी के जरिए चोरों तक पहुंचने की कोशिश: सुबह जब लोग बाजार में अपनी अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो ज्वेलरी दुकान में चोरी की बात सामने आई. दुकान मालिक ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची. डॉग स्कवॉयड की टीम भी पहुंची हुई है. बलरामपुर पुलिस ने चोरी के इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है. आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ ही सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं. ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा सके.

BALRAMPUR THEFT
मौके पर पहुंची पुलिस और डॉग स्कॉवायड (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस घटना के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है वहीं पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी भापेंद्र साहू ने जानकारी देते हुए कहा कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची. डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं सभी एंगल से जांच किया जा रहा है जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.

